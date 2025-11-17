HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khen thưởng 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc

Huế Xuân

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa khen thưởng 9 tập thể và 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích xuất sắc.

Chiều 17-11, tại Trường CĐ Giao thông Vận tải (phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) đã diễn ra lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp Thành phố năm 2025.

Hội giảng được tổ chức từ ngày 3-11 đến ngày 10-11, với sự tham dự của 149 nhà giáo đến từ 49 cơ sở GDNN trên địa bàn TP HCM.

Vinh danh 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc - Ảnh 1.

Vinh danh 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM (giữa), trao tặng bằng khen cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết: "Hội giảng được tổ chức với tinh thần: đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị đào tạo; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác giảng dạy và khuyến khích sáng kiến, sáng tạo sư phạm"

Trong 7 ngày tổ chức hội thi, các thầy cô đã mang đến hội giảng nhiều bài giảng công phu, sinh động, ứng dụng công nghệ hiện đại, thể hiện trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề vững vàng, tác phong sư phạm chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại buổi lễ, ban tổ chức hội giảng thống nhất công nhận 69 nhà giáo GDNN dạy giỏi cấp thành phố năm 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen đến 76 nhà giáo và 9 tập thể nhận có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, hội giảng năm nay ghi nhận nhiều mô hình ứng dụng hiệu quả thiết bị tự làm và công nghệ số. Ban tổ chức đã khen thưởng đối với 2 nhà giáo có bài giảng ứng dụng thiết bị tự làm hiệu quả nhất và 2 nhà giáo có bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả nhất.



