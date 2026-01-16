Ấm lòng với nhiều phúc lợi cuối năm

Cuối năm, khi áp lực chi tiêu đè nặng lên đời sống người lao động (NLĐ), nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động chăm lo toàn diện. Ngoài lương, thưởng, những phần quà Tết, những chương trình tri ân hay hỗ trợ đi lại… đã góp phần giúp NLĐ vơi bớt nỗi lo toan trước thềm năm mới, đồng thời củng cố niềm tin để họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN.

Trúng thưởng cả ô tô

Những ngày qua, không khí sôi động tại tiệc tất niên của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE (phường Bình Dương, TP HCM) vẫn còn đọng lại trong mỗi NLĐ. Chương trình không chỉ được tổ chức quy mô mà còn có nhiều phần thưởng giá trị dành cho NLĐ.

Công nhân vui mừng khi trúng thưởng giải đặc biệt là ô tô tại bữa tiệc cuối năm của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE .Ảnh: HUỲNH NHƯ

Đây là hoạt động hằng năm trong kế hoạch chăm lo Tết đối với hơn 2.000 công nhân (CN) - lao động của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE. Với chương trình bốc thăm trúng thưởng, công ty chi khoảng 558 triệu đồng chuẩn bị quà tặng, gồm 1 ô tô (hơn 271 triệu đồng), 6 xe máy điện (tổng giá trị 155 triệu đồng) cùng nhiều tivi, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng…

Giải đặc biệt là ô tô đã được trao cho anh K.T.L, CN Xưởng gỗ số 2. Sáu giải xe máy điện cũng lần lượt tìm được chủ nhân qua hình thức quay số công khai, tạo không khí phấn khởi, hào hứng cho những NLĐ tham dự chương trình.

Ông Trần Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Transformer Robotics PTE, cho biết DN còn dành hơn 500 triệu đồng để khen thưởng các cá nhân khối văn phòng và CN sản xuất có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Dù đối mặt nhiều khó khăn, công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định nhờ sự đồng hành của tập thể NLĐ. "Giữ chân NLĐ không chỉ là việc sản xuất mà còn là văn hóa DN, nơi mọi đóng góp đều được ghi nhận xứng đáng" - ông nhấn mạnh.

Trước đó, Công ty CP TKG Taekwang Vina (tỉnh Đồng Nai) cũng khiến nhiều NLĐ vỡ òa niềm vui khi phối hợp với Công đoàn tổ chức chương trình tặng quà Giáng sinh 2025 và mừng năm mới 2026 cho người làm việc đến hết ngày 2-1. Chương trình còn tổ chức quay số may mắn với cơ cấu giải thưởng đa dạng. Trong đó, giải nhất là 2 chỉ vàng 9999, cùng nhiều giải nhì, ba và hơn 1.000 giải khuyến khích, đều là những phần quà thiết thực.

Chị Phan Thị Phiên, CN Công ty CP TKG Taekwang Vina, bày tỏ: "Những hỗ trợ của công ty giúp gia đình tôi chủ động chi tiêu dịp Tết, quan trọng hơn là cho thấy sự quan tâm thiết thực của DN. Các phần quà của Công đoàn tuy không lớn về vật chất nhưng mang nhiều tình cảm, tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài với DN".

Chặt chẽ, chu đáo

Theo ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai), dịp Tết năm nay, DN dự kiến chi khoảng 700 tỉ đồng để thưởng cho hơn 42.000 NLĐ.

Cụ thể, người làm việc đủ 1 năm được thưởng 1 tháng lương; từ năm thứ 2 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 5%, mức tối đa không quá 200% lương. NLĐ làm việc tại công ty chưa đủ 1 năm vẫn được xem xét mức thưởng phù hợp.

Tại Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam (KCN Sóng Thần 2; phường Bình Dương, TP HCM), việc chăm lo đời sống NLĐ luôn được DN và Công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp Tết. Ông Trịnh Đình Cường, Chủ tịch Công đoàn công ty, thông tin các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2026 được triển khai từ sớm, tập trung hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và làm việc xa quê.

Công đoàn Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam sẽ phối hợp với LĐLĐ TP HCM tổ chức trao vé xe về quê, giúp NLĐ có điều kiện sum họp cùng gia đình. Bên cạnh đó, quà Tết được trao tặng tất cả NLĐ, bảo đảm công bằng theo thời gian mà họ gắn bó với DN. "Công đoàn và lãnh đạo công ty luôn phối hợp chặt chẽ để vừa bảo đảm chăm lo quyền lợi NLĐ vừa phù hợp điều kiện sản xuất - kinh doanh" - ông Cường nhấn mạnh.

Không khí tại Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam thêm rộn ràng với các hoạt động gala tất niên, hội thi văn nghệ giữa các bộ phận và chương trình bốc thăm trúng thưởng, giúp NLĐ thư giãn, gắn kết sau 1 năm làm việc. DN cũng dự kiến lì xì đầu năm cho NLĐ trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết.

Với đông đảo NLĐ tại Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Long Hải (phường Phú Nhuận, TP HCM), chương trình tiệc tất niên và tổng kết năm 2025 cũng đang được họ mong đợi. Theo ông Trần Châu Giang, Chủ tịch Công đoàn công ty, dịp này, DN sẽ chi trả thưởng Tết tương đương 1 tháng lương; thưởng thi đua dao động từ 0,5 đến 1 tháng lương; đồng thời lì xì đầu năm và trao quà Tết của Công đoàn cho NLĐ.



