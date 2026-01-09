Hàng ngàn tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên - lao động

Ngày 9-1, tại Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025 của Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hạn chế tranh chấp

Báo cáo kết quả hoạt động của Cụm thi đua trong năm 2025, bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết trong năm vừa qua, các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường, có hơn 40.000 lượt đoàn viên - lao động được tư vấn; trên 500 trường hợp được Công đoàn đại diện tham gia tố tụng tại tòa án. Công đoàn các cấp cũng tham gia hỗ trợ, giải quyết hơn 3.000 vụ việc liên quan quan hệ lao động, góp phần hạn chế tranh chấp, ngừng việc tập thể kéo dài.

Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2025 của Cụm Thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương

Song song với công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo đoàn viên - lao động tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong năm 2025, các cấp Công đoàn trong cụm đã thăm hỏi, hỗ trợ trên 4,1 triệu lượt đoàn viên - lao động với tổng kinh phí hơn 2.700 tỉ đồng, tập trung vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân và hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên gặp khó khăn…

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả các phong trào thi đua, việc thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua của LĐLĐ các thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2025, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung hoạt động chung của cụm trong thời gian tới.

Nhất là những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua của các thành phố nói riêng và của cụm nói chung cần đề xuất, kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bên cạnh đó LĐLĐ các thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thống nhất 10 nội dung thi đua trọng tâm.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Trong đó, các đơn vị tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Đồng thời nắm chắc tình hình quan hệ lao động trên địa bàn; phối hợp các ngành hướng dẫn phương án chi trả tiền lương, thưởng Tết, nghỉ Tết và các chế độ phúc lợi cho NLĐ; tham gia hiệu quả việc xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, dồn lực tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các LĐLĐ trong Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2026

Sau hội nghị tổng kết, Cụm thi đua các LĐLĐ TP trực thuộc Trung ương đã tổ chức trao tặng công trình xây dựng công viên "Vườn cây Đại đoàn kết" cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, đoàn viên, NLĐ Đặc khu Côn Đảo. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các thành phố trực thuộc Trung ương, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP HCM đã thăm, tặng quà cho 30 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo. LĐLĐ TPHCM cũng có phần quà gửi tặng BCH Phòng thủ khu vực 6.

Một số hình ảnh về các hoạt động của Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị: