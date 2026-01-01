HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

An ninh Mỹ "soi" vụ Nga tố Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Hải Hưng

(NLĐO) – Giới chức an ninh quốc gia Mỹ cho là các máy bay không người lái Ukraine không nhắm mục tiêu vào dinh thự Tổng thống Vladimir Putin như Nga cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Nga vào ngày cuối cùng năm 2025 công bố đoạn video quay ban đêm khẳng định đây là hình ảnh mảnh vỡ của một máy bay không người lái (UAV) do Ukraine chế tạo, bị bắn hạ trong "nỗ lực tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin".

Đoạn video được ghi tại khu vực rừng phủ đầy tuyết ở Nga, cho thấy một quân nhân Nga đứng cạnh các mảnh vỡ chiếc UAV Chaklun-V của Ukraine, mang theo khối thuốc nổ nặng 6 kg nhưng không phát nổ.

Giới chức Nga khẳng định chiếc UAV Chaklun-V bị bắn hạ trước khi kịp đánh trúng khu nhà ở Tổng thống Vladimir Putin gần hồ Valdai, thuộc vùng Novgorod.

Mỹ “kết luận” vụ UAV Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga - Ảnh 1.

Mỹ “kết luận” vụ UAV Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga - Ảnh 2.

Nga công bố xác chiếc UAV do Ukraine sản xuất bị cáo buộc tấn công nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin hôm 29-12-2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Có nhiều ý kiến hoài nghi về tính xác thực trong công bố này của Nga, bao gồm cả các quan chức an ninh quốc gia Mỹ.

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết Washington đã kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Vladimir Putin hay bất kỳ nơi ở nào của ông như Nga cáo buộc.

"Đánh giá của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định không có vụ tấn công nào nhằm vào tổng thống Nga"- báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ được báo cáo về thông tin tình báo. 

Nguồn tin nói rằng phía Ukraine khi đó đang nhắm vào một mục tiêu quân sự mà họ từng tấn công trước đó nhưng không gần nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin.

Một chuyên gia về UAV quân sự nhận định đoạn video cho thấy "đây không phải nỗ lực tấn công nhằm vào một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Nga như dinh thự tổng thống".

"Đoạn video không chứng minh được điều gì ngoài việc có một chiếc UAV bị phá hủy nằm trên mặt đất với một quân nhân Nga đứng cạnh" - ông Cameron Chell, Giám đốc điều hành công ty Draganfly chuyên cung cấp UAV cho Bộ Quốc phòng Mỹ và các đồng minh, nói với Fox News.

Chuyên gia Chell quả quyết chiếc UAV xuất hiện trong video không phù hợp cho một nhiệm vụ như phía Nga cáo buộc và "cuộc tấn công ngày 29-12 cũng cách khu vực dinh thự tổng thống Nga hàng trăm km".

Ông nói thêm: "Động cơ của UAV trong đoạn video rất nhỏ. Dù loại UAV cánh cố định này có thể bay nhiều giờ, nó sẽ cực kỳ chậm và không tinh vi. Đây là loại UAV xuất hiện nhiều ở Ukraine nhưng chúng chỉ phù hợp để tấn công các mục tiêu hạ tầng và hoàn toàn kém hiệu quả nếu nhằm vào một cơ sở như nơi ở của ông Putin".

Ukraine cũng tiếp tục bác bỏ các cáo buộc từ Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi gọi đoạn video là "đáng cười", đồng thời khẳng định Kiev "hoàn toàn chắc chắn không hề có vụ tấn công như vậy".

Mỹ “kết luận” vụ UAV Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh về khu dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại Roshchino, vùng Novgorod ngày 31-8-2023. Ảnh: Planet Labs PBC

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trước đó tuyên bố có tới 91 UAV bị đánh chặn trên đường bay tới khu nơi ở của Tổng thống Nga.

Thời điểm Nga đưa ra cáo buộc cũng khiến dư luận chú ý khi nó xuất hiện không lâu sau cuộc gặp được mô tả "tích cực" giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida – Mỹ.

Tổng thống Zelensky chỉ trích cáo buộc "bịa đặt hoàn toàn", cho rằng Nga dựng lên câu chuyện này nhằm biện minh cho các đợt tấn công tiếp theo và cản trở nỗ lực ngoại giao.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ các tuyên bố phủ nhận từ phía Ukraine và cho biết Moscow sẽ cứng rắn hơn trong lập trường ngoại giao.

Giao thừa trong tiếng còi báo động rền vang tại Nga và Ukraine

Giao thừa trong tiếng còi báo động rền vang tại Nga và Ukraine

(NLĐO) – Nhiều UAV tầm xa Ukraine bị đánh chặn khi đang hướng về Moscow vào đêm giao thừa, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới.

Từ năm của những “cú sốc” 2025 nhìn về thế giới năm 2026

(NLĐO) – Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu cuộc đối thoại chuyên sâu cùng Đại sứ Trần Đức Mậu nhằm dự báo cho năm 2026 sau một năm 2025 đầy biến động.

Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga chính thức trực chiến tại Belarus

(NLĐO) - Hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã chính thức đi vào trực chiến tại Belarus.

