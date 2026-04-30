Thể thao

Án phạt có thể huỷ hoại sự nghiệp tiền vệ Chelsea

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền vệ cánh Mykhailo Mudryk của Chelsea đã bị FA cấm thi đấu 4 năm sau cuộc điều tra liên quan đến hành vi vi phạm quy định doping.

Ngôi sao 25 tuổi hiện đã kháng cáo lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) với mong muốn xóa án hoặc giảm nhẹ hình phạt, theo tờ SunSport.

Mudryk bị đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy anh dương tính với chất cấm vào hồi đầu tháng 12-2024.

Khi đó, mẫu nước tiểu của tuyển thủ Ukraine trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế có chứa meldonium, một chất nằm trong danh mục cấm dùng trong thi đấu thể thao.

Đến tháng 6-2025, tiền vệ Mudryk chính thức bị buộc tội. Sau quá trình điều tra, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định áp dụng án cấm 4 năm đối với cầu thủ thuộc biên chế Chelsea.

Án phạt có thể huỷ hoại sự nghiệp tiền vệ Chelsea - Ảnh 1.

Tiền vệ Mykhailo Mudryk đang kháng cáo án phạt cấm thi đấu 4 năm

Trong suốt quá trình này, tiền vệ sinh năm 2001 luôn khẳng định bản thân mình vô tội. Anh khẳng định anh không cố ý sử dụng chất cấm và cho rằng kết quả xét nghiệm có thể đến từ việc nhiễm tạp chất ngoài ý muốn.

Mudryk vẫn duy trì tập luyện cá nhân với hy vọng được "giải oan", có thể trở lại thi đấu. Thời gian gần đây, tuyển thủ người Ukraine đã thuê sân của CLB Uxbridge FC tự tập luyện. 

Để theo đuổi vụ kháng cáo, tiền vệ Mudryk đã thuê Công ty Morgan Sports Law làm đại diện pháp lý. Hãng luật này từng hỗ trợ tiền vệ Paul Pogba trong vụ án doping trước đây.

Phiên điều trần tại CAS liên quan đến cáo buộc dùng chất cấm của Mudryk hiện vẫn chưa được ấn định.

Mục tiêu kháng cáo đối với Mudryk là được hủy hoàn toàn án cấm. Trong trường hợp bất lợi hơn, anh hy vọng mức phạt có thể được giảm xuống.

Lần gần nhất cầu thủ này ra sân cho Chelsea là vào tháng 11-2024, trong trận đấu với Heidenheim tại Conference League.

Án cấm của Mudryk không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân mà còn tạo ra hệ lụy tài chính cho cả Chelsea lẫn đội bóng cũ Shakhtar Donetsk.

Ba năm trước, Chelsea chiêu mộ Mudryk từ Shakhtar với mức phí có thể lên tới 88 triệu bảng Anh, trong đó khoảng 26 triệu bảng là các khoản phụ phí tùy thuộc vào thành tích và đóng góp của cầu thủ.

Do tiền vệ Mudryk không thể thi đấu vì án cấm khiến Shakhtar có nguy cơ mất khoản tiền thưởng này. Giám đốc điều hành Serhii Palkin của Shakhtar thừa nhận đây là tổn thất tài chính đáng kể đối với đội bóng Ukraine.

"Chúng tôi có 30 triệu euro tiền thưởng trong hợp đồng của Mudryk. Nếu cậu ấy không thi đấu hoặc Chelsea không đạt được các kết quả liên quan, chúng tôi sẽ mất khoản tiền đó. Đây là tác động tài chính rất lớn với CLB" - ông Palkin nói.

Dù vậy, lãnh đạo Shakhtar vẫn bày tỏ niềm tin vào Mudryk. Ông cho biết mình hiểu rõ Mudryk cả ngoài đời thường lẫn trong sân cỏ, đồng thời tin rằng tiền vệ này có thể trở lại thi đấu sau khi vụ việc được giải quyết.

Nếu kháng cáo bất thành, tiền vệ Mudryk có thể phải ngồi ngoài tới năm 2028 hoặc lâu hơn tùy thời điểm tính án.

Lưu ý rằng trong quá khứ, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít ngôi sao phải nhận án phạt nặng vì vô tình hoặc cố ý sử dụng chất cấm khi thi đấu.

Chelsea hẹn quyết đấu Man City ở chung kết FA Cup

(NLĐO) - Chelsea giành quyền vào chung kết FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United, níu giữ cơ hội cuối cùng để tránh một mùa giải trắng tay.

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea

(NLĐO) - Chuỗi 5 trận thua liên tiếp đẩy Chelsea vào khủng hoảng toàn diện, buộc ban lãnh đạo CLB phải sa thải HLV Liam Rosenior chỉ 107 ngày sau khi bổ nhiệm.

Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau 5 trận thua liên tiếp

(NLĐO) - Lãnh đạo Chelsea không còn kiên nhẫn với HLV Liam Rosenior khi tuyên bố sa thải ông, chỉ sau 105 ngày nhà cầm quân trẻ này ngồi vào ghế nóng giữa mùa

Ngoại hạng Anh Chelsea doping án phạt cấm thi đấu CAS Mykhailo Mudryk Mudryk
