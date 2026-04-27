Thể thao

CĐV Man Utd nổi giận vì tình huống của trận Chelsea

Đăng Minh

(NLĐO) - CĐV Man Utd phẫn nộ vì trọng tài thiếu nhất quán khi không thổi phạt đối với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin vì lỗi kéo tóc hậu vệ Marc Cucurella.

Tình huống gây tranh cãi xuất hiện trong trận Chelsea hạ Leeds 1-0 ở bán kết Cup FA hôm 27-4 (giờ Hà Nội). Hình ảnh truyền hình cho thấy tiền đạo thuộc biến chế Leeds đã túm một phần tóc của hậu vệ nhưng trọng tài chính không rút thẻ, còn Tổ VAR cũng không can thiệp.

Sự việc lập tức khiến CĐV Man Utd phản ứng dữ dội tại các diễn đàn bóng đá. Lý do là chỉ vài tuần trước, trung vệ Lisandro Martinez của Man Utd bị truất quyền thi đấu vì lỗi kéo tóc, trớ trêu thay nạn nhân khi đó chính là Calvert-Lewin.

CĐV Man Utd nổi giận vì tình huống trong trận đấu của Chelsea - Ảnh 1.

Tiền đạo Calvert-Lewin đã tóm tóc hậu vệ Marc Cucurella của Chelsea nhưng không bị thẻ phạt, VAR cũng không can thiệp. Ảnh: TNT SPORTS

CĐV Man Utd nổi giận vì tình huống trong trận đấu của Chelsea - Ảnh 2.

Hồi đầu tháng này, trung vệ Lisandro Martinez của Man Utd đã bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật tóc với chính Calvert-Lewin. Ảnh: TNT SPORTS

Trên mạng xã hội X, nhiều người cho rằng bóng đá Anh đang tồn tại "tiêu chuẩn kép" trong cách xử lý các tình huống tương tự.

"Martinez còn bị thẻ đỏ vì lỗi nhẹ hơn thế" - Một CĐV mỉa mai.

Người khác bức xúc: "Luật rõ ràng đang được áp dụng thiếu nhất quán. Điều đó làm xấu hình ảnh giải đấu".

Một tài khoản gay gắt hơn: "Ai cũng thấy Man Utd đang bị đối xử bất công. Chỉ mới vài tuần trôi qua, lại thêm mấy pha kéo tóc nữa mà giờ chẳng ai xử lý. Chuyện này không còn gì để tranh cãi. Nhưng than phiền cũng vô ích, các CLB nên tính đến chuyện kiện Ban trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL)".

Sự tức giận của CĐV "Quỷ đỏ" càng tăng khi một hội đồng của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) mới đây đã bác đơn kháng cáo của CLB về chiếc thẻ đỏ của Martinez. Hội đồng này giữ nguyên án treo giò 3 trận, đồng thời nhấn mạnh hành vi kéo tóc "không nên được dung thứ".

Trong báo cáo, ủy ban thừa nhận một số hành vi bạo lực khác có thể gây nguy hiểm lớn hơn cho cầu thủ đối phương. 

Tuy nhiên, họ vẫn nhấn mạnh: "Vì lợi ích rộng hơn của bóng đá, hành vi kéo tóc không nên được dung thứ và cần bị ngăn chặn bằng các hình phạt nhất quán".

Vấn đề nằm ở chỗ 2 chữ "nhất quán" ấy đang bị đặt dấu hỏi. Trước đó ở mùa này, hậu vệ Michael Keane của Everton cũng từng bị đuổi khỏi sân vì kéo tóc tiền đạo Tolu Arokodare của Wolves.

HLV Michael Carrick của Man Utd từng gọi án phạt dành cho Martinez là "gây sốc". "Đó không phải hành vi hung hăng, không có cú giật, không có kéo mạnh. Chúng ta phải cẩn thận với hướng đi của bóng đá. Đó là quyết định gây sốc, thật sự gây sốc"- ông nói.

Trở lại với trận đấu trên sân Wembley, tiền vệ Enzo Fernandez ghi bàn duy nhất giúp Chelsea thắng Leeds 1-0, qua đó đụng độ Man City ở chung kết Cup FA vào ngày 16-5.

CĐV Man Utd nổi giận vì tình huống trong trận đấu của Chelsea - Ảnh 3.

Tiền vệ Enzo Fernandez đánh ghi bàn ở phút 23, đưa Chelsea vào chung kết Cup FA gặp Man City. Ảnh: PA


VAR Man United Chelsea FA Cup Man Utd giật tóc thẻ phạt tóm tóc
