Văn hóa - Văn nghệ

Ẩn số lớn của mùa Tết chính thức tung trailer

Thùy Trang

(NLĐO) - Báu vật trời cho - vừa có tổng tài Võ Tấn Phát, giờ có thêm cả La Thành, Khuyến Dương thì hài cỡ nào?

Báu vật trời cho - bức tranh vừa rộn ràng vừa có sóng ngầm

Ẩn số lớn của mùa Tết chính thức tung trailer - Ảnh 1.

Cảnh trong "Báu vật trời cho"

Nhà sản xuất của "Báu vật trời cho" chính thức tiết lộ mạch truyện của phim thông qua trailer dài gần 2 phút. Trailer mở ra một bức tranh vừa rộn ràng vừa tiềm ẩn sóng ngầm, nơi không khí lễ hội, tình thân gia đình và những âm mưu ngấm ngầm đan xen vào nhau, tạo nên một câu chuyện giàu kịch tính và cảm xúc.

Mở đầu trailer là khung cảnh hội làng Yên Hòa đông đúc, náo nhiệt. Ngọc (Phương Anh Đào) và bé Tô (Mì Gói) đứng giữa dòng người xem một cuộc thi mang đậm bản sắc làng chài. 

Trên sân đấu, Hồng (Tuấn Trần) và Tiền (Võ Tấn Phát) cùng nhau tranh tài với Thành (Hưng Nguyễn) trong những trò chơi quen thuộc của miền biển như kéo co, đua thuyền thúng. 

Tiếng reo hò, nhịp trống, sắc màu lễ hội mang lại cảm giác vui tươi và gần gũi. Đây là lần đầu khán giả thấy rõ mối quan hệ giữa nhóm nhân vật trung tâm trong một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi mọi cảm xúc dường như được bộc lộ rõ ràng nhất.

Ẩn số lớn của mùa Tết chính thức tung trailer - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Tết "Báu vật trời cho"

Thông qua trailer, nhà sản xuất đã phác họa rõ nét chân dung từng nhân vật cùng các tuyến xung đột chính của "Báu vật trời cho". Đó là những kế hoạch ngầm của ông Vinh và Tiền nhằm điều khiển Hồng. Đó là toan tính của Bích trong việc giữ gìn tài sản gia đình. Đó là mối mâu thuẫn sâu sắc giữa Ngọc, Long và ông Thiên. Đó cũng là cuộc chiến khốc liệt giữa người dân làng chài Yên Hòa và thế lực giang hồ tàn bạo. 

Tất cả đan cài vào nhau, tạo nên một câu chuyện giàu kịch tính, đậm chất nhân văn và hứa hẹn nhiều bất ngờ khi phim chính thức ra mắt.

Báu vật trời cho với dàn diễn viên "đỉnh nóc"

Ẩn số lớn của mùa Tết chính thức tung trailer - Ảnh 3.

Bộ phim mùng 1 Tết mang nhiều ý nghĩa

Với một dàn diễn viên quy tụ đầy đủ cả thực lực lẫn cá tính, đặc biệt là những gương mặt đã trở thành "bảo chứng phòng vé" của nhiều mùa phim Tết trước, "Báu vật trời cho" dần trở thành cái tên sáng giá trong danh sách những bộ phim được mong đợi nhất dịp Tết 2026. 

Khán giả đang chờ đợi sự tái hợp của Tuấn Trần - Phương Anh Đào, sự kết hợp của những gương mặt duyên dáng như Võ Tấn Phát, La Thành hay Khuyến Dương. Sự trở lại của nghệ sĩ Trung Dân. Quách Ngọc Ngoan và NSƯT Kim Xuân cũng là một "bảo chứng" cho chất lượng chuyên môn của phim. 

Đồng thời, những nhân tố trẻ trung như Tạ Lâm, Thư Đan, Hưng Nguyễn hay Khương Lê cũng được chờ đợi sẽ thổi một làn gió chất lượng vào mùa phim Tết 2026.

Đứng sau dự án là bộ đôi đạo diễn - biên kịch Lê Thanh Sơn và Trần Khánh Hoàng - những cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim Việt. Sau thành công vang dội của "Em chưa 18" - bộ phim từng tạo nên bước ngoặt phòng vé, hai nhân tố nổi bật này tiếp tục bắt tay để mang đến một câu chuyện mới, nhưng vẫn giữ được tinh thần mà họ luôn theo đuổi: trẻ trung, hài hước, nhưng luôn ẩn chứa những giá trị cảm xúc sâu sắc.

Ẩn số lớn của mùa Tết chính thức tung trailer - Ảnh 4.

Phim điện ảnh "Báu vật trời cho" là tác phẩm điện ảnh duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026, dự kiến chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết 2026.

"Báu vật trời cho" hứa hẹn không chỉ sẽ là một món ăn tinh thần đậm đà trong những ngày đầu xuân, mà còn là một hành trình cảm xúc - nơi những mâu thuẫn, tình thân, khát vọng và niềm tin được thể hiện dưới lăng kính vừa dí dỏm, vừa nhân văn. 

Phim mang kỳ vọng cân bằng giữa những trận cười sảng khoái đặc trưng của mùa Tết và chiều sâu nội dung đủ để chạm đến trái tim khán giả nhiều thế hệ.

Phim điện ảnh Báu vật trời cho, do Bluebells Studios sản xuất, là tác phẩm điện ảnh duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026, dự kiến chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết 2026.

