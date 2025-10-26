Ăn thịt chó do người khác trộm, có bị bắt không?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật Luật sư của bạn

Ăn thịt chó do người khác trộm, có bị bắt không?

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM)

(NLĐO) - Người trộm chó bị bắt, chủ lò chó cũng bị khởi tố vậy người ăn thịt chó được cung cấp từ các lò này có bị bắt không?

Thời gian qua, Công an TP HCM đã thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn thành phố. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều người trộm chó cũng như các chủ lò tiêu thụ chó, mèo do người khác trộm được.

Ngày 24-10, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Sinh Cơ (SN 1995) khi người này đang bán 4 con chó 51 kg vừa trộm được cho bà Phạm Thị Liên (SN 1967). Kiểm tra lò chó do bà Liên điều hành, công an phát hiện thêm 14 con chó khác trọng lượng 164 kg. Trong vụ này, Công an TP HCM đã bắt giữ Cơ, bà Liên cùng 2 nhân viên của bà Liên trực tiếp mua chó.

- Ảnh 1.

Công an TP HCM bắt giữ 4 người trộm cắp, tiêu thụ chó

Cũng trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây (TP HCM), ngày 4-10, Công an TP HCM bắt giữ bà chủ lò chó Trần Thị Vân (SN 1984) cùng 2 thanh niên trộm chó là Trần Minh Trung (SN 2000) và Nguyễn Thành Vinh (SN 2002).

Bà Vân đã có hành vi mua 4 con chó đã chết của Trung và Vinh trộm được. Ngoài ra, Công an TP HCM còn phát hiện tại cơ sở của bà Vân còn có 6 con chó khác mua của những người không xác định lai lịch.

Trước đó, rạng sáng 15-10, Công an TP HCM cũng bắt quả tang ông N.V.T. (SN 1974, ngụ phường An Hội Tây, TP HCM) và 14 đối tượng khác đang có hành vi mua bán mèo trộm được. Công an thu giữ 21 con mèo và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm.

- Ảnh 2.

Chủ lò chó cùng hai người trộm chó bị bắt

Những vụ việc này chứng minh sự quyết tâm của Công an TP HCM trong việc đấu tranh với tội phạm trộm và tiêu thụ chó, mèo.

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi mua bán và tiêu thụ thịt chó không bị xem là vi phạm pháp luật nếu đáp ứng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và không liên quan đến hành vi trộm cắp. 

- Ảnh 3.

Tang vật là những bộ kích điện

Về trách nhiệm hình sự: Hành vi trộm cắp chó có thể bị xử lý hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", tùy thuộc vào giá trị của con vật hoặc các tình tiết khác. Nếu chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

Đối với người tiêu thụ, tức chủ lò mổ, nếu biết rõ chó bị trộm nhưng vẫn mua bán thì có thể bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 

Vấn đề mua bán và tiêu thụ thịt chó thì hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định cấm hoàn toàn việc buôn bán và ăn thịt chó. Do đó, người kinh doanh thịt chó hợp pháp và người mua thịt chó về ăn không vi phạm pháp luật.

Đối với người bán thịt chó: Chỉ vi phạm pháp luật nếu có hành vi tiêu thụ tài sản (chó) có được từ hành vi phạm tội của người khác hoặc vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nói tóm lại, người bán thịt chó hợp pháp và người mua thịt chó về ăn không vi phạm pháp luật. Chỉ những hành vi liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ tài sản bất hợp pháp hoặc vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm mới bị xử lý. Như vậy, biết chó trộm được vẫn mua, vẫn bán và tiêu thụ sẽ bị xử lý hình sự.

Trách nhiệm của địa phương

Hiện nay, tình trạng trộm chó, mèo để bán làm thức ăn gây bức xúc trong dư luận. Nhiều vụ trộm chó, mèo công khai khiến gia chủ bất lực; một số vụ "cẩu tặc" bị đánh gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần nâng cao công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là những chủ lò mổ chó, mèo; bán chó, mèo ở các chợ hoặc khu vực có nhiều người tiêu thụ thịt chó, thịt mèo.

Xa hơn, hiện nay chó, mèo không được nuôi công nghiệp hợp pháp, một số không được kiểm dịch dẫn đến tình trạng lây lan bệnh tật từ vật cho người. Do vậy, cũng cần nghiên cứu có quy định rõ ràng hơn về vấn đề giết mổ chó, mèo.

Tin liên quan

Tai nạn chết người do chó thả rông, ai chịu trách nhiệm?

Tai nạn chết người do chó thả rông, ai chịu trách nhiệm?

(NLĐO) - Trên đường đi làm về, một nữ điều dưỡng tông phải chó thả rông và sau đó tử vong, vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội

Công an TP HCM tạm giữ hình sự bà chủ lò chó

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà chủ lò chó cùng 2 thanh niên khi đang mua bán 4 con chó

Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

(NLĐO) - Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm chó tại Tây Ninh đã cầm dao chống trả, đập ô tô, cướp xe máy của người đi đường rồi bỏ trốn

Công an TP HCM chó trộm chó
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo