Thể thao

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Vòng bán kết Champions League hội tụ anh hào của 4 nền bóng đá hàng đầu với hai cặp đấu hấp dẫn PSG - Bayern Munich và Atletico Madrid - Arsenal.

Các trận lượt đi vòng bán kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-4, trước khi hai cặp đấu gặp lại nhau sau đó một tuần để tranh vé đến trận chung kết tổ chức tại Budapest vào ngày 31-5.

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League - Ảnh 1.

Bốn đội bóng mạnh nhất châu Âu giành quyền vào bán kết

Tứ kết rực lửa

Hành trình vào bán kết của các đội mang những màu sắc rất khác nhau. Bayern Munich phải trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở trước Real Madrid, nơi hai đội tạo nên cặp đấu cởi mở với tới 10 bàn thắng sau hai lượt. 

Chiến thắng 4-3 ở lượt về giúp đại diện Đức khép lại màn so tài với tổng tỉ số 6-4, khẳng định bản lĩnh của một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League - Ảnh 2.

Bayern Munich thắng Real Madrid cả hai lượt đấu

Trái ngược hoàn toàn, Arsenal chọn cách đi tiếp đầy toan tính. Trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Sporting Lisbon đủ để họ bảo toàn lợi thế mong manh từ chiến thắng 1-0 lượt đi. 

Thành quả này giúp "Pháo thủ" lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết Champions League hai mùa liên tiếp, một bước tiến lớn về mặt ổn định và bản lĩnh.

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League - Ảnh 3.

Arsenal vượt qua Sporting bằng tỉ số tối thiểu

Chờ gì ở bán kết?

Tâm điểm của vòng đấu dồn về cuộc thư hùng giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich – cặp đấu đã trở nên quen thuộc trong hơn một thập kỷ qua. 

Kể từ khi PSG vươn mình thành một thế lực đáng chú ý tại châu Âu, hai đội thường xuyên chạm trán và gần như không lần nào thiếu đi kịch tính.

Giai đoạn 2021-2023 chứng kiến ưu thế nghiêng về Bayern, nhưng cán cân đã phần nào thay đổi khi đại diện Pháp phục hận ở FIFA Club World Cup 2025. 

Ngay ở vòng bảng mùa này, Bayern cũng từng đánh bại PSG 2-1 ngay tại Paris, cho thấy sự cân bằng mong manh giữa hai thế lực.

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League - Ảnh 4.

Hành trình đến trận chung kết tại Budapest

Đáng chú ý, Paris Saint-Germain bước vào bán kết với vị thế đương kim vô địch, sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết mùa trước – kết quả đậm nhất lịch sử giải đấu. 

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG đã chuyển mình từ một "dải ngân hà" sang tập thể cân bằng hơn, nhưng vẫn duy trì hỏa lực đáng gờm với những cái tên như Ousmane Dembele hay Khvicha Kvaratskhelia.

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League - Ảnh 5.

PSG và Bayern Munich không thiếu những lần đối đầu nảy lửa

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich trung thành với phong cách pressing mạnh mẽ, giàu tốc độ và tấn công trực diện. Điểm thú vị là cả hai đội đều theo đuổi triết lý kiểm soát bóng và gây áp lực tầm cao, khiến màn đối đầu này trở nên khó lường hơn bao giờ hết. 

Đây không chỉ là cuộc chiến chiến thuật mà còn là màn so tài về khả năng thích ứng.

Nếu cặp PSG – Bayern mang hơi hướng tấn công cống hiến, thì cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Arsenal lại đại diện cho sự chặt chẽ và kỷ luật. 

Đây cũng là cặp đấu gây nhiều tranh luận nhất khi cả hai đều sở hữu nền tảng phòng ngự vững chắc.

Arsenal đang có mùa giải Champions League ấn tượng khi vẫn duy trì thành tích bất bại. Họ từng đánh bại chính Atletico 4-0 ở vòng bảng, nhưng kết quả đó khó lặp lại khi đại diện Tây Ban Nha đã có nhiều thay đổi, đặc biệt với sự bổ sung Ademola Lookman giúp các pha phản công trở nên sắc bén hơn.

Anh hào hội tụ hai cặp đấu bán kết Champions League - Ảnh 6.

Arsenal và Atletico Madrid đang ghi dấu ấn mới tại Champions League mùa này

Dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, Atletico Madrid vẫn trung thành với lối chơi kỷ luật, thực dụng nhưng hiệu quả. 

Việc loại Barcelona với tổng tỉ số 3-2, trong đó có chiến thắng ngay tại Camp Nou, là minh chứng cho bản lĩnh của "Rojiblancos", đưa họ lần đầu trở lại bán kết cúp châu Âu kể từ mùa 2016-2017.

Hai cặp đấu, hai phong cách đối lập, nhưng cùng chung một điểm: sự cân bằng và khó đoán. Khi Champions League bước vào giai đoạn quyết định, ranh giới giữa thắng và bại đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc.

