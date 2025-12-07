Anh Tú Atus bước vào giai đoạn "chín" nhất của sự nghiệp với "Hoàng tử quỷ"

Anh Tú Atus tạo bất ngờ

Anh Tú Atus với tạo hình cổ trang

Trở lại màn ảnh rộng sau hơn 1 năm vắng bóng, Anh Tú Atus gây bất ngờ từ tạo hình đến diễn xuất trong Hoàng tử quỷ (vừa ra mắt).

Hoàng tử quỷ mở ra một thế giới kinh dị - cổ trang đậm chất Việt dựa trên nguyên tác Lý Triều Dị truyện. Bộ phim đưa khán giả bước vào câu chuyện về định mệnh, quyền lực và nỗi ám ảnh ẩn trong số phận bi thương của các nhân vật. Tại đây, Hoàng tử Thân Đức do Anh Tú Atus thủ vai để lại nhiều điều ấn tượng.

Không còn đảm nhận các vai hài hước, tình cảm quen thuộc, Anh Tú Atus "lột xác" với nhân vật phản diện cổ trang. Với tạo hình nhân vật mặc long bào, tóc dài, bối cảnh cổ trang, không khí kinh dị cùng nụ cười tà ác, Anh Tú Atus toát ra thần thái "Hoàng tử quỷ". Chưa dừng lại ở đó, Anh Tú Atus còn cho khán giả thấy được sự "chín" trong diễn xuất của mình. Tại đây, nhân vật Thân Đức vừa gieo rùng rợn, vừa toát lên nỗi đau, tổn thương. Đây là phản diện có chiều sâu, không phải kiểu phản diện đơn thuần.

Một Anh Tú Atus trưởng thành hơn

Vai diễn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Anh Tú Atus

Sự phức tạp ấy được thể hiện rõ nét thông qua diễn xuất của Anh Tú Atus. Anh hóa thân trọn vẹn vào hai tầng tính cách đối lập: một lương y nhẹ nhàng, chân thành với ánh mắt biết lắng nghe và một hoàng tử quỷ hiểm độc, luôn kìm nén cảm xúc sau nụ cười lạnh. Tưởng khó khăn để thể hiện 2 tính cách trong cùng một nhân vật, nhưng Anh Tú Atus đã chuyển đổi mượt mà, không khiến người xem cảm thấy gượng ép. Ở những phân đoạn Thân Đức bước gần hơn đến vực tối, ánh mắt và biểu cảm của Anh Tú Atus trở nên sắc lạnh nhưng vẫn phảng phất sự cô độc, buồn bã rất "con người".

Chính vì sự khó của nhân vật Thân Đức mà Anh Tú Atus đã phải dày công tập luyện. Anh "nhốt mình" trong 2 tháng để nuôi tâm lý, học cách thoại cổ trang, thể hiện ánh mắt, gương mặt sao cho đúng với nguyên tác. Qua đó cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực của nam nghệ sĩ cho vai diễn này.

Nói Hoàng tử quỷ là "bản lề" của sự nghiệp của Anh Tú Atus cũng không sai, khi anh can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Một vai diễn có chiều sâu, vừa tàn nhẫn vừa bi kịch là điều cần thiết để nam nghệ sĩ trở nên đa màu và "hấp dẫn" hơn trong "thực đơn" phim ảnh.

10 năm làm nghề của Anh Tú Atus

Hành trình 10 năm làm nghề của Anh Tú Atus

Nhìn lại 2 vai diễn gần đây nhất của Anh Tú Atus là Tú (Siêu lừa gặp siêu lầy, 2023), Gia Phúc (Gặp lại chị bầu, 2024), khán giả đã thấy được sự tiến bộ rõ rệt của anh. Nếu Siêu lừa gặp siêu lầy Anh Tú Atus vẫn chọn nhân vật có tính hài hước sở trường thì sang Gặp lại chị bầu yếu tố duyên hài được giảm bớt mà thay bằng sự trưởng thành, kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Nhiều người nhận xét, vai diễn Gia Phúc là bước đà quan trọng để anh đến được những vai nội tâm nặng hơn như trong Thân Đức Hoàng tử quỷ sau này.

Hành trình hơn 10 năm làm nghề, Anh Tú Atus đã từng bước chinh phục được khán giả. Anh trải qua những vai nhỏ, phim chiếu mạng, vai phụ đến vai chính trong các phim chiếu rạp. Anh chủ động thử sức ở nhiều vai khác nhau từ tình cảm, hài, tội phạm đến bi kịch, dần xây dựng hình ảnh đa dạng và làm mới bản thân.

Qua từng ấy sự thử nghiệm, Anh Tú Atus chứng minh mình không chỉ là "gương mặt quen" của phòng vé, mà còn là diễn viên có khả năng biến hóa và đang bước sang giai đoạn "chín" nhất của sự nghiệp.