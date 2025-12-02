HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!"

Tin-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Anh Tú Atus chia sẻ kịch bản phim nào anh nhận được đều đọc cùng vợ là Diệu Nhi để cùng nhau thỏa luận hướng phát triển nhân vật.

Phim "Hoàng tử quỷ" đã tổ chức buổi giao lưu, chiếu ra mắt phim vào chiều 2-12 tại TP HCM. Ngoài nhà sản xuất Hoàng Quân, Quỳnh Hà, các diễn viên tham gia giao lưu có Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Hoàng Linh Chi, Thanh Trực, Bình Tinh.

Anh Tú Atus vào vai hoàng tử Thân Đức, một phản diện tà ác của phim, nguồn cơn đau khổ của người dân làng Hủi.

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 1.

Anh Tú Atus tại sự kiện

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 2.

Nam diễn viên chia sẻ nhiều về vai Thân Đức

"Khi lần đầu đọc kịch bản, tôi đã thấy vai diễn này rất khó để lột tả hết tâm lý nhân vật Thân Đức sao cho khán giả có thể hiểu được nỗi niềm sâu kín bên trong sự tà ác, tàn bạo. Tôi thấy may mắn khi được đạo diễn cho không gian sáng tạo tự do, thoải mái. Tôi tìm được mấu chốt nỗi niềm của Thân Đức để nhập tâm, hóa thân vào nhân vật" - Anh Tú Atus kể.

Anh nói thêm rằng bất kỳ kịch bản nào nhận được cũng đưa cho "bé Nhi" (tên thân mật của Diệu Nhi) đọc. Cả hai cùng bàn luận, định hướng cách phát triển nhân vật. Vì thế, cảnh được cho là nóng trong phim thì Diệu Nhi cũng đã biết.

"Khi chúng tôi đọc xong kịch bản thì điều ấn tượng không phải ở cảnh nóng mà là sự trọn vẹn, cuốn hút của câu chuyện, hành trình từng nhân vật. Kịch bản này thú vị, và Thân Đức là dạng vai mà chúng tôi nghĩ diễn viên nào cũng cần trải qua ít nhất một lần trong nghề" - Anh Tú Atus nhấn mạnh.

Trong quá trình quay, anh rất nhập tâm, nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật mỗi ngày, không buông một giây nào, kể cả khi rời trường quay về khách sạn nghỉ ngơi. Anh cũng khẳng định thích dạng vai phản diện hơn các dạng vai khác vì nghĩ rằng những vai đàng hoàng, tốt bụng, soái ca… rất khó diễn sao cho thu hút khán giả.

Anh Tú Atus thổ lộ

Nam diễn viên Lương Thế Thành cho biết lần tái xuất màn ảnh rộng sau 10 năm khiến anh áp lực. Anh ví dụ bản thân như trang giấy trắng và phải học những bạn diễn trẻ để thể hiện tốt nhất nhân vật trưởng làng Lỗ Đạt.

"Trong phim này, tôi phải ăn kiêng để giữ thân hình đẹp, quay những cảnh khoe cơ bắp sẽ đẹp mắt hơn. Tôi lần đầu trong đời cắt toàn bộ tinh bột, ăn khoai lang, thịt, trứng, tôm. Ngày nào cũng những món này trong suốt cả ba buổi, liên tục cả tháng khiến tôi rất ngán nhưng vẫn phải cố gắng" - Lương Thế Thành kể.

"Hoàng tử quỷ" lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên "Lý triều dị truyện" của tác giả Phan Cuồng. Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người. Phim ra rạp từ 5-12.

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 3.

Lương Thế Thành nói về vai diễn Lỗ Đạt

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 4.

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 5.

Thanh Trực vào vai Phan Cuồng

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 6.

Anh Tú Atus: "Kịch bản nào cũng đọc cùng bé Nhi!" - Ảnh 7.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính vẫn là diễn viên

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính vẫn là diễn viên

(NLĐO) - "Anh trai" Anh Tú Atus cho biết bản thân không đi hát nhiều, nghề chính vẫn là diễn viên và muốn tập trung diễn xuất.

Anh Tú Atus "mặc" long bào, quỷ dị ghê rợn

(NLĐO) - Poster đầu tiên của phim điện ảnh "Hoàng tử quỷ" được nhà sản xuất tung ra ngày 6-10. Anh Tú Atus gây sốt với vai Hoàng tử Thân Đức.

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025

(NLĐO)- Anh Tú Atus từ chối nhiều lời mời hấp dẫn để tham gia Hoàng tử quỷ và Running Man Vietnam 2025.

