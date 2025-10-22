HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính vẫn là diễn viên

Minh Khuê

(NLĐO) - "Anh trai" Anh Tú Atus cho biết bản thân không đi hát nhiều, nghề chính vẫn là diễn viên và muốn tập trung diễn xuất.

Anh Tú Atus may mắn khi Hoàng tử Thân Đức xuất hiện lúc anh đang mong đợi trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm 

Nhà sản xuất phim "Hoàng tử quỷ" mới đây công bố hậu trường phim với bối cảnh thơ mộng. Trong phim, Anh Tú Atus hóa thân vai Hoàng tử Thân Đức - nam chính của phim "Hoàng tử quỷ".

Anh cho biết, đây là nhân vật có tâm lý, tính cách và hình tượng khác biệt hoàn toàn với những vai diễn từng đảm nhận nên có khá nhiều thử thách.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 1.

Tạo hình của Anh Tú Atus trong phim

"Cái khó là tôi phải dành thời gian nuôi tâm lý nhân vật nhiều. Trên phim trường, tôi ít nói chuyện và đùa giỡn lại để tập trung hoàn toàn vào vai diễn. Từ đầu đến cuối phim, phân đoạn nào của Thân Đức cũng nặng. Tôi nghĩ vai diễn này mới lạ và thú vị ngay từ lúc đọc kịch bản. Đối với tôi, những cảnh khó và nặng nhất là cảnh đòi hỏi thể hiện tâm lý nhân vật. Chúng tôi đã có quá trình tiền kỳ, thảo luận với đạo diễn Trần Hữu Tấn rất kỹ cho mọi cảnh quay" - Anh Tú Atus trải lòng.

Anh nói thêm chọn vào vai Thân Đức là muốn trải nghiệm chứ không phải để xóa bỏ hình ảnh nào hay khiến khán giả quên đi sự hài hước của bản thân. Đối với anh, bất kỳ vai diễn nào cũng là những kỷ niệm đẹp.

"Tôi cũng không đi hát nhiều, khi tham gia "Anh trai say hi", tôi chỉ đi diễn concert. Nghề chính của tôi là diễn viên và vẫn muốn tập trung vào diễn xuất. Sau 2 năm trở lại với điện ảnh, tôi muốn tìm một kịch bản phù hợp và một nhân vật mới lạ. Thật may mắn cho tôi khi Thân Đức xuất hiện" - Anh Tú Atus nói.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 2.

Bối cảnh Làng Hủi

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 3.

Được ê-kíp dựng lên giữa rừng ở Đà Lạt

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 4.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 5.

Nam diễn viên Lương Thế Thành kể phim có những cảnh hành động do anh thể hiện. Anh đã tập luyện ở TP HCM và trong quá trình đó bị cụp xương sống khi tập võ. Lên Đà Lạt, anh vẫn còn đau lưng, phải bóp dầu.

Bối cảnh thiên nhiên thơ mộng nhưng không kém phần kỳ bí của "Hoàng tử quỷ"

Phim quay tại trường quay ở Đà Lạt, được ê-kíp xây dựng trong vòng 3 tuần với rất nhiều tâm huyết. Phim trường bao gồm 3 bối cảnh chính nằm sâu bên trong rừng thông là ngôi làng Hủi, bãi tha ma và ải mắt người.

Nổi bật ở vị trí giữa làng Hủi là căn nhà của trưởng làng Lỗ Đạt. Ngôi nhà thể hiện quyền uy của người có tiếng nói nhất trong làng, toát lên vẻ bề thế và oai nghiêm.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 6.

Nhà của trưởng làng Lỗ Đạt

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 7.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 8.

Lương Thế Thành vào vai Lỗ Đạt

Nằm bên cạnh làng Hủi là bối cảnh bãi tha ma, nơi đoàn phim đặt hai pho tượng chó đá khổng lồ và những ngôi mộ chum. Mộ chum là một trong các hình thức an táng của người Việt cổ, khi hài cốt của người đã khuất được bỏ vào chum.

Theo nhà nghiên cứu sử học Phan Thanh Nam (nghệ danh: Ấm Chè) - cố vấn lịch sử cho phim, quan niệm "trần sao âm vậy" đã có từ thời xa xưa, nên người dân làng Hủi đã đặt tượng hai con chó đá hướng về phía nhiều tà khí để xua đuổi những điều xấu xa.

Sau bối cảnh bãi tha ma là ải mắt người - nơi các thân cây được gắn lên những con mắt người quỷ dị. Dựa trên nguyên tác "Lý triều dị truyện", ê-kíp phim tái hiện hình ảnh cây chiên đàn cao 10 mét, nổi gân sần sùi, màu đen sậm đứng sừng sững giữa rừng già.

Đây cũng là hình ảnh đại diện cho Quỷ Xương Cuồng - kẻ phản diện đang trong cơn yếu thế, đã thao túng Hoàng tử Thân Đức, tạo nên nỗi ám ảnh kinh hoàng bao trùm làng Hủi.

Phim "Hoàng tử quỷ" khởi chiếu vào đầu tháng 12-2025.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 9.

Bối cảnh Mộ Chum

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 10.

Bối cảnh nhà

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 11.

Bối cảnh sới vật

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 12.

Anh Tú Atus khẳng định nghề chính là diễn viên - Ảnh 13.

