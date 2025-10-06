Anh Tú Atus "mặc" long bào, quỷ dị ghê rợn

Trong poster đầu tiên, Anh Tú Atus - vào vai Hoàng tử Thân Đức, mặc long bào vàng rực ngồi trên "ngai đen" được tạo nên từ thân cây mọc đầy mắt và sọ người chất chồng dưới chân.

Giữa không gian u ám, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, ma mị cùng nụ cười vừa bí hiểm, vừa tà ác của Thân Đức càng gây tò mò cho khán giả.

Tạo hình khác lạ của Anh Tú Atus trong phim

Trước đó, thông tin Anh Tú Atus đóng phim kinh dị cổ trang được tung ra đã gây sốt trên mạng xã hội, nhận nhiều tương tác.

Người hâm mộ đặt cho Anh Tú Atus biệt danh "Hoàng tử visual", "Hoàng tử đẹp nhất màn ảnh Việt" và băn khoăn "Hoàng tử quỷ mà đẹp vậy thì có đáng sợ không?". Các độc giả của tiểu thuyết "Lý Triều dị truyện" cũng bày tỏ sự thích thú trước nhan sắc của hoàng tử Thân Đức.

Chỉ sau 24 giờ công bố thông tin, "Hoàng tử quỷ" vào tốp 3 chủ đề phim hot, theo số liệu của Socialtrend từ YouNet Media, từ khóa "Anh Tú Atus trở lại với phim Hoàng tử quỷ" cũng lọt tìm kiếm nóng trên TikTok.

Vào ngày 3-10, nhân dịp sinh nhật Anh Tú Atus, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đặc biệt đến nam diễn viên bằng cách trình chiếu hình ảnh công bố vai diễn mới của anh trên màn hình LED tại khu vực trung tâm TP HCM.

Anh Tú Atus lần đầu tiên đóng phim kinh dị - cổ trang, để tóc dài và mặc cổ phục, khác hoàn toàn với phong cách hiện đại, trẻ trung thường thấy. Đặc biệt, nhân vật anh đảm nhận có tính chất nửa người, nửa quỷ, tiền thân là Thân Lợi - kẻ phản diện vô cùng tà ác trong tiểu thuyết "Lý Triều dị truyện".

"Mọi người thường thấy tôi nhẹ nhàng, hài hước, vui vẻ từ phim ảnh đến ngoài đời, còn nhân vật Thân Đức này lại hoàn toàn ngược lại. Tôi cũng chưa tưởng tượng được hình ảnh kinh dị của mình trong phim và đang cảm thấy rất hào hứng, trông đợi bộ phim ra rạp.

Đây không chỉ là lần đầu tôi đóng phim kinh dị - phản diện, mà cũng là lần đầu tôi để tóc dài, mặc cổ phục. Quyết định tham gia dự án này thực sự đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác" - Anh Tú Atus chia sẻ.

Người hâm mộ quảng bá vai diễn mới của Anh Tú Atus

Lọt vào tốp 3 chủ đề phim hot

Anh Tú Atus gây sốt mạng xã hội



