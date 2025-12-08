Áp đảo đội Philippines, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua đau phút cuối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Áp đảo đội Philippines, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua đau phút cuối

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Tối 8-12, tuyển nữ Việt Nam thi đấu lấn lướt trước Philippines, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng lại thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Ở trận đấu thứ hai vòng bảng SEA Games 33 - 2025, tuyển nữ Việt Nam chủ động nhập cuộc trước Philippines. Ngay những phút đầu, Bích Thùy bất ngờ tung cú sút xa hơn 30 m buộc thủ môn Philippines phải cảnh giác. Hải Yến và Thanh Nhã sau đó liên tiếp khoét sâu cánh phải, song những pha bóng cuối cùng chưa đủ độ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 11, hàng thủ Philippines mắc sai lầm, tạo điều kiện để Hải Yến cướp bóng trong vòng cấm và trả về cho Bích Thùy. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại bị thủ môn Davies bắt gọn. Ở chiều ngược lại, Philippines chỉ có một cơ hội đáng kể với cú sút của Alexa Marie nhưng bóng đi chệch khung thành.

Thế trận lấn lướt thuộc về Việt Nam, nhưng đội vẫn cần thêm nhân tố tạo đột biến. Phút 40, HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như vào sân thay Trúc Hương để tăng sức công phá. 

Sự điều chỉnh này giúp đội bóng áo đỏ duy trì áp lực liên tục, song bàn mở tỉ số vẫn chưa xuất hiện trước giờ nghỉ.

Áp đảo Philippines, tuyển nữ Việt Nam thua đau phút cuối - Ảnh 1.

Trở lại hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao nhờ sự gắn kết của Bích Thuỳ - Huỳnh Như và Hải Yến giúp thế trận áp đảo hơn. Phút 55, tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng khi Bích Thùy vượt qua cả thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm lại bị hậu vệ Philippines cứu thua trước vạch vôi.

Những phút còn lại, tuyển Việt Nam dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, liên tục tạt bóng từ hai biên vào khu vực cấm địa. Dù vậy, hàng thủ Philippines cao to, tranh chấp mạnh mẽ khiến các học trò HLV Mai Đức Chung nhiều lần không có đủ không gian để dứt điểm.

Áp đảo Philippines, tuyển nữ Việt Nam thua đau phút cuối - Ảnh 2.

Thi đấu vượt trội nhưng thiếu duyên ghi bàn, tuyển nữ Việt Nam đã phải trả giá. 

Phút 90+4, từ một pha phạm lỗi giữa sân của Việt Nam, thủ môn Philippines lên cao sút phạt với đường phát động ở vòng tròn giữa sân vào thẳng vòng cấm, Ramirez Mary Louise có pha xé lưới Việt Nam bằng cú đá bồi sau pha cản phá xuất sắc của Kim Thanh. 

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-1 trước Philippines.

Ở trận đấu sớm trong ngày, Myanmar thắng 3-0 trước Malaysia. Điều này khiến tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối mới có hy vọng bước vào bán kết.

Tin liên quan

Chân sút gốc Mỹ tin Philippines sẽ thắng tuyển nữ Việt Nam

Chân sút gốc Mỹ tin Philippines sẽ thắng tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - Tiền đạo người Mỹ gốc Philippines Mallie Ramirez tin sẽ giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 33 - 2025

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng Malaysia, Thái Thị Thảo lập hat-trick trong 15 phút

(NLĐO) - Trong ngày ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng với cách biệt 7 bàn trước Malaysia.

U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung bị lũ lụt

(NLĐO) - Trước ngày sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung bị bão lũ.

nữ Việt Nam Philippines SEA Games bong da nu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo