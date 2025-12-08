Áp đảo đội Philippines, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua đau phút cuối

Ở trận đấu thứ hai vòng bảng SEA Games 33 - 2025, tuyển nữ Việt Nam chủ động nhập cuộc trước Philippines. Ngay những phút đầu, Bích Thùy bất ngờ tung cú sút xa hơn 30 m buộc thủ môn Philippines phải cảnh giác. Hải Yến và Thanh Nhã sau đó liên tiếp khoét sâu cánh phải, song những pha bóng cuối cùng chưa đủ độ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 11, hàng thủ Philippines mắc sai lầm, tạo điều kiện để Hải Yến cướp bóng trong vòng cấm và trả về cho Bích Thùy. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại bị thủ môn Davies bắt gọn. Ở chiều ngược lại, Philippines chỉ có một cơ hội đáng kể với cú sút của Alexa Marie nhưng bóng đi chệch khung thành.

Thế trận lấn lướt thuộc về Việt Nam, nhưng đội vẫn cần thêm nhân tố tạo đột biến. Phút 40, HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như vào sân thay Trúc Hương để tăng sức công phá.

Sự điều chỉnh này giúp đội bóng áo đỏ duy trì áp lực liên tục, song bàn mở tỉ số vẫn chưa xuất hiện trước giờ nghỉ.

Trở lại hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao nhờ sự gắn kết của Bích Thuỳ - Huỳnh Như và Hải Yến giúp thế trận áp đảo hơn. Phút 55, tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng khi Bích Thùy vượt qua cả thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm lại bị hậu vệ Philippines cứu thua trước vạch vôi.

Những phút còn lại, tuyển Việt Nam dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, liên tục tạt bóng từ hai biên vào khu vực cấm địa. Dù vậy, hàng thủ Philippines cao to, tranh chấp mạnh mẽ khiến các học trò HLV Mai Đức Chung nhiều lần không có đủ không gian để dứt điểm.

Thi đấu vượt trội nhưng thiếu duyên ghi bàn, tuyển nữ Việt Nam đã phải trả giá.

Phút 90+4, từ một pha phạm lỗi giữa sân của Việt Nam, thủ môn Philippines lên cao sút phạt với đường phát động ở vòng tròn giữa sân vào thẳng vòng cấm, Ramirez Mary Louise có pha xé lưới Việt Nam bằng cú đá bồi sau pha cản phá xuất sắc của Kim Thanh.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-1 trước Philippines.

Ở trận đấu sớm trong ngày, Myanmar thắng 3-0 trước Malaysia. Điều này khiến tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối mới có hy vọng bước vào bán kết.