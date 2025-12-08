Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm vượt qua Philippines, vào bán kết

Tại nội dung bóng đá nữ SEA Games, thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện là đương kim vô địch với chuỗi 4 lần liên tiếp đăng quang. Nhiệm vụ của Huỳnh Như và đồng đội năm nay là bảo vệ ngôi hậu, kéo dài chuỗi thành tích trước các ứng viên Philippines, Myanmar và chủ nhà Thái Lan.

Ở bảng B của Việt Nam, sự hiện diện của những đối thủ mạnh như Philippines và cả Myanmar khiến cục diện chung được dự đoán sẽ rất căng thẳng. Thậm chí, bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận mở màn khi Myanmar đánh bại Philippines 2-1, đẩy cuộc tranh đua ngôi đầu bảng lên đến cao trào, thực sự khó lường.

Với trận thắng đậm 7-0 trong ngày ra quân trước Malaysia, tuyển nữ Việt Nam đang có được tinh thần hưng phấn để tiếp tục khẳng định vị thế, trước mắt là cuộc đua giành vị trí số 1 bảng B. Không chỉ là 3 điểm, tuyển Việt Nam còn phải thắng Philippines với tỉ số cách biệt để phòng hờ trường hợp phải chạy đua hiệu số với hai đối thủ nặng ký còn lại trong bảng là Myanmar và chính Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu Philippines. (Ảnh: NGỌC LINH)

Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung có cùng điểm số nhưng xếp trên Myanmar nhờ hiệu số phụ. Đội nữ Việt Nam cần một chiến thắng nữa để chắc suất vào bán kết. Lý thuyết là thế nhưng thực tế cho thấy mục tiêu của Huỳnh Như và đồng đội không hề đơn giản.

Philippines có trong tay lực lượng giàu kinh nghiệm, đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch từng dự World Cup nữ 2023. Thế nên, thất bại ở trận mở màn có thể chỉ là cú "sẩy chân" nhất thời của họ. Chính trận thua đó đẩy Philippines vào thế buộc phải tìm bằng được 3 điểm khi chạm trán tuyển Việt Nam.

Với thầy trò HLV Mai Đức Chung, mục tiêu cũng là chiến thắng, song một kết quả hòa không phải quá tệ. Chỉ cần có ít nhất 1 điểm, tuyển nữ Việt Nam sẽ nắm lợi thế lớn trong việc tính toán cho trận quyết đấu với Myanmar ở lượt cuối.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Philippines khi tuyển Việt Nam toàn thua cả 2 lần chạm trán gần nhất. Điều đó cho thấy chất lượng của dàn cầu thủ nhập tịch Âu - Mỹ bên phía đối thủ thực sự gây nhiều khó khăn cho Huỳnh Như và đồng đội. Tuy nhiên, nhìn cách Myanmar khắc chế Philippines ở trận ra quân, tuyển Việt Nam đã rút ra được bài học quý giá.

Nếu biết tận dụng, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể đưa ra phương án khắc chế phù hợp bằng việc triển khai lối chơi hợp lý và đúng ý đồ chiến thuật. Trong chiến thắng đậm ngày ra quân trước Malaysia, HLV Mai Đức Chung đã chủ động tính toán nhân sự khi trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ, đồng thời "cất" cả 2 trụ cột Kim Thanh và Huỳnh Như cho trận đấu quan trọng gặp Philippines.