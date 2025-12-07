Chân sút gốc Mỹ tin Philippines sẽ thắng tuyển nữ Việt Nam

Ở trận ra quân, Philippines bất ngờ thất bại 1-2 trước Myanmar tại vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 2025. Tiền đạo người Mỹ gốc Philippines, Mallie Ramirez đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với bàn thắng ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển Philippines.

Chân sút đến từ Mỹ này đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 69 sau pha bóng bật ra từ cú đánh đầu của Jessika Cowart, dù đội bóng của cô vẫn thất bại trong tối 5-12.

"Đó là trận ra mắt của tôi, bàn thắng ấy vô cùng ý nghĩa. Người Cebu ơi, bàn đó dành cho các bạn" - Ramirez chia sẻ.

Dù không thể giữ lại ít nhất 1 điểm, tân binh của tuyển Philippines khẳng định tinh thần đội bóng không hề suy sụp. Cô tin toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong chặng đường còn lại của bảng A.

Ramirez (trắng - đầu tiên từ trái qua) tin sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam (Ảnh: PHF)

"Tôi nghĩ chúng tôi phải mạnh mẽ hơn ở trận đấu tiếp theo. Đó không phải là kết quả chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và chúng tôi sẽ chiến thắng", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Cignal .

Sau trận mở màn không thuận lợi, Philippines sẽ bước vào cuộc chạm trán quan trọng với tuyển nữ Việt Nam vào ngày mai (8-12). Thắng đối thủ này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chắc suất vào bán kết.