Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng Malaysia, Thái Thị Thảo lập hat-trick trong 15 phút

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh, Đồ Hoạ: Vệ Loan

(NLĐO) - Trong ngày ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng với cách biệt 7 bàn trước Malaysia.

Trước Malaysia tại trận ra quân bảng B, tuyển nữ Việt Nam đã không vấp phải chút khó khăn nào như dự đoán của giới chuyên môn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Mai Đức Chung nhập cuộc đầy chủ động trước Malaysia. Ngay phút thứ 4, tỉ số đã được mở cho các cô gái áo đỏ, với pha lập công của Hải Yến khi đá bồi. Trước đó, Nguyễn Thị Hòa treo bóng tầm thấp khiến thủ môn Malaysia xử lý lỗi.

Thế trận càng trở nên thuận lợi với đội bóng áo đỏ, hàng công Việt Nam tạo ra liên tiếp các pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng chưa thành bàn ở phút thứ 9. Nguyễn Thị Hoa cũng tung cú sút xa táo bạo nhưng bị thủ môn cản phá.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia trận ra quân SEA Games 33 - Ảnh 1.

Hải Yến mở tỉ số trận đấu cho tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia

Mãi đến phút 23, thủ môn Ashikin lại mắc sai lầm khi băng ra cản đường tạt bóng của Hải Linh, tạo cơ hội cho Bích Thùy đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0.

Chưa đầy 3 phút sau, Vạn Sự treo bóng chuẩn xác để Hải Yến bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Phút 32, Trúc Hương căng ngang đầy khó chịu, tạo điều kiện cho Hải Linh dứt điểm một chạm tinh tế, đưa đội nhà vượt lên 4-0.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia trận ra quân SEA Games 33 - Ảnh 2.

Thái Thị Thảo (11) tỏa sáng với cú hattrick trong chiến thắng 7-0 của Việt Nam

Khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Thanh Nhã có pha đi bóng dũng mãnh vào trung lộ trước khi tung cú sút xa quyết đoán, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trở lại sau giờ nghỉ, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu áp đảo. Phút 49, Thái Thị Thảo vừa được tung vào sân có pha bắt vô-lê đẹp mắt từ quả phạt góc, nâng tỉ số lên 5-0. Đến phút 59, cô lại tung cú sút xa sấm sét mang về bàn thứ 6.

Đến phút 78, Thái Thị Thảo dễ dàng hoàn tất cú hat-trick, đưa Việt Nam dẫn 7-0 từ pha treo bóng của Cù Thị Huỳnh Như khiến thủ môn Malaysia băng ra lỗi.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước Malaysia. Ở trận đấu sớm, tuyển nữ Malaysia bất ngờ đánh bại Philippines 2-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung dẫn đầu bảng với cùng 3 điểm nhưng hiệu số vượt trội so với Malaysia.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia trận ra quân SEA Games 33 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng (Ảnh: Vệ Loan)

tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung SEA Games 33 Hải Yến Malaysia
