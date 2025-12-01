Sau mưa lũ, xã D'ran tiếp tục sạt lở nguy hiểm, người dân phải di dời

Ngày 1-12, Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở tại khu vực cầu Đơn Dương, uy hiếp an toàn nhà dân.



Khu vực cầu Đơn Dương, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Dũng, lúc 9 giờ, điểm sạt lở xuất hiện phía hạ lưu cầu Đơn Dương khiến 1 ngôi nhà bên cạnh cầu hư hỏng, một số vật dụng, tài sản của người dân bị rơi xuống sông Đa Nhim.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã lập tức di dời 6 hộ dân xung quanh đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó, mưa lũ khiến điểm này bị sạt lở, tạo hàm ếch. Khi nước rút xuống, điểm này tiếp tục bị sạt lở.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu lãnh đạo xã D'ran theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân.