Thời sự

Sau mưa lũ, xã D'ran tiếp tục sạt lở nguy hiểm, người dân phải di dời

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tại khu vực cầu Đơn Dương tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng, nước lũ làm nhà dân hở hàm ếch, khi nước rút thì đất sạt lở gây nguy hiểm.

Ngày 1-12, Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở tại khu vực cầu Đơn Dương, uy hiếp an toàn nhà dân.

Sau mưa lũ, xã D'ran tiếp tục sạt lở nguy hiểm phải di dời dân - Ảnh 1.

Khu vực cầu Đơn Dương, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Dũng, lúc 9 giờ, điểm sạt lở xuất hiện phía hạ lưu cầu Đơn Dương khiến 1 ngôi nhà bên cạnh cầu hư hỏng, một số vật dụng, tài sản của người dân bị rơi xuống sông Đa Nhim.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã lập tức di dời 6 hộ dân xung quanh đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó, mưa lũ khiến điểm này bị sạt lở, tạo hàm ếch. Khi nước rút xuống, điểm này tiếp tục bị sạt lở.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu lãnh đạo xã D'ran theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, cũng tại xã D'ran, chính quyền địa phương phải di dời thôn Lạc Thiện 2 (50 hộ với 150 người) sau khi phát hiện đồi Trảng Bằng có vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Tin liên quan

Hơn 9 tỉ đồng để khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc

Hơn 9 tỉ đồng để khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc

(NLĐO) - Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đối với 2 tuyến Quốc lộ 20 (đèo D'ran) và Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc).

Lâm Đồng công bố tình trạng khẩn cấp ở đèo D'ran và đèo Gia Bắc

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo D'ran và đèo Gia Bắc để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Cận cảnh các vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Một ngọn đồi trên đèo D'ran – cung đèo nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hoà - xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng ông Hồ Văn Mười xã D'ran
