Thời sự

Mưa lũ "xé nát" nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại 120 tỉ đồng

T.Trực

(NLĐO) – Mưa lũ kéo dài khiến hệ thống giao thông ở Quảng Ngãi bị "xé nát" với hàng trăm điểm sạt lở, ước tính thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng.

Ngày 2-12, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở taluy, sụt lún, trôi mặt đường và hư hỏng hệ thống thoát nước trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường do sở quản lý. Khối lượng đất đá sạt xuống ước khoảng 270.000m³, gây chia cắt giao thông, làm hư hỏng nhiều tuyến đường.

Những tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 24, 24B, 24C, các tuyến ĐT622B, ĐT623, ĐT626, ĐT673, tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh… đều bị tàn phá nặng nề.

Mưa lũ "xé nát" nhiều tuyến giao thông Quảng Ngãi, gây thiệt hại 120 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng do mưa lũ

Không chỉ đường cấp tỉnh, hơn 360 tuyến đường liên xã, liên thôn cũng bị sạt lở, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 120 tỉ đồng, chưa kể những hư hỏng phát sinh sau khi mưa vẫn chưa dứt.

Ông Mai Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tại các điểm sạt lở, sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, túc trực ngày đêm tại hiện trường để xử lý, hốt dọn đất đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, gia cố mái taluy... Với những vị trí sạt lở taluy dương phức tạp, các điểm sạt taluy âm nguy hiểm đều được kiểm tra, lập biên bản và đưa ra phương án xử lý.

"Chúng tôi ưu tiên thông xe bước 1 trên các tuyến Quốc lộ và đường Tỉnh có tính chất huyết mạch để đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và phục vụ cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng cảnh giới, đặt biển báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu, chia cắt để cảnh báo người dân" – ông Hà nói.

Mưa lũ "xé nát" nhiều tuyến giao thông Quảng Ngãi, gây thiệt hại 120 tỉ đồng - Ảnh 2.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng nặng, gây thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng

Theo ông Hà, mặc dù thời tiết liên tục có mưa, các điểm sạt lở chủ yếu nằm trên những cung đường đèo dốc, địa hình phức tạp, nhưng xác định nhiệm vụ thông đường là quan trọng hàng đầu, nên công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng, khẩn trương. Đến nay, cơ bản các tuyến Quốc lộ, đường Tỉnh và các tuyến đường do sở quản lý đã được thông tuyến bước 1. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều điểm đang trong tình trạng ngổn ngang, chờ khắc phục triệt để.

Hiện còn tuyến ĐT623, tại lý trình Km39+650, do nền, mặt đường bị xói trôi nên phương tiện chưa thể lưu thông và tuyến ĐT626 tiếp tục bị tắc tại hai vị trí Km8+820 và Km9+990. Hai điểm này đã được thông xe nhiều lần nhưng tiếp tục sạt lở trở lại…

Dù công tác khắc phục đang diễn ra khẩn trương, lãnh đạo Sở Xây dựng thừa nhận đây mới chỉ là giải pháp tạm thời. Do mức độ thiệt hại rất lớn, trong khi kinh phí của các đơn vị, địa phương hạn chế, để khôi phục hoàn toàn hệ thống giao thông sau đợt mưa lũ, sạt lở, cần nguồn lực hỗ trợ lớn từ Trung ương.

Quảng Ngãi mưa trắng trời, lũ các sông lên nhanh

Quảng Ngãi mưa trắng trời, lũ các sông lên nhanh

(NLĐO)- Mưa lớn kéo dài khiến mực nước lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh.

Quảng Ngãi: Nước lũ cuốn gãy đôi cầu, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(NLĐO) – Mưa lớn khiến cầu Nước Bao, Quảng Ngãi bị nước lũ cuốn gãy đôi. Trong khi đó, tại Gia Lai, ngầm tràn ngập sâu chia cắt 341 hộ dân, học sinh nghỉ học

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Gần 200 chiến sĩ bộ đội cùng chính quyền địa phương nỗ lực mở đường vào 5 thôn bị cô lập sau trận sạt lở núi kinh hoàng.

