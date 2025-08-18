HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ập vào phòng trọ, công an bắt quả tang 11 nam nữ đang làm chuyện sai trái

Tin - ảnh: Tiến Tầm - Thu Tâm

(NLĐO) - Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng từ phòng trọ về trụ sở công an làm việc

Chiều 18-8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết qua công tác quản lý địa bàn và đối tượng, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã An Biên bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ.

Công an An Giang bắt quả tang 11 nam nữ sử dụng ma túy trong phòng trọ - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt quả tang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma tuý

Vào thời gian trên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã An Biên bất ngờ ập vào một nhà trọ tại khu vực ấp Xẻo Rô, xã An Biên thì bắt quả tang 11 nam thanh, nữ tú đang bay lắc trong phòng trọ.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ đang dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, 11 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an An Giang bắt quả tang 11 nam nữ sử dụng ma túy trong phòng trọ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng cơ sở cho thuê lưu trú để tổ chức và sử dụng ma túy nêu trên là một trong những kết quả thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã An Biên đã thực hiện.

Tin liên quan

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

(NLĐO) - Hai nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt quả tang cùng gần 300 kg ma túy, trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp triệt phá.

Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chỉ trong một ngày, công an ở Quảng Trị đã đồng loạt triệt phá nhiều điểm liên quan ma túy, bắt giữ 6 đối tượng

Bắt thanh niên vận chuyển hơn 3kg chất ma túy

(NLĐO) - Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 3,025kg Methamphetamine

công an tỉnh tỉnh an giang chất ma túy
