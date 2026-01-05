Chelsea gieo sầu Man City phút 90+4, Arsenal hưởng lợi lớn

Trước trận đấu, tâm điểm chú ý dồn vào Chelsea khi HLV Enzo Maresca bất ngờ rời ghế nóng, buộc đội khách bước vào chuyến làm khách tại sân Etihad dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Calum McFarlane.



Erling Haaland tiếp tục "tịt ngòi" trận thứ ba liên tiếp

Không ngạc nhiên khi Chelsea nhập cuộc thận trọng, chủ động chơi thấp để hạn chế sức tấn công của Man City. Thậm chí, đội khách còn tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên, nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm của Estêvão đã bị Joško Gvardiol kịp thời cản phá.

Josko Gvardiol lăn xả ngăn cú dứt điểm của Estevao

Sau quãng thời gian đầu chậm chạp, Man City dần lấy lại thế trận. Phil Foden liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội, còn Bernardo Silva dứt điểm vọt xà từ vị trí thuận lợi. Phải đến cuối hiệp một, Erling Haaland mới thực sự để lại dấu ấn với cú cứa lòng chân trái đưa bóng dội cột dọc.

Chỉ ít phút sau, đội chủ nhà đã cụ thể hóa sức ép. Tijjani Reijnders nhận bóng trong vòng cấm, xoay người tạo khoảng trống rồi tung cú sút uy lực từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Filip Jörgensen, mở tỉ số cho Man City.

Tijjani Reijnders mở tỉ số cho Man City

Bước sang hiệp hai, Chelsea buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến từ pha phản công nhanh, nhưng Pedro Neto lại dứt điểm vọt xà từ cự ly gần. Ở chiều ngược lại, Haaland rất quyết tâm chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi, song cú dứt điểm của anh lại bị Benoît Badiashile cản phá. Man City tiếp tục tạo ra thêm cơ hội, nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Man City gặp khó trước một Chelsea thi đấu lăn xả

Trận đấu trở nên căng thẳng hơn trong những phút cuối, đặc biệt khi hàng thủ Man City bị xáo trộn bởi chấn thương của Gvardiol và Rúben Dias. Chelsea tận dụng tốt thời cơ để gia tăng sức ép và cuối cùng cũng được đền đáp.

Phút 90+4, Malo Gusto băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng khó chịu vào vòng cấm, hàng thủ Man City lúng túng, tạo điều kiện để Enzo Fernández có mặt đúng lúc, dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Enzo Fernandez gỡ hòa cho Chelsea phút bù giờ 90+4

Bàn thua muộn khiến Man City đứt luôn chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, đồng thời tiếp tục gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Dù vẫn xếp nhì bảng nhưng "The Citizens" hiện đã bị đội dẫn đầu Arsenal nới rộng khoảng cách lên đến 6 điểm.

HLV tạm quyền Calum McFarlane ghi điểm trận đầu cầm quân

Trong khi đó, Chelsea có trận ra mắt đầy khích lệ dưới thời HLV tạm quyền Calum McFarlane, cho thấy họ vẫn đủ bản lĩnh để hướng tới giai đoạn cuối mùa giải tích cực. Chelsea vẫn còn nhiều tiềm năng để hướng tới giai đoạn cuối mùa giải tích cực, ngay cả khi chưa bổ nhiệm HLV trưởng mới thay thế Maresca.