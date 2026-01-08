HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Soi tỉ số trận Arsenal - Liverpool: Quyết chiến ở Emirates

Trung Dũng

(NLĐO) - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân Emirates khi Arsenal chạm trán Liverpool rạng sáng 9-1 trận đấu mở đường cho Arsenal đến ngôi vô địch.

Soi tỉ số trận Arsenal – Liverpool: Quyết chiến ở Emirates - Ảnh 1.

Declan Rice (Arsenal) và Van Dijk (Liverpool)

Khi Aston Villa và Manchester City đều bị cầm chân ở vòng 21 này, Arsenal có cơ hội bứt phá ở ngôi đầu bảng, nới rộng cách biệt lên đến 8 điểm nếu họ đánh bại kình địch Liverpool trên sân nhà lúc 3 giờ ngày 9-1. Đối với Arsenal, đây là cơ hội ngàn vàng để họ thẳng tiến đến ngôi vô địch và đăng quang sau 22 năm khao khát.

Pháo thủ sẽ dồn hết nỗ lực và quyết tâm để đánh bại Liverpool - một chiến thắng mang lại 2 thành tựu: vừa hạ bệ nhà vô địch, vừa khẳng định thời vận của mình. Arsenal có chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên sân nhà là 2.10 và việc tiền đạo chủ chốt Bukayo Saka trở lại sau án treo giò càng củng cố thêm niềm tin chiến thắng cho chủ nhà.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Liverpool đã đánh mất hai điểm trong trận hòa 2-2 với Fulham cuối tuần trước, và vẫn giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nhưng phải thấy là Liverpool đang chơi vì danh dự hơn là tham vọng bảo vệ ngôi vị khi họ đang kém đội đầu bảng đến 14 điểm.

Mo Salah vẫn đang làm nhiệm vụ quốc tế và với việc cả Hugo Ekitike và Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương, giới thạo tin gọi Liverpool là gã khổng lồ "không răng". Cần lưu ý rằng Liverpool chỉ ghi được trung bình 1.40 bàn/trận trong thời gian gần đây.

Tiền đạo Cody Gakpo, người đã bình phục chấn thương, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của đội khách. Với phong độ tuyệt vời của Arsenal trong các trận đấu dịp lễ hội, đa số các chuyên gia đều ủng hộ Arsenal giành chiến thắng.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton dự báo đôi bên cùng ghi bàn nên chọn tỉ số 3-1, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 3-0, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán kết quả 2-0, còn chuyên gia đài Sky Sport TV Jones Knows đoán kết quả sít sao 1-0. Trận đấu giữa Arsenal - Liverpool sẽ diện ra lúc 3 giờ (giờ Việt Nam) ngày 9-1.

Dự đoán: Arsenal - Liverpool 2-2

Đối đầu trực tiếp

- Đây sẽ là trận đấu Ngoại hạng Anh đầu tiên giữa Arsenal và Liverpool diễn ra vào thứ Năm, lần gặp nhau gần nhất giữa họ vào thứ Năm tại Anfield vào tháng 12-1947 - trận đấu đó kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Arsenal.

- Nhưng Arsenal chưa từng thua các đối thủ Premier League nhiều trận bằng Liverpool và Manchester United (cùng thua đến 26 trận).

- Và Liverpool có thể thắng cú đúp thứ 8 trước Arsenal trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, khi từng 7 lần thắng Arsenal trong cả 2 lượt đi về, điều mà chưa đội nào làm được trước Pháo thủ.

- Bukayo Saka có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Arsenal ghi bàn trong 4 trận sân nhà liên tiếp gặp Liverpool.

- Arsenal cũng đã để thủng lưới trong mỗi 20 trận đấu Ngoại hạng Anh gần nhất với Liverpool kể từ trận hòa không bàn thắng vào tháng 8-2015. Chỉ có Man Utd (30 trận từ năm 1953 đến 1968) và Tottenham (24 trận từ năm 1955 đến 1967) là họ từng có chuỗi trận không giữ sạch lưới dài hơn trong lịch sử giải.

31-8-2025

Liverpool

Arsenal

1-0

11-5-2025

Liverpool

Arsenal

2-2

27-10-2024

Arsenal

Liverpool

2-2

04-2-2024

Arsenal

Liverpool

3-1

23-12-2023

Liverpool

Arsenal

1-1

09-4-2023

Liverpool

Arsenal

2-2

09-10-2022

Arsenal

Liverpool

3-2

16-3-2022

Arsenal

Liverpool

0-2

20-11-2021

Liverpool

Arsenal

4-0

03-4-2021

Arsenal

Liverpool

0-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

09/1 03:00

[1] Arsenal - Liverpool [4]

2.00

0 : 1

1.875

1.975

2 3/4

1.90

09/1 03:00

[1] Arsenal - Liverpool [4]

1.975

0 : 1

1.90

1.975

2 3/4

1.875

09/1 03:00

[1] Arsenal - Liverpool [4]

1.95

0 : 1

1.95

2.00

2 3/4

1.875

Tỉ lệ trận đấu chênh lệch đến mức khó tin khi Arsenal chấp Liverpool đến 1 trái, ăn đủ, thua 87. Nhiều người dự báo mức chấp này sẽ trở lại với giá trị thật của nó là tỉ lệ nửa một, lún tiền. Tuy nhiên, điều lạ lùng là thị trường không hề suy giảm mà lại tăng. Giá của Arsenal từ ăn đủ, thua 87 đã chuyển dần thành ăn 97, thua 90, và sáng nay đã chính thức trở thành "cho lựa" (95 - 95). Xu thế này cho thấy thị trường sẽ tiếp tục đổ vào cửa trên. Chọn dưới xem sao.

Soi tỉ số trận Arsenal – Liverpool: Quyết chiến ở Emirates - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 2-0 ăn 7.5, còn 2-1 ăn 8. Hòa cũng là một chọn lựa của số đông người chơi khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 7.9. Dường như không mấy người chọn cửa thắng cho Liverpool khi 0-1 có giá đặt 1 ăn đến 15, 1-2 ăn 18, còn 0-2 ăn đến 34.

Soi tỉ số trận Arsenal – Liverpool: Quyết chiến ở Emirates - Ảnh 3.


