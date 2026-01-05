HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Arsenal đang hưởng lợi tối đa từ việc các đối thủ cạnh tranh thay nhau mất điểm ở loạt trận lễ hội mùa đông và tranh thủ tăng tốc cho cuộc đua vô địch.

Ngoại hạng Anh đang chứng kiến bước ngoặt quan trọng của cuộc đua vô địch, khi Arsenal tận dụng tối đa việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tiếp đánh rơi điểm số để tạo ra khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh Man City, Liverpool, Chelsea và Man United không duy trì được sự ổn định, "Pháo thủ" chính là ứng viên vô địch sáng giá nhất ở giai đoạn hiện tại.

Man City gặp 2 trở ngại đầu năm

Sau chiến thắng quan trọng của Arsenal trước Bournemouth, Man City hiểu rõ không được phép mắc sai lầm trong cuộc tiếp đón Chelsea tại sân Etihad. Tuy vậy, thay vì giành trọn 3 điểm, đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại thêm một lần gây thất vọng khi để đối thủ cầm hòa ở phút bù giờ.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân - Ảnh 1.

Man City không thắng nổi một Chelsea đang khủng hoảng nghiêm trọng

Đáng chú ý, Chelsea bước vào trận đấu này trong bối cảnh chia tay HLV Enzo Maresca và được dẫn dắt tạm quyền bởi HLV đội trẻ Calum McFarlane. 

Dù vậy, Man City vẫn không thể bảo toàn lợi thế, qua đó trải qua trận thứ hai liên tiếp không thắng. Kết quả này khiến khoảng cách giữa Man City và Arsenal bị nới rộng lên 6 điểm, đẩy đội bóng áo xanh vào thế bất lợi rõ rệt trong cuộc đua vô địch.

Liverpool mất điểm

Không chỉ Man City, Liverpool cũng tiếp tục đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Trên sân Craven Cottage, đội bóng của HLV Arne Slot tưởng như đã giành trọn 3 điểm khi dẫn ngược Fulham trong những phút bù giờ, nhưng lại để Harrison Reed ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đẳng cấp.

Một điểm có được giúp Liverpool duy trì mạch bất bại, song việc không thể thắng ở những trận đấu tưởng chừng đã nắm chắc lợi thế khiến họ dần hụt hơi trong cuộc đua với Arsenal, đồng thời vẫn phải căng mình bảo vệ vị trí trong nhóm dự Champions League.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân - Ảnh 2.

Liverpool khó hài lòng việc bị cầm chân ở London

Chelsea, Man United thiếu ổn định

Chelsea, dù cho thấy tín hiệu tích cực dưới thời HLV tạm quyền McFarlane, vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh thiếu ổn định. Những trận hòa liên tiếp phản ánh đúng thực trạng của đội bóng thành London: Có tiềm năng nhưng thiếu sự nhất quán để bứt phá.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân - Ảnh 3.

Man United không đủ bản lĩnh để giải quyết các đối thủ

Man United cũng không khá hơn. "Quỷ đỏ" chỉ giành được trận hòa trong chuyến làm khách trước Leeds United, qua đó tiếp tục giậm chân ở khu vực ngoài top 4. Sự thiếu ổn định trong lối chơi và phong độ khiến Man United khó có thể chen chân vào cuộc đua vô địch, thậm chí còn gặp khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Arsenal hưởng lợi lớn

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tiếp sẩy chân, Arsenal nổi lên như đội bóng bản lĩnh và ổn định nhất. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta không thắng áp đảo mọi trận đấu, nhưng họ biết cách giành điểm tối đa đúng thời điểm. Khoảng cách ngày càng lớn trên bảng xếp hạng là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định đó.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân - Ảnh 4.

Arsenal sắm vai "ngư ông", chờ đối thủ tự mất điểm ở cuộc đua vô địch

Ngoại hạng Anh vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước, song nếu Man City, Liverpool hay Chelsea không sớm cải thiện khả năng duy trì phong độ, Arsenal hoàn toàn có cơ sở để biến lợi thế hiện tại thành bước ngoặt quyết định trong cuộc đua đến ngôi vương.

Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Sunderland cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Ben Davies đưa "Gà trống" vượt lên, nhưng Brian Brobbey ghi bàn gỡ hòa cho Sunderland ở phút 80, giúp "Mèo đen" nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận, dù thiếu vắng 6 cầu thủ do tham dự Cúp châu Phi (AFCON).

Igor Thiago tỏa sáng với hat-trick giúp Brentford thắng Everton 4-2, đưa "Bầy ong" lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. Newcastle cũng có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Crystal Palace nhờ các pha lập công của Bruno Guimaraes và Malick Thiaw, qua đó leo lên vị trí thứ 9.

Cuộc đua ngôi vương nghiêng về Arsenal

Chuyên gia Lewis Jones của Sky Sports nhận định: "Luôn đáng chú ý khi nhìn vào tỷ lệ cược vô địch Premier League sau một bước ngoặt như thế này.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân - Ảnh 5.

Arsenal hiện được định giá 4/11 (tương đương 73% cơ hội) để đăng quang, đây là mức cược thấp nhất về "Pháo thủ" tại mùa giải này. Man City đứng ở mức 7/2, trong khi Aston Villa là 33/1. Giờ đây, có lẽ chỉ có chính Arsenal mới có thể ngăn cản Arsenal giành ngôi vô địch".

