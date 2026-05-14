Đại thắng Crystal Palace, Man City tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng

Tiếp đón Crystal Palace tại sân nhà Etihad giữa tuần, Man City đối mặt với áp lực buộc phải thắng để tiếp tục theo đuổi cuộc đua vô địch cùng với Arsenal. Không những thế, HLV Pep Guardiola còn phải tính toán kỹ về lực lượng nhằm giữ sức các cầu thủ chủ chốt cho trận chung kết FA Cup cuối tuần này với Chelsea.



Man City, dù vậy, vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc bằng khả năng cầm bóng vượt trội. Crystal Palace chủ động chơi thấp và chờ thời cơ phản công nhưng chính họ mới là đội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút 11, Jean-Philippe Mateta đưa được bóng vào lưới Man City sau đường chuyền của Brennan Johnson, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thoát thua trong gang tấc, Man City gia tăng sức ép mạnh mẽ lên phần sân đội khách. Sau hơn nửa giờ kiên nhẫn triển khai bóng, bước ngoặt cuối cùng cũng xuất hiện ở phút 31. Phil Foden có pha xử lý đầy ngẫu hứng bằng cú đánh gót tinh tế để Antoine Semenyo thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Dean Henderson, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng giúp Man City chơi thanh thoát hơn hẳn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Phil Foden tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai, lần này dành cho Omar Marmoush ghi bàn, giúp Man City bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0.

Ở tuổi 25, Phil Foden trở thành cầu thủ thứ 6 đóng góp vào 100 bàn thắng trong màu áo Man City, bao gồm 68 lần ghi bàn và 32 lần kiến tạo, sau 223 lần ra sân. Trước cầu thủ trưởng thành từ học viện này, đã có năm ngôi sao Man City chạm mốc thành tích kể trên, gồm Sergio Aguero, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, David Silva và Raheem Sterling.

Sang hiệp 2, Crystal Palace tung thêm nhiều cầu thủ tấn công như Adam Wharton, Ismaïla Sarr và Jørgen Strand Larsen vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Man City vẫn duy trì sự chắc chắn, trong khi thủ môn Gianluigi Donnarumma liên tục có những pha cứu thua quan trọng.

Không chỉ bảo vệ thành quả, đội chủ sân Etihad còn kết thúc trận đấu bằng bàn thắng thứ ba ở phút 84.

Từ pha phối hợp đẹp mắt với Rayan Cherki, Savinho dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Kết quả này giúp Man City nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà lên 17 trận và tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Arsenal khi khoảng cách đôi bên chỉ còn 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn lại hai vòng đấu.

Trong khi đó, thất bại lại chẳng khiến Crystal Palace buồn lòng là mấy, bởi họ đã chính thức trụ hạng và dường như chỉ còn dồn toàn bộ sự tập trung cho trận chung kết UEFA Conference League sắp tới.