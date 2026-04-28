HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cơ hội đặc biệt chờ Harry Kane tại Paris

ĐÔNG LINH

Với chuyến làm khách tại Paris, Harry Kane đang đứng trước cơ hội lớn cùng Bayern Munich

Cuộc so tài giữa PSG và Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League lúc 2 giờ ngày 29-4 tại Paris xứng đáng được xem là màn đại chiến của cả mùa giải.

Biết cách chịu sức ép

Sau nhiều năm được công nhận là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu nhưng chưa chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cấp câu lạc bộ, với riêng Harry Kane, Champions League là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp. Anh đã có bàn thắng, có danh tiếng và giờ bắt đầu mơ gặt hái danh hiệu cùng Bayern. Chiếc cúp tai voi có thể sẽ là yếu tố đưa anh bước vào hàng ngũ những tiền đạo lớn nhất thời đại.

Cơ hội đặc biệt chờ Harry Kane tại Paris - Ảnh 1.

Bayern Munich (phải) từng đánh bại PSG ở Paris tại vòng phân hạng Champions League mùa này (Ảnh: BAVARIANFBW)

"Hùm xám Bavaria" bước vào bán kết với hành trang là phong độ ổn định và bản lĩnh quen thuộc ở đấu trường châu lục. Đội bóng Đức không còn áp đảo tuyệt đối như giai đoạn đỉnh cao trước đây, nhưng vẫn giữ được thói quen chiến thắng. Họ biết cách vượt qua những trận cầu lớn, biết cách chịu sức ép và đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu các đối thủ thích kiểm soát bóng.

TIN LIÊN QUAN

PSG chắc chắn không phải thử thách dễ vượt qua. Nhà đương kim vô địch châu Âu dưới thời Luis Enrique đang trình diễn bộ mặt giàu năng lượng hơn hẳn những mùa trước. Thay vì phụ thuộc vào một cá nhân, đội bóng thủ đô nước Pháp vận hành như một tập thể đồng đều, pressing tốt và tấn công đa dạng. Ousmane Dembele tiếp tục có thêm một mùa giải ấn tượng trong sự nghiệp, Khvicha Kvaratskhelia mang đến sự đột biến giàu chất sáng tạo trong khi Desire Doue tạo ra những bước chạy giàu tốc độ chỉ có ở các tài năng trẻ.

Khai thác khoảng trống

Lợi thế sân nhà khiến PSG được đánh giá nhỉnh hơn ở trận lượt đi. Parc des Princes luôn là điểm tựa đáng kể trong các màn đại chiến, nơi sức ép từ khán đài có thể đẩy nhịp trận đấu lên rất cao. Nhiều khả năng PSG sẽ nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình nhằm tìm bàn thắng sớm. Nhưng đó cũng là vùng đất để Bayern khai thác khoảng trống. Đội bóng Đức rất nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái, đặc biệt khi sở hữu Harry Kane trên tuyến đầu.

Kane có thể lùi sâu nhận bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi mở ra khoảng trống cho Luis Diaz hoặc Michael Olise băng lên. Khi cần, anh cũng đủ lạnh lùng để kết thúc cơ hội chỉ bằng một chạm. Chính sự toàn diện ấy khiến Kane trở thành mẫu trung phong đặc biệt và là niềm hy vọng lớn nhất của Bayern trong trận đấu lớn tại Paris.

Mùa này, Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Quan trọng hơn, anh đã biết cách tỏa sáng ở các trận cầu lớn, điều từng khiến giới chuyên môn hoài nghi trong quá khứ. Sự trưởng thành ấy giúp Bayern có thêm điểm tựa tinh thần khi bước vào bán kết.

Nếu PSG dâng cao pressing, Kane sẽ có đất diễn. Chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến từ Joshua Kimmich hay một pha xoay trở của Jamal Musiala, số 9 người Anh đủ khả năng trừng phạt đối phương. PSG hiểu điều đó, nên Marquinhos cùng hàng thủ chủ nhà chắc chắn sẽ dành sự chăm sóc đặc biệt cho anh.

Song tập trung "khóa" Kane cũng đồng nghĩa mở ra cơ hội cho những vệ tinh xung quanh. Khi trung vệ bị kéo lệch vị trí, Luis Diaz rất nguy hiểm trong những pha rê dắt vào trung lộ, còn Olise có thể tạo khác biệt bằng các cú sút xa hoặc đường chuyền quyết định. Vì thế, Bayern luôn nguy hiểm ngay cả khi Kane không trực tiếp ghi bàn.

Cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co. PSG có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, song Bayern giàu kinh nghiệm trong cách quản trị thế trận. Nếu đội chủ nhà không tận dụng được ưu thế đầu trận, áp lực hoàn toàn có thể quay ngược về phía họ khi thời gian trôi đi. 

PSG mang gánh nặng bảo vệ ngôi vương, còn Bayern bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thách thức. Trong những khoảnh khắc căng thẳng, kinh nghiệm của Harry Kane có thể tạo nên sự khác biệt. Anh đã trải qua nhiều thất bại để biết cách giữ bình tĩnh ở sân khấu lớn nhất.

Cơ hội đặc biệt chờ Harry Kane tại Paris - Ảnh 2.


Tin liên quan

Harry Kane tạo "địa chấn" cho bóng đá Anh

Harry Kane tạo “địa chấn” cho bóng đá Anh

(NLĐO) - Harry Kane khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên mình khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên cán mốc 500 bàn thắng ở các trận đấu chính thức.

Harry Kane bỏ ngỏ đại chiến Bayern Munich - Real Madrid

(NLĐO) - Tiền đạo Harry Kane vắng mặt khi Bayern Munich gặp Freiburg ở Bundesliga, bỏ ngỏ khả năng ra sân đấu Real Madrid ở tứ kết Champions League.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì

(NLĐO) – Ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước đội xếp thứ tư Stuttgart, Bayern Munich bảo vệ thành công ngôi vương Bundesliga sớm 4 vòng đấu.

Harry Kane Bayern Munich PSG Champions League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo