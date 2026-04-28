Cơ hội đặc biệt chờ Harry Kane tại Paris

Cuộc so tài giữa PSG và Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League lúc 2 giờ ngày 29-4 tại Paris xứng đáng được xem là màn đại chiến của cả mùa giải.

Biết cách chịu sức ép

Sau nhiều năm được công nhận là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu nhưng chưa chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cấp câu lạc bộ, với riêng Harry Kane, Champions League là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp. Anh đã có bàn thắng, có danh tiếng và giờ bắt đầu mơ gặt hái danh hiệu cùng Bayern. Chiếc cúp tai voi có thể sẽ là yếu tố đưa anh bước vào hàng ngũ những tiền đạo lớn nhất thời đại.

Bayern Munich (phải) từng đánh bại PSG ở Paris tại vòng phân hạng Champions League mùa này (Ảnh: BAVARIANFBW)

"Hùm xám Bavaria" bước vào bán kết với hành trang là phong độ ổn định và bản lĩnh quen thuộc ở đấu trường châu lục. Đội bóng Đức không còn áp đảo tuyệt đối như giai đoạn đỉnh cao trước đây, nhưng vẫn giữ được thói quen chiến thắng. Họ biết cách vượt qua những trận cầu lớn, biết cách chịu sức ép và đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu các đối thủ thích kiểm soát bóng.

PSG chắc chắn không phải thử thách dễ vượt qua. Nhà đương kim vô địch châu Âu dưới thời Luis Enrique đang trình diễn bộ mặt giàu năng lượng hơn hẳn những mùa trước. Thay vì phụ thuộc vào một cá nhân, đội bóng thủ đô nước Pháp vận hành như một tập thể đồng đều, pressing tốt và tấn công đa dạng. Ousmane Dembele tiếp tục có thêm một mùa giải ấn tượng trong sự nghiệp, Khvicha Kvaratskhelia mang đến sự đột biến giàu chất sáng tạo trong khi Desire Doue tạo ra những bước chạy giàu tốc độ chỉ có ở các tài năng trẻ.

Khai thác khoảng trống

Lợi thế sân nhà khiến PSG được đánh giá nhỉnh hơn ở trận lượt đi. Parc des Princes luôn là điểm tựa đáng kể trong các màn đại chiến, nơi sức ép từ khán đài có thể đẩy nhịp trận đấu lên rất cao. Nhiều khả năng PSG sẽ nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình nhằm tìm bàn thắng sớm. Nhưng đó cũng là vùng đất để Bayern khai thác khoảng trống. Đội bóng Đức rất nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái, đặc biệt khi sở hữu Harry Kane trên tuyến đầu.

Kane có thể lùi sâu nhận bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi mở ra khoảng trống cho Luis Diaz hoặc Michael Olise băng lên. Khi cần, anh cũng đủ lạnh lùng để kết thúc cơ hội chỉ bằng một chạm. Chính sự toàn diện ấy khiến Kane trở thành mẫu trung phong đặc biệt và là niềm hy vọng lớn nhất của Bayern trong trận đấu lớn tại Paris.

Mùa này, Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Quan trọng hơn, anh đã biết cách tỏa sáng ở các trận cầu lớn, điều từng khiến giới chuyên môn hoài nghi trong quá khứ. Sự trưởng thành ấy giúp Bayern có thêm điểm tựa tinh thần khi bước vào bán kết.

Nếu PSG dâng cao pressing, Kane sẽ có đất diễn. Chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến từ Joshua Kimmich hay một pha xoay trở của Jamal Musiala, số 9 người Anh đủ khả năng trừng phạt đối phương. PSG hiểu điều đó, nên Marquinhos cùng hàng thủ chủ nhà chắc chắn sẽ dành sự chăm sóc đặc biệt cho anh.

Song tập trung "khóa" Kane cũng đồng nghĩa mở ra cơ hội cho những vệ tinh xung quanh. Khi trung vệ bị kéo lệch vị trí, Luis Diaz rất nguy hiểm trong những pha rê dắt vào trung lộ, còn Olise có thể tạo khác biệt bằng các cú sút xa hoặc đường chuyền quyết định. Vì thế, Bayern luôn nguy hiểm ngay cả khi Kane không trực tiếp ghi bàn.

Cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co. PSG có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, song Bayern giàu kinh nghiệm trong cách quản trị thế trận. Nếu đội chủ nhà không tận dụng được ưu thế đầu trận, áp lực hoàn toàn có thể quay ngược về phía họ khi thời gian trôi đi.

PSG mang gánh nặng bảo vệ ngôi vương, còn Bayern bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thách thức. Trong những khoảnh khắc căng thẳng, kinh nghiệm của Harry Kane có thể tạo nên sự khác biệt. Anh đã trải qua nhiều thất bại để biết cách giữ bình tĩnh ở sân khấu lớn nhất.



