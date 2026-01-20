HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Arsenal hướng đến ngôi đầu Champions League

Đông Linh

Chỉ cần có điểm trong chuyến làm khách tại sân San Siro của Inter Milan rạng sáng 21-1, Arsenal sẽ đương nhiên chiếm ngôi đầu vòng phân hạng Champions League.

Màn thư hùng đáng xem

Kiếm điểm tại San Siro chưa bao giờ là mục tiêu dễ dàng đối với các đội bóng Anh quốc song xem ra, Arsenal có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ thuộc dạng "bất khả thi" này. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng tại giai đoạn phân hạng Champions League mùa này, chưa kể họ không biết đến thất bại suốt 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Arsenal hướng đến ngôi đầu Champions League - Ảnh 1.

Niềm vui sẽ đến sớm với Arsenal ở cúp châu Âu? (Ảnh: ARSENALFC)

Được đánh giá là màn thư hùng đáng xem nhất của lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League, cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Arsenal không đơn thuần chỉ là trận chiến giữa 2 đại diện hùng mạnh đang dẫn đầu Serie A lẫn Ngoại hạng Anh. Inter Milan cần chiến thắng ở lượt trận mang tính bản lề này để không rơi xuống vòng play-off, còn Arsenal được tự quyết thứ hạng cùng với phương án đi tiếp an toàn nếu không sẩy chân trên đất Ý.

TIN LIÊN QUAN

Inter Milan khởi đầu mùa giải gần như hoàn hảo với 4 chiến thắng nhưng rồi 2 thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid và Liverpool đã "kéo" đội bóng áo sọc xanh - đen trở lại mặt đất. Không chỉ bị ngắt chuỗi 18 trận bất bại sân nhà ở Champions League, Inter Milan còn đứng trước nguy cơ thua 3 trận liên tiếp ở đấu trường châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng nếu không giành được ít nhất 1 điểm trước Arsenal. Đó là áp lực thật sự với HLV Cristian Chivu.

Giữ sức cho các trụ cột

Sau 2 thất bại đáng tiếc ấy, "Nerazzurri" không hề suy sụp. Tại Serie A, họ thắng 5/6 vòng gần nhất để dẫn đầu bảng xếp hạng, qua mặt cả láng giềng AC Milan lẫn đương kim vô địch Napoli. Một đội bóng giàu bản lĩnh, được tổ chức chặt chẽ như Inter không có khái niệm buông xuôi khi bị dồn vào chân tường.

Nếu Inter Milan đại diện cho bản lĩnh và kinh nghiệm, thì Arsenal bước vào trận đấu này với hình ảnh của một đội bóng trưởng thành, thậm chí là ứng viên vô địch ở các mặt trận họ tham dự. Không chỉ kiểm soát bóng tốt, Arsenal dưới thời Mikel Arteta còn ngày càng đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu: Có thể áp đặt lối chơi, có thể phòng ngự chủ động, sẵn sàng chơi chậm để bảo toàn lực lượng.

Trong bối cảnh lịch thi đấu mùa Đông dày đặc, 2 trận hòa không bàn thắng trước Liverpool và Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh, xen giữa là các chiến thắng ở FA Cup lẫn Cúp Liên đoàn, đơn thuần là sự tính toán có chủ đích của Arsenal nhằm giữ sức cho các trụ cột, tránh rủi ro từ chấn thương và sự quá tải. Đó là chưa kể Arsenal chào đón sự trở lại của dàn sao tấn công Gabriel Jesus, Kai Havertz như một tín hiệu tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều khả năng trận đấu ở San Siro sẽ rất chặt chẽ, nơi 2 hàng thủ hàng đầu châu Âu - Inter mới thủng lưới 4 bàn, Arsenal chỉ 1 lần - thử thách lẫn nhau. Inter có lợi thế sân nhà và động lực buộc phải thắng, còn Arsenal thì không cần mạo hiểm vì bất cứ lý do gì. Điều quan trọng hơn với "Pháo thủ" lúc này là đi tiếp đúng thời điểm, với lực lượng và thể trạng tốt nhất cho chặng đường dài phía trước.

Việc để thủng lưới 1 bàn sau 6 lượt trận, cộng thêm những chiến thắng thuyết phục trước Bayern Munich và Club Brugge cho thấy "Pháo thủ" đủ khả năng giải quyết trận đấu khi cần tăng tốc.


Tin liên quan

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Gabriel Martinelli ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, góp công lớn giúp "Pháo thủ" ngược dòng thắng Portsmouth 4-1 để vào vòng 4 FA Cup.

Thua Arsenal ở Stamford Bridge, Chelsea mơ lật ngược tình thế League Cup

(NLĐO) - Arsenal tiến một bước dài tới trận chung kết League Cup khi giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Chelsea ở lượt đi bán kết.

Tranh cãi Arsenal bị “cướp mất phạt đền”

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta tức giận cho rằng Arsenal bị “cướp” mất một quả phạt đền rõ ràng trong trận hoà Nottingham Forest 0-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

