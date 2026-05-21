HLV PSG chỉ ra “điều đáng sợ nhất” của Arsenal

Vượt qua hàng loạt anh tài, đương kim vô địch PSG sẽ đụng độ Arsenal tại chung kết Champions League. Màn đại chiến giữa đại diện Pháp và Anh diễn ra tại Budapest – Hungary ngày 30-5.

Lúc này, Arsenal bước vào trận chung kết Champions League trong tâm thế rất khác. Họ không chỉ mạnh mà còn rất tự tin khi chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

HLV Enrique đánh giá cao Arsenal trước thềm đụng độ PSG ở chung kết Champions League 2025-2026. Ảnh: AP

Chiến lược gia Enrique cho rằng việc Arsenal vô địch giải quốc nội bóng đá Anh và góp mặt ở trận chung kết Champions League không phải bất ngờ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rõ đối thủ sau những lần chạm trán trước đây, đặc biệt là cách đội bóng thành London vận hành cả khi có bóng lẫn khi không có bóng.

"Chúng tôi từng có kinh nghiệm đối đầu Arsenal dưới trướng HLV Mikel Arteta và biết rất rõ họ chơi tốt thế nào khi có bóng" - HLV Luis Enrique nói.

Tuy nhiên, điều khiến thuyền trưởng đội bóng Paris đánh giá cao Arsenal nhất lại nằm ở trạng thái khi họ không có bóng. Dưới thời HLV Mikel Arteta, đội bóng Anh trở thành một tập thể giàu kỷ luật, pressing đồng bộ và luôn gây áp lực mạnh lên đối thủ ngay từ những khu vực quan trọng.

"Arsenal chắc chắn là đội hay nhất thế giới khi không có bóng. Còn khi có bóng, họ có khả năng ghi rất nhiều bàn thắng"- HLV Luis Enrique nói thêm.

Đánh giá cao đối thủ Ngoại hạng Anh, HLV Enrique dự báo trận chung kết sẽ rất khó lường. Theo ông, đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội có cách tiếp cận khác nhau, song đều sở hữu đủ chất lượng để tạo nên một trận cầu lớn.

Không chỉ nói về Arsenal, HLV Enrique cũng nhấn mạnh yêu cầu phòng ngự với chính PSG. Ông cho rằng ở một trận đấu như chung kết Champions League, mọi cầu thủ đều phải tham gia vào hệ thống phòng ngự, kể cả những ngôi sao tấn công.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lấy tiền đạo Ousmane Dembele làm ví dụ. Với ông, giá trị của ngôi sao người Pháp không chỉ nằm ở bàn thắng hay kiến tạo, mà còn ở cường độ pressing và sự sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự.

"Cậu ấy phòng ngự hầu như mọi lúc, chúng ta thường nhấn mạnh những gì tiền đạo làm được khi ghi bàn hoặc kiến tạo nhưng lại chưa nói đủ về đóng góp phòng ngự của họ. Khi đội không có bóng, bạn phải biết phòng ngự" - HLV Luis Enrique chốt lại.