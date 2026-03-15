HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Phải cần đến hai khoảnh khắc tỏa sáng của Viktor Gyokeres và Max Dowman ở những phút cuối để đánh bại Everton, Arsenal tiếp tục bay cao ở ngôi đầu bảng

Dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà Arsenal vẫn vấp phải sự kháng cự đầy khó chịu của Everton. Ngay từ đầu trận, Arsenal tràn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. 

Noni Madueke sớm thử tài thủ môn Jordan Pickford bằng cú sút mạnh sau tình huống phạt góc phối hợp, trong khi Bukayo Saka, Riccardo Calafiori hay Eberechi Eze liên tiếp bắn phá cầu môn đội khách nhưng thiếu chính xác.

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử - Ảnh 1.

Riccardo Calafiori bật cao đánh đầu trước hàng thủ Everton

Tuy nhiên, Everton mới là đội có cơ hội nguy hiểm nhất hiệp một. Phút 16, Dwight McNeil tung cú sút xa cực kỳ hiểm hóc đưa bóng dội xà ngang trong sự bất lực của thủ môn David Raya. Trước đó, hậu vệ Riccardo Calafiori cũng phải cứu thua ngay trên vạch vôi sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Arsenal.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi khi "Pháo thủ" tiếp tục ép sân còn Everton kiên trì phòng ngự phản công. Beto suýt mở tỉ số cho đội khách với cú xoay người dứt điểm buộc thủ môn Raya phải dùng chân cản phá. 

Ở chiều ngược lại, Saka, Calafiori rồi Eze liên tục thử vận may nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Everton cùng màn trình diễn xuất sắc của Pickford.

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử - Ảnh 2.

Kai Havertz bị phạm lỗi nhưng Arsenal đòi phạt đền bất thành

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì bước ngoặt xảy đến ở phút 89. Tài năng trẻ Max Dowman - vào sân từ ghế dự bị - thực hiện quả tạt khó chịu khiến Pickford băng ra xử lý lỗi. Bóng đập người hậu vệ Piero Hincapie bật đến vị trí của Viktor Gyökeres và tiền đạo này dễ dàng đệm bóng mở tỉ số.

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử - Ảnh 3.

Viktor Gyokeres giải tỏa thế bế tắc ở phút 89

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian bù giờ, khi thủ môn Pickford dâng cao tham gia phạt góc nhằm tìm bàn gỡ, Arsenal phản công nhanh. Dowman bứt tốc từ phần sân nhà, vượt qua hai hậu vệ trước khi sút vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử - Ảnh 4.

Max Dowman góp công nhấn chìm Everton tại London

Pha lập công này giúp Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League khi mới 16 tuổi 73 ngày, đồng thời khép lại màn trình diễn đáng nhớ của "sao mai" người Anh.

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử - Ảnh 5.

Max Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất Premier League

Chiến thắng thứ tư liên tiếp giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi và tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Everton đứt mạch bất bại và tiếp tục chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Arsenal vòng 30 Ngoại hạng Anh đua vô địch Viktor Gyokeres Max Dowman Arsenal 2-0 Everton
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo