Arsenal thắng nghẹt thở Everton, sao 16 tuổi đi vào lịch sử

Dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà Arsenal vẫn vấp phải sự kháng cự đầy khó chịu của Everton. Ngay từ đầu trận, Arsenal tràn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội.

Noni Madueke sớm thử tài thủ môn Jordan Pickford bằng cú sút mạnh sau tình huống phạt góc phối hợp, trong khi Bukayo Saka, Riccardo Calafiori hay Eberechi Eze liên tiếp bắn phá cầu môn đội khách nhưng thiếu chính xác.

Tuy nhiên, Everton mới là đội có cơ hội nguy hiểm nhất hiệp một. Phút 16, Dwight McNeil tung cú sút xa cực kỳ hiểm hóc đưa bóng dội xà ngang trong sự bất lực của thủ môn David Raya. Trước đó, hậu vệ Riccardo Calafiori cũng phải cứu thua ngay trên vạch vôi sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Arsenal.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi khi "Pháo thủ" tiếp tục ép sân còn Everton kiên trì phòng ngự phản công. Beto suýt mở tỉ số cho đội khách với cú xoay người dứt điểm buộc thủ môn Raya phải dùng chân cản phá.

Ở chiều ngược lại, Saka, Calafiori rồi Eze liên tục thử vận may nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Everton cùng màn trình diễn xuất sắc của Pickford.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì bước ngoặt xảy đến ở phút 89. Tài năng trẻ Max Dowman - vào sân từ ghế dự bị - thực hiện quả tạt khó chịu khiến Pickford băng ra xử lý lỗi. Bóng đập người hậu vệ Piero Hincapie bật đến vị trí của Viktor Gyökeres và tiền đạo này dễ dàng đệm bóng mở tỉ số.

Viktor Gyokeres giải tỏa thế bế tắc ở phút 89

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian bù giờ, khi thủ môn Pickford dâng cao tham gia phạt góc nhằm tìm bàn gỡ, Arsenal phản công nhanh. Dowman bứt tốc từ phần sân nhà, vượt qua hai hậu vệ trước khi sút vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Pha lập công này giúp Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League khi mới 16 tuổi 73 ngày, đồng thời khép lại màn trình diễn đáng nhớ của "sao mai" người Anh.

Max Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất Premier League

Chiến thắng thứ tư liên tiếp giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi và tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Everton đứt mạch bất bại và tiếp tục chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.