Thể thao

Man City thua thảm “đội bóng nhỏ”, Haaland không dám “ngước mặt nhìn thẳng”

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Erling Haaland đã trải qua đêm ác mộng khi đội nhà thua sốc Bodo/Glimt 1-3 ở lượt trận thứ 7 vòng bảng Champions League.

Trở về quê nhà Na Uy với kỳ vọng giúp Man City chiến thắng nhưng tiền đạo Erling Haaland đã phải xin lỗi về trận thua "đáng xấu hổ" của Man City trước "đội bóng nhỏ" Bodo/Glimt tại Champions League hôm 21-1 (giờ Việt Nam).

Man City thua thảm “đội bóng nhỏ”, Haaland không dám “ngước mặt nhìn thẳng” - Ảnh 1.

Erling Haaland đã xin lỗi về màn trình diễn của Man City trước Bodo/Glimt. (Ảnh: X/ footballontnt)

Man City thua thảm “đội bóng nhỏ”, Haaland không dám “ngước mặt nhìn thẳng” - Ảnh 2.

Tiền đạo 25 tuổi gây thất vọng trong ngày trở lại quê nhà Na Uy. (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Trận thua sốc "đội bóng nhỏ" Na Uy không chỉ đẩy đội bóng Anh vào thế khó trong cuộc đua top 8 vòng bảng, mà còn khiến chân sút chủ lực Haaland phải công khai nhận trách nhiệm và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Man City.

"Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm vì không thể ghi bàn. Tôi xin lỗi tất cả, từng cổ động viên Man City đã theo đội tới đây" - tờ SunSport dẫn lời Haaland.

Man City hoàn toàn bất lực trước đội chủ nhà khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết - 9 độ C.

"Màn trình diễn của tôi và toàn đội thực sự không thể chấp nhận được. Tôi không biết phải nói gì khác vì tôi không có câu trả lời và điều duy nhất tôi có thể nói là cúi đầu xin lỗi" - tiền đạo 25 tuổi nói thêm.

Haaland cũng thừa nhận chiến thắng của Bodo/Glimt hoàn toàn xứng đáng: "Đó là thắng lợi trọn vẹn cho họ và là màn trình diễn không đủ tốt từ chúng tôi. Họ chơi cực kỳ ấn tượng trên sân nhà".

Chủ nhà thắng nhờ cú đúp của Kasper Hogh ở các phút 22 và 24, của Jens Petter Hauge ở phút 58, trong khi Man City chỉ có bàn danh dự nhờ công Rayan Cherki ở phút 60.

"Chúng tôi chơi ổn cho tới khi họ ghi bàn đầu tiên, sau đó mọi thứ thay đổi. Chúng tôi đã cố gắng nhưng rõ ràng là đang thiếu điều gì đó. Các cầu thủ lớn phải chịu trách nhiệm về thất bại này" - Haaland nhấn mạnh.

Bản thân HLV Pep Guardiola cũng không giấu được sự thất vọng khi đội nhà thua thảm đội bóng Na Uy. "Tôi có cảm giác rằng lúc này là mọi thứ với Man City đều đang đi sai hướng" - chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận.

Ông nói thêm: "Chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng và trở nên mong manh. Đây là một cơ hội lớn nhưng mọi chi tiết đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi phải thay đổi ngay lập tức".

Man City thua thảm “đội bóng nhỏ”, Haaland không dám “ngước mặt nhìn thẳng” - Ảnh 3.

HLV Pep Guardiola đã phải chịu hai thất bại ê chề liên tiếp cùng Man City. Ảnh: SunSport

Thất bại trên đất Na Uy khép lại một tuần ác mộng của đội chủ sân Etihad sau trận thua kình địch Man Utd 0-2 ở derby thành Manchester.

Kết quả trước Bodo/Glimt buộc đội bóng của Haaland phải đánh bại Galatasaray ở lượt cuối với hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 8 cùng vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Chiều ngược lại, HLV Kjetil Knutsen tự hào về chiến thắng lịch sử của Bodo/Glimt. "Thật tuyệt vời. Chúng tôi chơi rất tốt trước một đội bóng đẳng cấp thế giới, phòng ngự chặt chẽ và chiến đấu bằng cả 11 cầu thủ" - ông chia sẻ.

Chiến thắng khó quên giúp Bodo/Glimt nuôi hy vọng giành vé play-off nếu đánh bại Atletico Madrid ở lượt cuối, qua đó có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Champions League.

Man City thua thảm “đội bóng nhỏ”, Haaland không dám “ngước mặt nhìn thẳng” - Ảnh 4.

Thông số chuyên môn và kết quả trận Man City làm khách Bodo/Glimt ở lượt trận thứ 7 vòng bảng Champions League hôm 21-1 (giờ Hà Nội). Ảnh: SunSport

Quật ngã Man City, Man United "tặng quà" cho thầy mới Michael Carrick

Quật ngã Man City, Man United "tặng quà" cho thầy mới Michael Carrick

Erling Haaland có bàn thứ 150, Man City trượt dài cuộc đua vô địch

(NLĐO) - Man City gây thất vọng não nề khi để Brighton chia điểm bằng trận hòa 1-1 ngay tại sân Etihad, tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch

(NLĐO) - Man City công bố bản hợp đồng với Marc Guehi từ Crystal Palace, khép lại những đồn đoán về tương lai của trung vệ người Anh suýt gia nhập Liverpool.

Erling Haaland có bàn thứ 150, Man City trượt dài cuộc đua vô địch

(NLĐO) - Man City gây thất vọng não nề khi để Brighton chia điểm bằng trận hòa 1-1 ngay tại sân Etihad, tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

