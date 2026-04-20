Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City?

Trận "Super Sunday" của vòng 33 mang nhiều ý nghĩa hơn cả trận đại chiến nước Anh thường thấy. Man City giành chiến thắng quan trọng trước Arsenal trong trận "chung kết sớm" của mùa giải, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ trong cuộc đua vô địch Premier League xuống chỉ còn 3 điểm và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.



Thất bại 1-2 trước Man City khiến Arsenal chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch, nhưng Arteta khẳng định niềm tin của đội bóng không hề lung lay. "Tôi đã tin trước trận, trong trận và sau trận, vì tôi thấy các cầu thủ cố gắng mỗi ngày," HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Theo Arteta, thất bại tại Etihad không làm thay đổi cục diện hoàn toàn: "Đây là một cuộc đua mới. Chúng tôi vẫn hơn 3 điểm, dù họ còn một trận chưa đấu. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay Arsenal và chúng tôi sẽ không dừng lại". Ông cũng cho rằng các học trò thậm chí còn "tin tưởng hơn" sau màn trình diễn được cải thiện trước đối thủ trực tiếp.

Dù vậy, thực tế không mấy dễ chịu với Arsenal khi họ đã thua 4 trận liên tiếp ở các đấu trường quốc nội và đối mặt nguy cơ lặp lại "kịch bản" hụt hơi như hai mùa gần đây. Ngoài ra, việc còn phải căng sức ở Champions League với đối thủ bán kết là Atletico Madrid, càng khiến hành trình của "Pháo thủ" thêm phần gian nan.

Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola tỏ ra thận trọng dù vừa giành chiến thắng quan trọng. Ông không nói về lợi thế, mà chỉ gói gọn mọi thứ trong một từ: "Hy vọng". Ông chia sẻ "Tận hưởng không phải từ đúng. Trận đấu này mang lại cho chúng tôi hy vọng, chỉ vậy thôi".

Chiến thắng nhờ pha lập công quyết định của Erling Haaland giúp Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm và nắm lợi thế lớn khi còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, Guardiola vẫn nhắc nhở học trò: "Hãy tận hưởng khoảnh khắc nhưng đừng mất tập trung. Ai đang dẫn đầu? Không phải chúng tôi!".

Nhà cầm quân này cũng dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal: "Họ là đội bóng phi thường. Nếu không, họ không thể dẫn đầu suốt mùa." Đồng thời, ông một lần nữa thể hiện "cái duyên" vượt mặt đối thủ ở giai đoạn nước rút, khi Man City thường tăng tốc mạnh mẽ vào cuối mùa.

Đội bóng của Pep Guardiola đang nối dài chuỗi bất bại sân nhà lên con số 15, tạo lợi thế lớn ở giai đoạn quyết định mùa giải.

Cuộc đua ngày càng trở nên hấp dẫn

Tâm điểm trận đấu tại sân Etihad vẫn là Haaland với bàn thắng quyết định sau màn đối đầu căng thẳng với các trung vệ Arsenal. Tiền đạo người Na Uy khẳng định: "Tôi ghi bàn, nên ở khoảnh khắc đó tôi đã thắng".

Haaland thắng, Man City cũng sẽ "thắng", cụ thể là cân bằng điểm số với Arsenal và chiếm luôn ngôi đầu bảng nếu đánh bại Burnley (đội đang xếp thứ 19) ở trận đấu vào thứ Tư tuần này.

Cuộc đua vô địch vì thế vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sau đại chiến tại Etihad, cán cân tâm lý dường như đang nghiêng về phía Man City, trong khi Arsenal buộc phải chứng minh bản lĩnh nếu không muốn lịch sử lặp lại. Cần nhớ, "Pháo thủ" thực sự khao khát danh hiệu quốc nội suốt hơn hai thập kỷ qua.