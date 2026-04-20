Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City?

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Sau trận đại chiến của cuộc đua vô địch Premier League, Mikel Arteta và Pep Guardiola đưa ra thông điệp trái ngược về số phận đội bóng dưới quyền.

Trận "Super Sunday" của vòng 33 mang nhiều ý nghĩa hơn cả trận đại chiến nước Anh thường thấy. Man City giành chiến thắng quan trọng trước Arsenal trong trận "chung kết sớm" của mùa giải, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ trong cuộc đua vô địch Premier League xuống chỉ còn 3 điểm và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City? - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Erling Haaland làm tan nát trái tim người hâm mộ Arsenal

Thất bại 1-2 trước Man City khiến Arsenal chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch, nhưng Arteta khẳng định niềm tin của đội bóng không hề lung lay. "Tôi đã tin trước trận, trong trận và sau trận, vì tôi thấy các cầu thủ cố gắng mỗi ngày," HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City? - Ảnh 2.

Arteta và cầu thủ Arsenal sau trận tử chiến ở Etihad

Theo Arteta, thất bại tại Etihad không làm thay đổi cục diện hoàn toàn: "Đây là một cuộc đua mới. Chúng tôi vẫn hơn 3 điểm, dù họ còn một trận chưa đấu. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay Arsenal và chúng tôi sẽ không dừng lại". Ông cũng cho rằng các học trò thậm chí còn "tin tưởng hơn" sau màn trình diễn được cải thiện trước đối thủ trực tiếp.

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, thực tế không mấy dễ chịu với Arsenal khi họ đã thua 4 trận liên tiếp ở các đấu trường quốc nội và đối mặt nguy cơ lặp lại "kịch bản" hụt hơi như hai mùa gần đây. Ngoài ra, việc còn phải căng sức ở Champions League với đối thủ bán kết là Atletico Madrid, càng khiến hành trình của "Pháo thủ" thêm phần gian nan.

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City? - Ảnh 3.

Pep Guardiola vui mừng nhưng cũng rất dè chừng

Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola tỏ ra thận trọng dù vừa giành chiến thắng quan trọng. Ông không nói về lợi thế, mà chỉ gói gọn mọi thứ trong một từ: "Hy vọng". Ông chia sẻ "Tận hưởng không phải từ đúng. Trận đấu này mang lại cho chúng tôi hy vọng, chỉ vậy thôi".

Chiến thắng nhờ pha lập công quyết định của Erling Haaland giúp Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm và nắm lợi thế lớn khi còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, Guardiola vẫn nhắc nhở học trò: "Hãy tận hưởng khoảnh khắc nhưng đừng mất tập trung. Ai đang dẫn đầu? Không phải chúng tôi!".

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City? - Ảnh 4.

Man City nên tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc vì chiến thắng trước

Nhà cầm quân này cũng dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal: "Họ là đội bóng phi thường. Nếu không, họ không thể dẫn đầu suốt mùa." Đồng thời, ông một lần nữa thể hiện "cái duyên" vượt mặt đối thủ ở giai đoạn nước rút, khi Man City thường tăng tốc mạnh mẽ vào cuối mùa. 

Đội bóng của Pep Guardiola đang nối dài chuỗi bất bại sân nhà lên con số 15, tạo lợi thế lớn ở giai đoạn quyết định mùa giải.

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City? - Ảnh 5.

Cuộc đua ngày càng trở nên hấp dẫn

Tâm điểm trận đấu tại sân Etihad vẫn là Haaland với bàn thắng quyết định sau màn đối đầu căng thẳng với các trung vệ Arsenal. Tiền đạo người Na Uy khẳng định: "Tôi ghi bàn, nên ở khoảnh khắc đó tôi đã thắng". 

Haaland thắng, Man City cũng sẽ "thắng", cụ thể là cân bằng điểm số với Arsenal và chiếm luôn ngôi đầu bảng nếu đánh bại Burnley (đội đang xếp thứ 19) ở trận đấu vào thứ Tư tuần này.

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City? - Ảnh 6.

Họ là đồng hương, từng là cộng sự và giờ ờ hai đầu chiến tuyến Ngoại hạng Anh

Cuộc đua vô địch vì thế vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sau đại chiến tại Etihad, cán cân tâm lý dường như đang nghiêng về phía Man City, trong khi Arsenal buộc phải chứng minh bản lĩnh nếu không muốn lịch sử lặp lại. Cần nhớ, "Pháo thủ" thực sự khao khát danh hiệu quốc nội suốt hơn hai thập kỷ qua.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Manchester City - Arsenal: Ưu thế của đội chủ sân Etihad

Soi tỉ số trận Manchester City - Arsenal: Ưu thế của đội chủ sân Etihad

(NLĐO) - Ngôi vô địch sẽ được quyết định ở sân Etihad. Nếu Arsenal thắng, họ sẽ sớm đăng quang, còn nếu Manchester City thắng, cuộc đua sẽ căng đến phút chót.

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Cuộc đại chiến giữa Man City và Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh được xem là trận "chung kết" sớm cho ngôi vương bóng đá xứ sở sương mù.

Man City - Arsenal có thể phải đấu play-off định đoạt Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Arsenal và Man City có thể phải đá play-off trên sân trung lập để phân định ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Mikel Arteta Erling haaland Pep Guardiola Man City vòng 33 Ngoại hạng Anh Man City 2-1 Arsenal
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo