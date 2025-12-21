HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tuyên bố mới của Thái Lan và Campuchia về xung đột biên giới

Xuân Mai

(NLĐO) - Các Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến họp ngày 22-12 để thảo luận về xung đột biên giới Campuchia -Thái Lan.

Theo trang The Nation, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Kuala Lumpur - Malaysia để tham gia các cuộc thảo luận này.

Bà Maratee Nalita Andamo khẳng định: "Lập trường của Thái Lan rất rõ ràng. Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, không đe dọa hay xâm phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Thái Lan luôn bày tỏ mong muốn thiết lập một nền hòa bình lâu dài và phía Campuchia cần phải thể hiện sự chân thành trong vấn đề này".

img

Máy bay F-16 không kích một tòa nhà sòng bạc ở khu vực Thmor Da thuộc tỉnh Pursat - Campuchia. Ảnh: Facebook của Lực lượng Quân đội Thái Lan

Quân đội Thái Lan cũng lên án Campuchia về hành vi "sử dụng bạo lực nhắm vào các mục tiêu dân sự", sau khi các tên lửa BM-21 của nước này bắn trúng nhiều nhà dân và bệnh viện Phanom Dong Rak.

Ở chiều ngược lại, tờ Khmer Times dẫn lời phía Campuchia cáo buộc Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ném bom vào lãnh thổ. Cụ thể, các máy bay của Thái Lan đã phá hủy cầu O’ Jik nằm dọc biên giới giữa hai tỉnh Siem Reap và Oddar Meanchey vào đêm19-12. 

Sáng 20-12, các khu dân cư, bao gồm một trường tiểu học và các tòa nhà thương mại tư nhân tại huyện Thmor Da, tỉnh Pursat, cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Theo Phnompenh Post, Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cho rằng những hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. 

Campuchia kịch liệt lên án hành động này và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện biện pháp cần thiết và ngay lập tức để ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Thái Lan vào Campuchia.

Ông nhấn mạnh: "Việc sử dụng vũ lực chống lại chủ quyền của Campuchia, cùng với các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là điều không thể chấp nhận được theo luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Không một yêu cầu an ninh nào có thể biện minh cho việc ném bom vào các khu vực dân cư hay vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác".

Theo Bangkok Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hy vọng sẽ thúc đẩy Thái Lan và Campuchia nối lại thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump làm trung gian từ nay đến ngày 22-12.

Tin liên quan

Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh, đụng độ bước sang ngày thứ 13

Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh, đụng độ bước sang ngày thứ 13

(NLĐO) - Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia đã kiểm tra máy bay không người lái (UAV) quân sự bị rơi tại TP Poipet của quốc gia này.

Căng thẳng chưa hạ nhiệt ở biên giới Thái Lan - Campuchia, Mỹ lên tiếng

(NLĐO) - Chiều 19-12, tiêm kích F-16 của Thái Lan tiếp tục oanh tạc nhiều khu vực dân sự ở tỉnh biên giới Preah Vihear, theo cáo buộc từ phía Campuchia.

Đồi 350 - Điểm nóng chiến lược trong cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) – Đồi 350 trở thành tiêu điểm của các cuộc xung đột mới nhất dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

ASEAN đàm phán ngừng bắn căng thẳng biên giới Campuchia Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo