Tuyên bố mới của Thái Lan và Campuchia về xung đột biên giới

Theo trang The Nation, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Kuala Lumpur - Malaysia để tham gia các cuộc thảo luận này.

Bà Maratee Nalita Andamo khẳng định: "Lập trường của Thái Lan rất rõ ràng. Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, không đe dọa hay xâm phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Thái Lan luôn bày tỏ mong muốn thiết lập một nền hòa bình lâu dài và phía Campuchia cần phải thể hiện sự chân thành trong vấn đề này".

Máy bay F-16 không kích một tòa nhà sòng bạc ở khu vực Thmor Da thuộc tỉnh Pursat - Campuchia. Ảnh: Facebook của Lực lượng Quân đội Thái Lan

Quân đội Thái Lan cũng lên án Campuchia về hành vi "sử dụng bạo lực nhắm vào các mục tiêu dân sự", sau khi các tên lửa BM-21 của nước này bắn trúng nhiều nhà dân và bệnh viện Phanom Dong Rak.

Ở chiều ngược lại, tờ Khmer Times dẫn lời phía Campuchia cáo buộc Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ném bom vào lãnh thổ. Cụ thể, các máy bay của Thái Lan đã phá hủy cầu O’ Jik nằm dọc biên giới giữa hai tỉnh Siem Reap và Oddar Meanchey vào đêm19-12.

Sáng 20-12, các khu dân cư, bao gồm một trường tiểu học và các tòa nhà thương mại tư nhân tại huyện Thmor Da, tỉnh Pursat, cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Theo Phnompenh Post, Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cho rằng những hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Campuchia kịch liệt lên án hành động này và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện biện pháp cần thiết và ngay lập tức để ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Thái Lan vào Campuchia.

Ông nhấn mạnh: "Việc sử dụng vũ lực chống lại chủ quyền của Campuchia, cùng với các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là điều không thể chấp nhận được theo luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Không một yêu cầu an ninh nào có thể biện minh cho việc ném bom vào các khu vực dân cư hay vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác".

Theo Bangkok Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hy vọng sẽ thúc đẩy Thái Lan và Campuchia nối lại thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump làm trung gian từ nay đến ngày 22-12.