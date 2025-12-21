HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan tiếp tục không kích, Campuchia "phá bỏ đê chắn sóng gần vịnh Thái Lan"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Bước sang ngày giao tranh thứ 14, không quân cùng pháo binh Thái Lan đồng loạt tấn công nhiều khu vực dân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội Thái Lan tiếp tục ném bom xuống Quân khu 5 (địa phận xã Phkoam, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey).

Đây là địa bàn ở phía Tây Bắc Campuchia, giáp biên giới hai nước.

Thái Lan không kích, pháo kích liên tục, Campuchia dỡ bỏ công trình vươn ra Vịnh Thái Lan - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của Thái Lan rơi xuống địa phận Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Theo thông tin phía Campuchia công bố, khoảng 13 giờ ngày 21-12, không quân Thái Lan điều khiển tiêm kích F-16 thả 2 quả bom xuống khu vực nêu trên.

Cũng thời gian này, lực lượng pháo binh Thái Lan bắt đầu tấn công nhiều khu vực, trong đó có thị trấn biên giới Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia.

Cụ thể, quân đội Thái Lan bắn 9 quả pháo cỡ lớn vào xã Nimit, huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey. Khoảng 14 giờ, pháo tiếp tục rơi xuống vùng ven thị trấn Poipet.

Đến 15 giờ, theo tờ Khmer Times, pháo binh Thái Lan bủa vây Phnom Khaing, Chom Tae, Bosbov, khu Red House, trước đền Preah Vihear và đền Ta Moan.

Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh quân đội nước này "không lùi bước trước mọi hành vi xâm phạm chủ quyền, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng cảnh giác cao độ".

Cùng ngày, truyền thông Thái Lan đưa tin Campuchia bắt đầu tháo dỡ công trình chắn sóng có thiết kế vươn ra vịnh Thái Lan ở tỉnh ven biển Koh Kong.

Thái Lan không kích, pháo kích liên tục, Campuchia dỡ bỏ công trình vươn ra Vịnh Thái Lan - Ảnh 2.

Máy xúc đang dỡ bỏ đê chắn sóng ở tỉnh Koh Kong - Campuchia. Ảnh: Bangkok Post

Đây là đoạn đê chắn sóng dài 300 m do Campuchia xây dựng tại tỉnh Koh Kong, giáp tỉnh Trat của Thái Lan.

Đáng nói, công trình không chạy song song bờ biển mà vươn thẳng ra vịnh Thái Lan, làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến ranh giới biển, dòng chảy ven bờ cũng như gây xói lở bờ biển phía Thái Lan.

Sau khi đàm phán, Campuchia chấp thuận tháo dỡ đoạn đê chắn sóng từ ngày 20-12. 

Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Thái Lan bác bỏ cáo buộc về yêu sách hay đe dọa Campuchia phá bỏ đê chắn sóng.

Đại diện Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói rằng việc tháo dỡ do Campuchia quyết định độc lập.

Theo một số nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Phòng thủ Biên giới Chanthaburi - Trat, lực lượng Hải quân đánh bộ Thái Lan đã kiểm soát toàn tuyến biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Chanthaburi và Trat.

