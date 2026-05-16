Aston Villa bay bổng trời Âu sau màn bắn hạ Liverpool

Trong bối cảnh phải giữ sức cho trận chung kết Europa League diễn ra sau đây chỉ vài ngày, HLV Unai Emery vẫn tung ra đội hình mạnh nhất của Aston Villa khi đón tiếp Liverpool ở vòng áp chót Premier League.

Quyết định táo bạo ấy đã mang lại phần thưởng xứng đáng khi Aston Villa giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chính thức đặt chân đến Champions League mùa tới.



Trận thư hùng tại Villa Park nóng từ phút khởi đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình. Ollie Watkins và Morgan Rogers liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool bằng những pha phối hợp tốc độ. Watkins sớm có cơ hội mở tỉ số nhưng thủ thành Giorgi Mamardashvili đã phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Morgan Rogers lập siêu phẩm mở tỉ số cho Aston Villa

Liverpool cũng có lúc đưa được bóng vào lưới Aston Villa sau pha đá bồi của Cody Gakpo, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn hiệp một, đội khách lại mắc sai lầm quen thuộc ở tình huống cố định. Từ pha phối hợp đá phạt góc ngắn phút 42, Morgan Rogers tung cú cứa lòng đẹp mắt mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Virgil van Dijk cân bằng tỉ số sau giờ nghỉ

Sang hiệp hai, Liverpool nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 52, Dominik Szoboszlai treo bóng chuẩn xác để trung vệ Virgil van Dijk lao người đánh đầu tung lưới thủ thành Emiliano Martínez của chủ nhà. Đội khách thậm chí suýt vượt lên khi cú dứt điểm của Rio Ngumoha đưa bóng dội cột dọc.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ sai lầm của Szoboszlai chỉ ít phút sau đó. Phút 57, tiền vệ người Hungary trượt chân ở giữa sân, tạo điều kiện để Rogers chọc khe cho Ollie Watkins thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Ollie Watkins đưa chủ nhà vượt lên

Bàn thắng thứ hai giúp Aston Villa chơi hưng phấn hơn hẳn. Watkins tiếp tục khiến thủ môn Mamardashvili phải làm việc vất vả, còn Emiliano Buendía suýt lập siêu phẩm với cú sút dội xà ngang. Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ ba của Watkins phút 73 sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Liverpool.

... rồi hoàn tất cú đúp phút 73

Chưa dừng lại ở đó, phút 89 John McGinn còn ghi thêm một tuyệt phẩm bằng cú cứa lòng vào góc cao, trước khi Van Dijk rút ngắn cách biệt xuống 2-4 ở thời gian bù giờ.

Aston Villa củng cố vị trí trong Top 4, chính thức có vé dự Champions League

Chiến thắng quan trọng này giúp Aston Villa chính thức giành vé dự Champions League mùa tới, đồng thời tạo cú hích tinh thần lớn trước chuyến hành quân tới Istanbul cho trận chung kết Europa League. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục gây thất vọng trên sân khách với trận thua thứ 9 mùa này và buộc phải chờ những vòng đấu cuối để hoàn tất mục tiêu top 5.