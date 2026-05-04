Thể thao

Đánh bại Liverpool, Man United chính thức trở lại Champions League

Đông Linh (theo Premier League, liverpoolfc)

(NLĐO) - Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Premier League giúp Man United chính thức giành vé dự Champions League sau hai năm vắng bóng.

"Nhà hát" Old Trafford trải qua 90 phút căng thẳng, kịch tính của một trong những trận derby nước Anh lâu đời nhất, giàu truyền thống nhất giữa Man United và Liverpool. Đội chủ nhà nhập cuộc bùng nổ và sớm áp đảo thế trận.

Matheus Cunha mở tỉ số sớm cho Man United

Phút thứ 6, từ quả phạt góc của Bryan Mbeumo, hậu vệ đội khách Andrew Robertson đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát. Matheus Cunha đón bóng ở rìa vòng cấm địa, cú sút đầu tiên của anh bị chặn lại nhưng vẫn kịp đá bồi bằng chân trái. Bóng đổi hướng sau khi chạm Alexis Mac Allister rồi bay vào góc xa khiến thủ môn Freddie Woodman bó tay.

Benjamin Šeško ghi bàn thắng tranh cãi, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà sau 14 phút

Sức ép liên tục giúp Man United nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 8 phút. Từ quả tạt của Luke Shaw, Bruno Fernandes đánh đầu tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành, để Benjamin Šeško có mặt đúng lúc đưa bóng qua vạch vôi. Bàn thắng gây tranh cãi khi VAR phải kiểm tra khả năng bóng chạm tay, nhưng cuối cùng vẫn được công nhận.

Liverpool lép vế hoàn toàn trong hiệp một, dù Cody Gakpo có cơ hội đáng chú ý. Đội khách bước vào giờ nghỉ với việc bị dẫn hai bàn, kèm theo đó là màn trình diễn bị đánh giá kém cỏi, dưới cả mức kỳ vọng.

Dominik Szoboszlai rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Liverpool

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến "kịch bản" đảo chiều chóng mặt. Pha chuyền hỏng từ giữa sân của Amad Diallo phía Man United phút 47 giúp Dominik Szoboszlai cướp bóng, dốc bóng tốc độ qua 5-6 chiếc áo đỏ rồi dứt điểm lạnh lùng, rút ngắn tỉ số. 

9 phút sau, đến lượt thủ môn Senne Lammens của Man United chuyền hỏng, tạo điều kiện để Alexis Mac Allister phối hợp cùng Szoboszlai, trước khi kiến tạo cho Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Liverpool gỡ hòa cũng chóng vánh không kém khi để thủng lưới đầu trận

Trong thế trận bị ép sân, Man United vẫn cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Không lâu sau khi thủ quân Bruno Fernandes thoát thẻ đỏ với pha vào bóng bằng gầm giày nặng tính triệt hạ đối với Szoboszlai, phút 77, đội chủ nhà ghi bàn quyết định.

Kobbie Mainoo ghi bàn quyết định cho Man United

Mathes Cunha dẫn bóng sang trái rồi tung đường chuyền xẻ nách để Luke Shaw băng xuống. Hậu vệ người Anh tạt sang cột xa để Amad đánh đầu trả ngược vào trung lộ. Mac Allister phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Kobbie Mainoo lao vào vôlê một chạm bằng chân phải, đưa bóng găm vào góc dưới bên trái khung thành.

Sân Old Trafford như phát cuồng với bàn thắng của tiền vệ trẻ

Những phút cuối, Liverpool dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Trận đấu khép lại với chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ họ hoàn tất cú đúp chiến thắng ở cả hai lượt trận trước đại kình địch.

Ba điểm quý giá không chỉ giúp Man United củng cố vị trí trong top 3 mà còn chính thức giành suất dự Champions League sớm ba vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ, dù vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện.

Man United trở lại Champions League sau 2 năm vắng bóng

Ở chiều ngược lại, Liverpool tự làm khó mình trong cuộc đua top 5, khi những sai lầm cá nhân tiếp tục khiến họ trả giá đắt ở thời điểm then chốt của mùa giải.

Thắng nghẹt thở Brentford, Man United chắc suất dự Champions League

(NLĐO) - Man United tiến một bước dài trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Brentford ở vòng 34 Ngoại hạng Anh

Fernandes chạm tay kỳ tích, Man United "bắn hạ" Aston Villa

(NLĐO) - Đánh bại Aston Villa 3-1 trong trận Super Sunday vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man United củng cố vững chắc vị trí trong 3 hạng đầu sau cú vấp hồi tuần trước

Kobbie Mainoo gia hạn 5 năm với Man United, lương tăng gấp 8 lần

(NLĐO) - Man United giữ chân Kobbie Mainoo bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6-2031 và tăng lương gấp khoảng 8 lần cho tài năng mới 21 tuổi này.

