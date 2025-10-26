HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester City: Chủ quật khởi, khách hưng phấn

Trung Dũng

(NLĐO) - Aston Villa tiếp đón Manchester City với quyết tâm giành điểm khi họ không thua đối thủ lớn trong 3 lần đụng độ gần nhất ở Villa Park.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester City: Pháo đài Villa Park - Ảnh 1.

Morgan Rogers (Aston Villa) đi bóng trước Josko Gvardiol (Manchester City)

Aston Villa - Manchester City diễn ra lúc 21 giờ, ngày 26-10 (giờ Việt Nam) . Aston Villa đang có phong độ cao sẽ hướng đến chiến thắng quan trọng khi tiếp đón Manchester City. Aston Villa đang sống nhờ hơi thở của Villa Park khi sân nhà trở thành pháo đài giúp họ ghi những chiến thắng quan trọng trước Burnley và Fulham.

TIN LIÊN QUAN

Những kết quả mờ nhạt hồi tháng 8 đã lùi xa, khi 3 trận toàn thắng gần đây giúp Aston Villa tràn đầy tự tin trước chuyến làm khách của Man City. 

Ollie Watkins đang nỗ lực trở lại đội hình xuất phát, trong khi cả Youri Tielemans và Tyrone Mings vẫn đang trong phòng hồi phục.

Manchester City cũng đang hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League. Đoàn quân của Pep Guardiola muốn thu hẹp khoảng cách với Arsenal trên bảng xếp hạng, nhưng xét đến thành tích bết bát gần đây của họ tại Villa Park thì một kết quả hòa là rất đáng giá. 

Rodri và Abdukodir Khusanov vẫn đang trong phòng hồi phục, nhưng họ sẽ là những cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội khách. 

Như thường lệ, chân sút hàng đầu Erling Haaland sẽ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội bóng vẫn luôn là ứng viên vô địch.

Nhận định về trận đấu đỉnh cao này, huyền thoại Premier League Alan Shearer nói: "Tôi nghĩ Man City sẽ phải chia điểm trên sân Aston Villa. Đội bóng của Unai Emery luôn chơi rất tốt tại Villa Park và tôi nghĩ họ sẽ có điểm".

Các chuyên gia khác cũng không thống nhất ý kiến: Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán tỷ số 0-2, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 1-2. Ngược lại, huyền thoại Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán kết quả hòa 2-2 và 1-1.

Dự đoán: Aston Villa - Manchester City 2-2

Đối đầu trực tiếp

22-4-2025

Manchester City

Aston Villa

2-1

21-12-2024

Aston Villa

Manchester City

2-1

03-4-2024

Manchester City

Aston Villa

4-1

06-12-2023

Aston Villa

Manchester City

1-0

12-2-2023

Manchester City

Aston Villa

3-1

03-9-2022

Aston Villa

Manchester City

1-1

22-5-2022

Manchester City

Aston Villa

3-2

01-122-2021

Aston Villa

Manchester City

1-2

21-4-2021

Aston Villa

Manchester City

1-2

20-1-2021

Manchester City

Aston Villa

2-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

26/10 21:00

[11] Aston Villa - Manchester City [2]

2.05

1/2 : 0

1.825

1.95

2 3/4

1.90

26/10 21:00

[11] Aston Villa - Manchester City [2]

2.05

1/2 : 0

1.825

1.95

2 3/4

1.90

26/10 21:00

[12] Aston Villa - Manchester City [3]

1.875

3/4 : 0

2.025

1.95

2 3/4

1.925

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Manchester City chấp chỉ nửa trái, thua đủ, ăn 82. Nhưng đến sáng nay đã chuyển hẳn sang chấp nửa một, ăn đủ, thua 87. Thị trường vẫn đang đổ mạnh cửa trên, chọn dưới vui hơn.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester City: Pháo đài Villa Park - Ảnh 2.

Tỉ số trận đấu được ưa chuộng nhất là 1-1 với giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 2-2 ăn đến 15. Đa số giới mộ điệu ủng hộ Manchester City thắng nên tỉ số 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, 0-1 có giá 8.3, còn 0-2 ăn đến 9.2.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester City: Pháo đài Villa Park - Ảnh 3.

