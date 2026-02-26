Atalanta ngược dòng loại Dortmund trong hỗn loạn ở Champions League

Chủ nhà Atalanta vừa tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước Dortmund ở lượt về play-off, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League hôm 26-2 (giờ Hà Nội).

Bước ngoặt đến ở thời gian bù giờ hiệp 2 khi trọng tài Jose Martinez truất quyền thi đấu của hậu vệ Ramy Bensebaini sau pha vào bóng cao chân trúng mặt tiền đạo Nikola Krstovic. Tình huống khiến cầu thủ Atalanta chảy máu và phải điều trị khẩn cấp ngay trên sân.

Trong lúc hỗn loạn leo thang, trung vệ Nico Schlotterbeck (không thi đấu, chỉ ngồi dự bị) cùng một thành viên ban huấn luyện Dortmund cũng phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với quyết định của trọng tài. Đây chính là 3 thẻ đỏ gây tranh cãi ở cuối trận.

Trên chấm 11m, tiền vệ Lazar Samardzic lạnh lùng sút tung lưới Dortmund ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 4-1 cho Atalanta, qua đó thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận play-off.

Atalanta thắng điên rồ Dortmund 4-1 ở lượt về play-off Champions League, qua đó vào vòng 16 đội với tổng tỉ số 4-3.

Trước đó, dù bị dẫn trước 0-2 trên đất Đức ở lượt đi, song đội bóng Ý vẫn nhập cuộc bùng nổ. Tiền đạo Gianluca Scamacca mở tỷ số sớm, trước khi hậu vệ Davide Zappacosta và tiền vệ Mario Pasalic lần lượt ghi bàn giúp chủ nhà dẫn trước 3-0.

Dortmund níu giữ hy vọng bằng pha lập công của tiền đạo Karim Adeyemi phút 75, tưởng như sẽ đưa cuộc so tài tại Bergamo vào hiệp phụ nhưng bàn thắng ở phút 90+8 đã "tiễn" đại diện Đức khỏi giải.

Chiến thắng này giúp Atalanta tránh kịch bản bóng đá Ý trắng tay ở vòng 1/8 Champions League lần đầu kể từ mùa 1987–1988, đồng thời tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

Phát biểu sau trận, hậu vệ Davide Zappacosta cho biết toàn đội luôn tin vào khả năng lật ngược thế cờ: "Chúng tôi bị đánh giá thấp nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Sân nhà luôn là điểm tựa cho chúng tôi và chúng tôi đã làm nên 1 đêm kỳ diệu".

Dortmund đánh mất lợi thế dù dẫn trước Atalanta 2-0 ở lượt đi khiến dừng bước sớm ở Champions League 2025-2026.



