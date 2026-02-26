Atalanta ngược dòng loại Dortmund trong hỗn loạn ở Champions League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Atalanta ngược dòng loại Dortmund trong hỗn loạn ở Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Trận đấu điên rồ tại Bergamo khép lại bằng quả 11 m ở phút 90+8, kèm 3 thẻ đỏ gây tranh cãi, chung cuộc Atalanta loại Dortmund khỏi Champions League.

Chủ nhà Atalanta vừa tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước Dortmund ở lượt về play-off, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League hôm 26-2 (giờ Hà Nội).

Bước ngoặt đến ở thời gian bù giờ hiệp 2 khi trọng tài Jose Martinez truất quyền thi đấu của hậu vệ Ramy Bensebaini sau pha vào bóng cao chân trúng mặt tiền đạo Nikola Krstovic. Tình huống khiến cầu thủ Atalanta chảy máu và phải điều trị khẩn cấp ngay trên sân.

Trong lúc hỗn loạn leo thang, trung vệ Nico Schlotterbeck (không thi đấu, chỉ ngồi dự bị) cùng một thành viên ban huấn luyện Dortmund cũng phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với quyết định của trọng tài. Đây chính là 3 thẻ đỏ gây tranh cãi ở cuối trận.

Trên chấm 11m, tiền vệ Lazar Samardzic lạnh lùng sút tung lưới Dortmund ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 4-1 cho Atalanta, qua đó thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận play-off.

Atalanta ngược dòng loại Dortmund trong hỗn loạn ở Champions League - Ảnh 1.

Atalanta thắng điên rồ Dortmund 4-1 ở lượt về play-off Champions League, qua đó vào vòng 16 đội với tổng tỉ số 4-3.

Trước đó, dù bị dẫn trước 0-2 trên đất Đức ở lượt đi, song đội bóng Ý vẫn nhập cuộc bùng nổ. Tiền đạo Gianluca Scamacca mở tỷ số sớm, trước khi hậu vệ Davide Zappacosta và tiền vệ Mario Pasalic lần lượt ghi bàn giúp chủ nhà dẫn trước 3-0.

Dortmund níu giữ hy vọng bằng pha lập công của tiền đạo Karim Adeyemi phút 75, tưởng như sẽ đưa cuộc so tài tại Bergamo vào hiệp phụ nhưng bàn thắng ở phút 90+8 đã "tiễn" đại diện Đức khỏi giải. 

Chiến thắng này giúp Atalanta tránh kịch bản bóng đá Ý trắng tay ở vòng 1/8 Champions League lần đầu kể từ mùa 1987–1988, đồng thời tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

Phát biểu sau trận, hậu vệ Davide Zappacosta cho biết toàn đội luôn tin vào khả năng lật ngược thế cờ: "Chúng tôi bị đánh giá thấp nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Sân nhà luôn là điểm tựa cho chúng tôi và chúng tôi đã làm nên 1 đêm kỳ diệu".

Atalanta ngược dòng loại Dortmund trong hỗn loạn ở Champions League - Ảnh 2.

Dortmund đánh mất lợi thế dù dẫn trước Atalanta 2-0 ở lượt đi khiến dừng bước sớm ở Champions League 2025-2026.


Tin liên quan

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League

(NLĐO) - Newcastle chính thức đặt chân vào vòng 1/8 Champions League sau khi thắng áp đảo Qarabag với tổng tỉ số 9-3 ở loạt trận play-off đầy ấn tượng.

HLV Newcastle nói gì khi lần đầu vào vòng 1/8 Champions League?

(NLĐO) – HLV Eddie Howe đầy tự hào khi Newcastle đánh bại Qarabag với tổng tỉ số 9-3 để lần đầu giành vé vào vòng 16 đội Champions League.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Brugge vòng play-off Champions League

(NLĐO) – Không tái hiện nổi màn trình diễn quả cảm như trận lượt đi hồi tuần trước, Club Brugge thua 1- 4 khi tái đấu với Atletico Madrid, dừng bước cúp châu Âu

Champions League Dortmund Atalanta Ý kịch tính Đức.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo