"Avatar 3: Lửa và tro tàn": Xứng đáng để đến rạp

Tác phẩm này chính thức ra rạp từ ngày 19-12. Trước ngày công chiếu chính thức, phim đã bán được 20 tỉ đồng doanh thu, vượt thành tích "Avengers: Endgame" (16 tỉ đồng) và "Avatar 2: Dòng chảy của nước" (9,9 tỉ đồng). Với những hiệu ứng truyền miệng hiện tại, phim hứa hẹn tiếp tục gặt hái doanh thu ấn tượng dù thời lượng tác phẩm khá dài (3 giờ 17 phút). Tính trên toàn cầu, phim đã thu về 398 triệu USD.

Cảnh trong “Avatar 3: Lửa và tro tàn”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" kể câu chuyện gia đình Sully một năm sau khi định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri Sully (Zoe Saldaña đóng) cùng các thành viên đang phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam Sully (Jamie Flatters đóng). Những đau đớn quá lớn dẫn đến sự trầm cảm ở Neytiri Sully và mặc cảm nặng nề cho Lo'ak Sully. Tuy nhiên, điều may mắn, cả hai không một mình đơn độc với nỗi đau mà luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh.

Cùng với những cuộc chiến chống lại "Người Trời", họ dần vượt qua sự khổ đau, bóng tối quá khứ đè nặng. Phim có thêm điểm nhấn là cặp đôi phản diện đại tá Quaritch (Stephen Lang đóng) và thủ lĩnh Tộc Tro Varang. Ngoài ra, đạo diễn còn giới thiệu thêm Tộc Gió, như một người Navi' du mục, làm nghề thương nhân sống giữa bầu trời Pandora, di chuyển, kết nối các bộ tộc có trên Pandora.

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhận định chung là tác phẩm xứng đáng để khán giả đến rạp thưởng thức.