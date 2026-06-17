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Giải trí

"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành

Minh Khuê. Ảnh: Hải Nguyễn

(NLĐO) - Diễn viên Thúy Diễm dù đang mang thai tháng thứ 6 vẫn đến chúc mừng chồng Lương Thế Thành ra mắt vai diễn trong phim mới.

Thúy Diễm muốn có mặt trong những dấu mốc quan trọng của chồng

Phim điện ảnh "Mesdames Thanh Sắc" có buổi ra mắt đồng nghiệp, khách mời tại TP HCM. Sự kiện quay tụ đông đảo các nghệ sĩ khách mời tham dự: nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Hà Anh Tuấn, NSND Kim Xuân, Tiến Luật, Hồ Ngọc Hà, Đinh Tiến Đạt, Marando, Tuấn Trần, Mạc Trung Kiên, Hòa Hiệp, Bá Thắng,…

Thúy Diễm dù đã bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ nhưng vẫn đến ủng hộ chồng. Cô muốn có mặt trong những dấu mốc quan trọng của bạn đời.

"Tôi biết anh Thành dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này nên muốn có mặt để chia sẻ niềm vui cùng anh" - Thúy Diễm thổ lộ.

"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 1.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 2.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 3.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 4.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 5.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 6.

Sau 8 năm kể từ lần sinh con đầu lòng, việc chuẩn bị đón thêm thành viên mới mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Sức khỏe lần này không được nhẹ nhàng như lần đầu nhưng cô hạnh phúc vì luôn có chồng và gia đình bên cạnh chăm sóc, động viên.

Chia sẻ về vai diễn mới của chồng trong "Mesdames Thanh Sắc", Thúy Diễm cho biết cô đã được Lương Thế Thành kể khá nhiều về nhân vật Bá Dũng cũng như quá trình thực hiện phim.

"Nhiều người hỏi tôi có phản ứng gì khi thấy anh có nhiều cảnh tình cảm với chị Thanh Hằng. Thật ra, tôi thấy rất bình thường vì đó là công việc của diễn viên. Tôi không chỉ không khó chịu mà còn cảm thấy hãnh diện khi chồng mình có cơ hội đóng phim cùng hai đàn chị trong nghề là chị Thanh Hằng và chị Hồng Ánh. Đây là một dự án đẹp và tôi nghĩ bất kỳ diễn viên nào cũng sẽ cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng những tên tuổi như vậy" - Thúy Diễm hào hứng.

Thúy Diễm xác nhận Lương Thế Thành luôn ưu tiên gia đình, khác với những hình ảnh "trăng hoa" trên màn ảnh rộng 

Nữ diễn viên cũng hài hước chia sẻ rằng ở ngoài đời, Lương Thế Thành là người sống tình cảm, luôn ưu tiên gia đình nên cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi xem những cảnh tình cảm của chồng trên màn ảnh.

"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 7.

Lương Thế Thành vào vai Bá Dũng trong "Mesdames Thanh Sắc"

"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 8.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 9.

Hai vợ chồng cùng các đồng nghiệp

"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 10.
"Bà bầu" Thúy Diễm rạng rỡ trong ngày vui của Lương Thế Thành - Ảnh 11.

Hiện tại, cô chủ động giảm bớt công việc để tập trung cho gia đình và em bé nên cuộc sống xoay quanh việc nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thư giãn tinh thần và dành thời gian cho con.

Phim "Mesdames Thanh Sắc" lấy cảm hứng từ sự kiện có thật từng gây rúng động Sài Gòn vào năm 1963. Phim xoay quanh cuộc đời đệ nhất vũ nữ Cầm Thanh và Madame Sắc - chủ vũ trường Kim Đô. Cả hai đối đầu căng thẳng vì Bá Dũng - chồng của Madame Sắc nhưng cũng có mối quan hệ tình ái với Cầm Thanh.

Phim tái hiện không gian Sài Gòn xưa với sự đầu tư nhiều và kỹ xảo điện ảnh, chính thức ra rạp từ 19-6.

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