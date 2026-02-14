HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ba cách tập thể dục “tranh thủ” trong ngày Tết

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã chỉ ra vài "bí kíp" để duy trì sức khỏe trong dịp Tết, những ngày mà bạn không có quá nhiều thời gian để tập thể dục.

Viết trên tạp chí The Conversation, nhà nghiên cứu Joanna Nicholas từ Đại học Edith Cowan (Úc) chỉ ra một nỗi lo thường trực mỗi dịp Tết: "Mất đà" tập thể dục dẫn đến mất dáng, mất đi một số lợi ích có được do việc kiên trì luyện tập cả năm.

Nhưng có những cách tập "tranh thủ" có thể giúp bạn thoát khỏi nỗi lo đó.

1. Một quả tạ nặng

Đối với những người thường xuyên tập kháng lực, nỗi lo mất cơ trong những ngày bận rộn luôn thường trực.

Tuy nhiên các bằng chứng khoa học cho thấy phương pháp "khối lượng tập thấp, trọng lượng tạ cao" có thể giúp bạn.

Theo cách này, bạn có thể giảm bớt khối lượng bài tập đáng kể - tức tập ít hiệp, ít thời gian hơn thường lệ - nhưng cố gắng sử dụng mức tạ hoặc mức độ nặng của bài tập kháng lực cao nhất mà ngày thường bạn có thể làm.

Điều này không giúp bạn tăng cơ hay sức mạnh, nhưng giúp bạn duy trì những thứ đó.

2. Đi bộ

Ba cách tập thể dục “tranh thủ” ngày Tết - Ảnh 1.

Tranh thủ đi bộ khi đi chơi là một phương án tốt để duy trì sức khỏe ngày Tết - Minh họa AI: Thu Anh

Đây có lẽ là cách đơn giản nhất. Bạn có thể giảm số lượng buổi tập - ví dụ từ 5 buổi xuống còn 2 buổi, giảm thời lượng mỗi buổi - ví dụ từ 40 phút còn 20 phút.

Bạn cũng có thể thiết kế hoạt động vui chơi dịp lễ sao cho có kèm thời gian đi bộ. Ví dụ, thay đổi một cuộc hẹn cà phê bằng một cuộc dạo phố. Bước nhanh lên một chút sẽ giúp tăng cường hiệu quả của việc đi bộ.

3. Bài tập cardio ngắn

Đây là những bài tập cường độ cao, ngắn gọn, thường dưới 10 phút. Nhưng chúng đã được chứng minh là giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Để bài tập hiệu quả cao mà mất ít thời gian, bạn nên luyện theo kiểu bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT).

Ví dụ hãy chạy nhanh hoặc nhảy dây nhanh trong 30 giây rồi tiếp tục thực hiện bài tập đó với tốc độ chậm hơn trong 30 giây tiếp theo, lặp lại chu kỳ vài lần. Khi đi bộ, hãy kết hợp các quãng đi nhanh và đi chậm.

Đơn giản hơn, có thể tập mạnh mẽ trong vòng vài phút rồi nghỉ. Một nghiên cứu gần đây khác cho thấy một phút hoạt động thể chất mạnh mẽ mang lại những lợi ích sức khỏe tương đương với 4-9 phút hoạt động vừa phải.

Vài ngày nghỉ ngơi cũng không sao

Nếu đã tính toán hết thời gian mà vẫn không thể duy trì việc tập luyện, tiến sĩ Nicholas trấn an rằng vài ngày nghỉ ngơi không có tác hại lớn như bạn tưởng.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) cho thấy sau một thời gian gián đoạn việc tập thể dục, "trí nhớ cơ bắp" vẫn được lưu giữ. Khi bạn quay trở lại lịch trình tập luyện, bạn không phải "tờ giấy trắng".

"Trí nhớ cơ bắp" sẽ giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với việc tập luyện, khiến bạn đạt được hiệu suất và hiệu quả tốt hơn nhiều so với người chưa từng tập.


