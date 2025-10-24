Ba dự án giao thông mở lối, giảm kẹt xe khu Nam TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ba dự án giao thông mở lối, giảm kẹt xe khu Nam TP HCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đẩy nhanh loạt dự án giao thông trọng điểm khu Nam như cầu - đường Nguyễn Khoái, Bình Tiên, Quốc lộ 50, nhằm giảm ùn tắc.

Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM) vừa thông tin những dự án giao thông trọng điểm giảm ùn tắc cho khu Nam TP HCM. Trong đó có cầu - đường Nguyễn Khoái, cầu - đường Bình Tiên và Quốc lộ 50. 

Đây đều là những dự án có ý nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, thúc đẩy phát triển không gian đô thị phía Nam TP HCM trong giai đoạn 2025-2030.

Ba dự án giao thông mở lối, giảm kẹt xe khu Nam TP HCM - Ảnh 1.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái đang được được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự kiến khi hoàn thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu Nam TP HCM

Theo Sở Xây dựng, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm tải cho các tuyến trục chính như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc... đồng thời góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Nam và tăng cường năng lực kết nối liên vùng.  

Dự án đang trong giai đoạn bồi thường, chuẩn bị thi công và dự kiến sẽ khởi công trong năm 2025. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp cải thiện đáng kể tình hình giao thông mà còn tạo động lực phát triển cho các khu đô thị, dịch vụ và dân cư dọc hai bên tuyến.

Đối với ba dự án trọng điểm gồm cầu - đường Nguyễn Khoái, cầu - đường Bình Tiên và Quốc lộ 50, TP HCM đang ưu tiên bố trí nguồn lực, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và mặt bằng để sớm khởi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2025-2030. 

Việc đưa các công trình này vào khai thác được tin tưởng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối khu Nam với trung tâm và các vùng phụ cận, qua đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.

Về việc kiểm soát tiến độ công trình, Sở Xây dựng cho biết hiện các dự án đang được theo dõi thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, với việc ứng dụng AI, công tác phát hiện và cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ cho nhà thầu sẽ được thực hiện tự động, nhanh chóng và chính xác hơn. 

Đây là xu hướng tất yếu trên thế giới, đồng thời cũng phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý đầu tư xây dựng.

Hiện, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND thành phố triển khai ứng dụng kết hợp BIM - GIS trong hoạt động xây dựng tại TP HCM, đáp ứng lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ. Việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ, mà còn góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Người dân nhường đất cho cầu đường Nguyễn Khoái

Người dân nhường đất cho cầu đường Nguyễn Khoái

(NLĐO) - Người dân khu Nam TP HCM tất bật tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu đường Nguyễn Khoái với hy vọng sớm gỡ nút thắt giao thông khu vực này.

Sớm thay đổi diện mạo khu Nam TP HCM

Hàng loạt dự án tại khu Nam TP HCM được giao đất từ hơn 20 năm trước nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác, thiếu đồng bộ…

Nạn kẹt xe sẽ còn hoành hành khu Nam TP HCM đến năm 2025

(NLĐO) – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM Trần Quang Lâm cho biết qua phương pháp mô phỏng giao thông cho thấy điểm kẹt xe đáng lo ngại nhất của TP là khu vực Tân Sơn Nhất và phía Nam vì hạ tầng đã vượt ngưỡng

TP HCM hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Khu Nam TP HCM cầu đường Nguyễn Khoái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo