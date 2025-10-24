Ba dự án giao thông mở lối, giảm kẹt xe khu Nam TP HCM

Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM) vừa thông tin những dự án giao thông trọng điểm giảm ùn tắc cho khu Nam TP HCM. Trong đó có cầu - đường Nguyễn Khoái, cầu - đường Bình Tiên và Quốc lộ 50.

Đây đều là những dự án có ý nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, thúc đẩy phát triển không gian đô thị phía Nam TP HCM trong giai đoạn 2025-2030.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái đang được được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự kiến khi hoàn thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu Nam TP HCM

Theo Sở Xây dựng, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm tải cho các tuyến trục chính như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc... đồng thời góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Nam và tăng cường năng lực kết nối liên vùng.

Dự án đang trong giai đoạn bồi thường, chuẩn bị thi công và dự kiến sẽ khởi công trong năm 2025. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp cải thiện đáng kể tình hình giao thông mà còn tạo động lực phát triển cho các khu đô thị, dịch vụ và dân cư dọc hai bên tuyến.

Đối với ba dự án trọng điểm gồm cầu - đường Nguyễn Khoái, cầu - đường Bình Tiên và Quốc lộ 50, TP HCM đang ưu tiên bố trí nguồn lực, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và mặt bằng để sớm khởi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2025-2030.

Việc đưa các công trình này vào khai thác được tin tưởng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối khu Nam với trung tâm và các vùng phụ cận, qua đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.

Về việc kiểm soát tiến độ công trình, Sở Xây dựng cho biết hiện các dự án đang được theo dõi thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, với việc ứng dụng AI, công tác phát hiện và cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ cho nhà thầu sẽ được thực hiện tự động, nhanh chóng và chính xác hơn.

Đây là xu hướng tất yếu trên thế giới, đồng thời cũng phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý đầu tư xây dựng.

Hiện, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND thành phố triển khai ứng dụng kết hợp BIM - GIS trong hoạt động xây dựng tại TP HCM, đáp ứng lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ. Việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ, mà còn góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.