Lao động

Bà Hồ Thụy Đình Khanh giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Bình Tây, TP HCM

Thanh Nga

(NLĐO)- Công đoàn phường Bình Tây tập trung các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bình Tây, TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra vào chiều 24-10.

Bà Hồ Thụy Đình Khanh làm Chủ tịch Công đoàn phường Bình Tây - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bình Tây chiều 24-10

Sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1-7, bộ máy Ban chấp hành Công đoàn phường Bình Tây đã được kiện toàn, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động.

Công đoàn phường tham gia tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên - lao động như chăm lo cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng chuỗi hoạt động "Ngày hội non sông – Dân tộc đoàn kết" tổ chức trao 400 phần quà nhu yếu phẩm cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng kinh phí 114 triệu đồng…

Bà Hồ Thụy Đình Khanh làm Chủ tịch Công đoàn phường Bình Tây - Ảnh 2.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bình Tây

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó phấn đấu có ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên; 75% người lao động tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; ít nhất 80% doanh nghiệp đủ điều kiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn phường xác định công tác thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là nhiệm vụ hàng đầu.

Bà Hồ Thụy Đình Khanh làm Chủ tịch Công đoàn phường Bình Tây - Ảnh 3.

Ban chấp hành Công đoàn phường Bình Tây nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Do đó, Công đoàn phường sẽ chủ động đề ra giải pháp, mục tiêu nhiệm vụ trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, nắm chắc tình hình quan hệ lao động trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động đô thị; kịp thời kiến nghị giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đồng thời, có giải pháp, chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, bệnh nan y, hiểm nghèo, tai nạn lao động...

Bà Hồ Thụy Đình Khanh làm Chủ tịch Công đoàn phường Bình Tây - Ảnh 4.

Bà Hồ Thụy Đình Khanh giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Bình Tây nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định ban chấp hành Công đoàn phường Bình Tây, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên, trong đó chủ tịch Công đoàn phường là bà Hồ Thụy Đình Khanh.

tai nạn lao động công nhân lao động công đoàn người lao động Công đoàn phường Bình Tây
