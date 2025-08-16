Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Bí thư phường Trung Mỹ Tây, TP HCM

Ngày 16-8, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; ông Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các thành viên Tổ Công tác số 12.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển". Nhiệm vụ quan trọng là phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp sâu sắc cho dự thảo văn kiện trình Đại hội; đánh giá đúng thực chất, khách quan, trung thực về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Dương Trọng Hiếu chúc mừng Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM





Ông Dương Trọng Hiếu yêu cầu ngay sau Đại hội, lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây phải bắt tay vào thực hiện những đầu việc, mục tiêu, kế hoạch để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Phường Trung Mỹ Tây cần phát triển tốt kinh tế theo định hướng thương mại, dịch vụ.

Ông Dương Trọng Hiếu đề nghị triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Đảm bảo tăng cường công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống từ xa từ sớm, không để bị động bất ngờ bằng các mô hình giám sát an ninh trật từ bằng hệ thống camera giám sát.

Tập trung kiện toàn, đào tạo cán bộ, chọn những cán bộ có năng lực để bố trí vào các vị trí quan trọng phục vụ người dân, phát triển kinh tế. Ngoài ra cần chú trọng công tác phòng chống lãng phí tiêu cực, làm tốt công tác dân vận…







