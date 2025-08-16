HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, ông Lê Trương Hải Hiếu là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM

Sáng 16-8, Đảng bộ phường An Lạc (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường An Lạc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo đó, kinh tế từng bước phục hồi và tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng thương mại – dịch vụ. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện thông qua nhiều giải pháp.

Đại hội diễn ra với chủ đề Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng, bảo vệ và phát triển phường An Lạc theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công tác quản lý và phát triển đô thị được phường An Lạc thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt. Triển khai các ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai. 

Công tác quản lý nhà nước về y tế, phòng, chống dịch, các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc y tế đạt kết quả tốt. Phường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chương trình giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp hiệu quả cao. Năm 2023 phường đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều của thành phố trước 2 năm.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành quản lý nhà nước và giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 98% trên tổng số lượt đánh giá.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 thành viên đã ra mắt. 

Trong đó, ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, ông Lê Trương Hải Hiếu là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM. 

Bà Nguyễn Thị Kim Hương làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Ông Nguyễn Quốc Khánh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Tận dụng lợi thế cửa ngõ 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh phường An Lạc có vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây của thành phố, giữ vai trò đặc biệt trong kết nối thành phố với Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phường An Lạc vừa là điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quan trọng, vừa là không gian phát triển đô thị mới gắn với các khu dân cư hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ. "Chính vị trí này giúp phường An Lạc trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội ở khu vực phía Tây, đồng thời là "cửa ngõ" để lan tỏa tác động của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới" - ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, phường An Lạc phải chủ động gắn kết với định hướng phát triển vùng, tận dụng lợi thế cửa ngõ để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây. Phát triển đô thị bền vững gắn với hạ tầng xanh, thông minh, giữ vai trò là khu vực đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số. 

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường An Lạc cần tập trung hướng mọi hoạt động vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM- Ảnh 4.

Ông Lê Trương Hải Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ

Tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị bền vững, phát triển dịch vụ - thương mại giá trị cao, phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ phía Tây, tập trung phát triển các ngành thương mại - dịch vụ chất lượng cao, logistics, kinh tế số. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tham gia thương mại điện tử; đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh phát triển.

Quan tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, phát triển con người toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, người yếu thế; nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người dân.

Loại bỏ tình trạng "làm nhiều, làm ít như nhau"

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường An Lạc giai đoạn 2025 - 2030 là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, phường rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Thực hiện quy hoạch cán bộ đồng bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ, tâm huyết. Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, gắn kết quả đánh giá với thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Từ đó tạo động lực phấn đấu và loại bỏ tình trạng "làm nhiều, làm ít như nhau".

Tổ chức đào tạo 5S và kỹ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng tiếp dân, kỹ năng quản lý nhà chung cư, quản lý dự án, kỹ năng giám sát cộng đồng cho cán bộ, công chức.

Định kỳ tổ chức thi kỹ năng nghiệp vụ, hội thi sáng kiến cải tiến nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực thi công vụ.

Phát triển bằng nội lực

Phát triển bằng nội lực

Nhiều phường, xã của TP HCM xác định thế mạnh của địa phương cùng sự đồng lòng của người dân là những yếu tố quan trọng trong phát triển

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 Thành viên đã ra mắt Đại hội

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ tới, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cơ cấu lại kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại chất lượng cao

