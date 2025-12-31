Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 31-12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Đinh Phương



Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc...

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị



Bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận trọng trách mới, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời điều động, phân công và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Lâm Thị Phương Thanh

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần; khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Do đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng Trung ương Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm ơn sâu sắc khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách mới, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Trên cương vị công tác mới, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, sự động viên, truyền đạt kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm; sự chia sẻ, hỗ trợ của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và cá nhân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.