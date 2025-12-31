Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới

Ngày 31-12, ĐHQG TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc ĐHQG TPHCM.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong bối cảnh hệ thống ĐH quốc gia đứng trước yêu cầu phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức.

Tại lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, đánh giá cao quá trình đào tạo, năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm quản lý của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Tân lãnh đạo ĐHQG TPHCM là cán bộ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng ở các lĩnh vực khác nhau, qua đó thể hiện rõ uy tín, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM cho GS- TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Việc bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ cương vị Giám đốc ĐHQG TPHCM là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng cùng những đóng góp bền bỉ của bà trong suốt quá trình công tác. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của ĐHQG TPHCM.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, Phó Thủ tướng cho rằng ĐHQG TPHCM đang đứng trước yêu cầu rất cao. Yêu cầu đó không chỉ thể hiện ở chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn ở năng lực quản trị ĐH, tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển cũng như đóng góp thực chất cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu

Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG TPHCM tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết mang tính đột phá về GD-ĐT, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển.

Cùng với đó, ĐHQG TPHCM cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền tự chủ cao cho mô hình ĐHQG.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu bám sát tầm nhìn, sứ mạng, triển khai hiệu quả chương trình phát triển đã được Thủ tướng phê duyệt; đổi mới mô hình quản trị theo hướng ĐH số; tăng cường liên kết với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, liên ngành, gắn với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, cần huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với hơn 30 năm hình thành và phát triển của ĐHQG TPHCM – thành quả được kiến tạo bởi nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học và viên chức tận tâm. Theo bà, chính tinh thần đoàn kết, mô hình quản trị tự chủ cao và không gian tự do học thuật đã tạo nền tảng vững chắc để ĐHQG TPHCM khẳng định uy tín, bản lĩnh và vai trò dẫn dắt của một ĐH hàng đầu Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân giám đốc đặc biệt ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các nguyên lãnh đạo ĐHQG TPHCM qua nhiều thời kỳ. Dù đã thôi giữ cương vị quản lý, các thế hệ đi trước vẫn luôn đồng hành, phản biện và ủng hộ các bước phát triển của hệ thống. Trong đó, người tiền nhiệm đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, nhất là trong xây dựng các hệ thống quản trị số, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý.

Thế mạnh lớn nhất của ĐHQG TPHCM chính là nguồn vốn nhân lực. Hiện nay, hệ thống đang đào tạo khoảng 100.000 người học chất lượng cao, quy tụ gần 4.000 nhà khoa học, chuyên gia, đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực then chốt của đất nước. Từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến các trung tâm nghiên cứu, nhiều thế hệ người học đã trưởng thành, đóng góp cho TPHCM, cho đất nước và cho cộng đồng khoa học. Mục tiêu hướng tới lọt tốp 100 ĐH châu Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà quan trọng hơn là thước đo về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và năng lực phục vụ cộng đồng.



