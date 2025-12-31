Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới

Huy Lân

(NLĐO)- Việc bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai làm Giám đốc ĐHQG TPHCM mở ra kỳ vọng mới về quản trị, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Ngày 31-12, ĐHQG TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc ĐHQG TPHCM. 

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong bối cảnh hệ thống ĐH quốc gia đứng trước yêu cầu phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức.

Tại lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, đánh giá cao quá trình đào tạo, năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm quản lý của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Tân lãnh đạo ĐHQG TPHCM là cán bộ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng ở các lĩnh vực khác nhau, qua đó thể hiện rõ uy tín, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao.

Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ vọng mới cho giai đoạn phát triển - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM cho GS- TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Việc bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ cương vị Giám đốc ĐHQG TPHCM là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng cùng những đóng góp bền bỉ của bà trong suốt quá trình công tác. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của ĐHQG TPHCM.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, Phó Thủ tướng cho rằng ĐHQG TPHCM đang đứng trước yêu cầu rất cao. Yêu cầu đó không chỉ thể hiện ở chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn ở năng lực quản trị ĐH, tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển cũng như đóng góp thực chất cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia.

Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ vọng mới cho giai đoạn phát triển - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu

Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG TPHCM tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết mang tính đột phá về GD-ĐT, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển.

Cùng với đó, ĐHQG TPHCM cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền tự chủ cao cho mô hình ĐHQG. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu bám sát tầm nhìn, sứ mạng, triển khai hiệu quả chương trình phát triển đã được Thủ tướng phê duyệt; đổi mới mô hình quản trị theo hướng ĐH số; tăng cường liên kết với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, liên ngành, gắn với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, cần huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với hơn 30 năm hình thành và phát triển của ĐHQG TPHCM – thành quả được kiến tạo bởi nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học và viên chức tận tâm. Theo bà, chính tinh thần đoàn kết, mô hình quản trị tự chủ cao và không gian tự do học thuật đã tạo nền tảng vững chắc để ĐHQG TPHCM khẳng định uy tín, bản lĩnh và vai trò dẫn dắt của một ĐH hàng đầu Việt Nam.

Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ vọng mới cho giai đoạn phát triển - Ảnh 3.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân giám đốc đặc biệt ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các nguyên lãnh đạo ĐHQG TPHCM qua nhiều thời kỳ. Dù đã thôi giữ cương vị quản lý, các thế hệ đi trước vẫn luôn đồng hành, phản biện và ủng hộ các bước phát triển của hệ thống. Trong đó, người tiền nhiệm đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, nhất là trong xây dựng các hệ thống quản trị số, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý.

Thế mạnh lớn nhất của ĐHQG TPHCM chính là nguồn vốn nhân lực. Hiện nay, hệ thống đang đào tạo khoảng 100.000 người học chất lượng cao, quy tụ gần 4.000 nhà khoa học, chuyên gia, đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực then chốt của đất nước. Từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến các trung tâm nghiên cứu, nhiều thế hệ người học đã trưởng thành, đóng góp cho TPHCM, cho đất nước và cho cộng đồng khoa học.

Mục tiêu hướng tới lọt tốp 100 ĐH châu Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà quan trọng hơn là thước đo về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và năng lực phục vụ cộng đồng.


Tin liên quan

ĐHQG TP HCM bàn cách nâng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

ĐHQG TP HCM bàn cách nâng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

(NLĐO)- Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại một số trường thành viên ĐHQG TP HCM chưa đạt như kỳ vọng.

Lãnh đạo ĐHQG TP HCM gợi ý 3 chữ “dám” tại lễ khai khóa

(NLĐO) - ĐHQG TP HCM khai khoá năm 2025 với chủ đề đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030.

Lãnh đạo ĐHQG TP HCM đặt kỳ vọng lớn vào Khoa Công nghệ thông tin

(NLĐO) - Lãnh đạo ĐHQG TP HCM kỳ vọng Khoa Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục tiên phong trong các chương trình nghiên cứu, dự án mang tầm chiến lược.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Thủ tướng Lê Thành Long giám đốc ĐHQG TPHCM ĐHQQG TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo