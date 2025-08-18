HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Chiều 18-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị, nổi bật là trong công tác sắp xếp bộ máy.

Theo lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo lại không gian phát triển mới cho đất nước. Yêu cầu đặt ra vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu rất cao, nhưng lại với thời gian rất ngắn.

Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của bộ đã nỗ lực vượt bậc. "Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn vội và những đêm không ngủ"- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, trọng dụng nhân tài, đánh giá thực chất; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công. Cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ- Ảnh 2.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tiên phong cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực chất, lan tỏa các điển hình tiên tiến.

Theo lãnh đạo Chính phủ, phải đặt người dân vào vị trí trung tâm để thực thi các chính sách an sinh xã hội một cách toàn diện và hiệu quả. Bộ Nội vụ vừa phải chăm lo cho người có công, vừa phải hướng tới xây dựng một hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại.

Bên cạnh đó, phải phát triển được thị trường lao động năng động, hiệu quả, giải phóng triệt để sức sản xuất, sức lao động; tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Tại Đại hội, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng chỉ định 9 thành viên tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phó thủ tướng thường trực Bộ trưởng bí thư đảng uỷ Chính phủ
