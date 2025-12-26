"Bà trùm" Shark Tank Việt Nam nói về các "cá mập" nhúng chàm

Shark Tank Việt Nam khép lại hành trình

Shark Tank Việt Nam sẽ ngừng sản xuất

Thông tin từ phía đơn vị sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam, Công ty TVHub, cho biết Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỉ) sẽ dừng sản xuất.

CEO Lê Hạnh - "bà trùm" Shark Tank Việt Nam - xác nhận: "Trong 10 năm qua, 7 mùa Shark Tank, hơn 100 tập phát sóng, gần 300 startup bước lên sân khấu giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo. Gần 200 tập Café Khởi Nghiệp - những cuộc trò chuyện thật, dài và nhiều trăn trở.

Ở đó, tôi thấy rất rõ: sự cô đơn của nhà sáng lập, sự thiếu thốn của nguồn lực, và trên tất cả - khát vọng cháy bỏng của những nhà sáng lập.

Khát vọng biến ước mơ thành hiện thực. Khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng. Khát vọng chạm tay vào thành công, dù con đường đầy thử thách.

Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học vô cùng đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời".

Shark bị bắt, Shark Tank Việt Nam bị nghi ngờ uy tín

Uy tín của chương trình bị nghi ngờ

Bà Hạnh cho biết chương trình Shark Tank Việt Nam đã dừng lại và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai. Những ồn ào vừa qua liên quan đến các "shark", bà Hạnh thừa nhận chương trình cũng bị ảnh hưởng về uy tín. Ngược lại, qua đó chương trình cũng nhận thấy được những rủi ro từ các nhân vật mời tham gia chương trình mà chưa có cách thức nào quản trị được.

Shark Tank Việt Nam từng quy tụ khoảng 20 "cá mập", gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều gương mặt từng ngồi ghế nóng đã bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc tuyên án, từ đó làm dấy lên nhiều băn khoăn trong dư luận về hình ảnh và mức độ uy tín của chương trình.