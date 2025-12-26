HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Bà trùm" Shark Tank Việt Nam nói về các "cá mập" nhúng chàm

Thùy Trang

(NLĐO) - Những ồn ào quanh các "shark" thời gian gần đây dường như là lý do khiến chương trình Shark Tank Việt Nam phải dừng lại.

Shark Tank Việt Nam khép lại hành trình

Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất - Ảnh 1.

Shark Tank Việt Nam sẽ ngừng sản xuất

Thông tin từ phía đơn vị sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam, Công ty TVHub, cho biết Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỉ) sẽ dừng sản xuất.

CEO Lê Hạnh - "bà trùm" Shark Tank Việt Nam - xác nhận: "Trong 10 năm qua, 7 mùa Shark Tank, hơn 100 tập phát sóng, gần 300 startup bước lên sân khấu giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo. Gần 200 tập Café Khởi Nghiệp - những cuộc trò chuyện thật, dài và nhiều trăn trở.

Ở đó, tôi thấy rất rõ: sự cô đơn của nhà sáng lập, sự thiếu thốn của nguồn lực, và trên tất cả - khát vọng cháy bỏng của những nhà sáng lập.

Khát vọng biến ước mơ thành hiện thực. Khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng. Khát vọng chạm tay vào thành công, dù con đường đầy thử thách.

Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học vô cùng đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời".

Shark bị bắt, Shark Tank Việt Nam bị nghi ngờ uy tín

Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất - Ảnh 2.

Uy tín của chương trình bị nghi ngờ

Bà Hạnh cho biết chương trình Shark Tank Việt Nam đã dừng lại và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai. Những ồn ào vừa qua liên quan đến các "shark", bà Hạnh thừa nhận chương trình cũng bị ảnh hưởng về uy tín. Ngược lại, qua đó chương trình cũng nhận thấy được những rủi ro từ các nhân vật mời tham gia chương trình mà chưa có cách thức nào quản trị được.

Shark Tank Việt Nam từng quy tụ khoảng 20 "cá mập", gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều gương mặt từng ngồi ghế nóng đã bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc tuyên án, từ đó làm dấy lên nhiều băn khoăn trong dư luận về hình ảnh và mức độ uy tín của chương trình.

Tin liên quan

"Shark Tank" mùa 7 có những ai?

"Shark Tank" mùa 7 có những ai?

(NLĐO) - Chương trình truyền hình thực tế "Shark Tank" mùa 7 chính thức ra mắt vào chiều ngày 15-7 với nhiều gương mặt giám khảo (thường gọi là Shark) được quan tâm.

"Ngã ngửa" chuyện Đức Phúc với câu chuyện thương tâm trên mạng

(NLĐO) - Thương cảm với câu chuyện người tài xế công nghệ nghèo khó, Đức Phúc tìm đến nhà để tặng xe nhưng… sự thật lại quá ngỡ ngàng.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm

(NLĐO) - Thời điểm cuối năm 2025, Tóc Tiên liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả.

shark tank việt nam Shark dừng Shark Tank Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo