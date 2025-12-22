HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ nói gì về clip triệu view “tự cứu khi đau tim sắp quỵ”?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Clip triệu view hướng dẫn "tự cứu mình khi đau tim sắp quỵ", giới chuyên môn cảnh báo việc làm này có thể làm chậm cấp cứu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Gần đây, trên nền tảng TikTok lan truyền một đoạn clip thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt "thả tim" và chia sẻ. Trong clip, người đàn ông hướng dẫn hai động tác được cho là có thể "tự cứu mình khi đau tim sắp quỵ".

Theo nội dung chia sẻ, chỉ cần đứng dậy, ho thật mạnh hoặc vẩy tay liên tục, người gặp cơn đau tim hay dấu hiệu đột quỵ có thể "đánh bật cục máu đông", qua đó thoát khỏi nguy hiểm. Không ít người tin đây là mẹo cứu mạng, thậm chí khuyên nhau áp dụng khi xuất hiện đau ngực, khó thở.

Bác sĩ nói gì về clip triệu view “tự cứu khi đau tim sắp quỵ”? - Ảnh 1.

Trên nền tảng TikTok lan truyền một đoạn clip thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt "thả tim" và chia sẻ

Theo BS CKII Trần Ngọc Tuấn, Phó trưởng Khoa Tim mạch 1 - Tim mạch can thiệp-Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM), trước hết cần hiểu rõ bản chất bệnh lý. Đau tim (nhồi máu cơ tim) xảy ra khi động mạch vành bị tắc do mảng xơ vữa kèm huyết khối, làm cơ tim thiếu máu nuôi. Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, gây tổn thương não cấp tính. Trong cả hai trường hợp, cục máu đông không thể tự "bật ra" chỉ bằng ho, vận động tay chân hay thay đổi tư thế.

Việc lan truyền khái niệm này là hiểu sai nghiêm trọng về sinh lý và bệnh học. Ngược lại, khi người bệnh cố gắng ho mạnh hoặc vận động trong lúc đang đau ngực, khó thở hay yếu liệt, tình trạng có thể xấu hơn. Tim phải làm việc nhiều hơn trong khi đang thiếu máu, nguy cơ rối loạn nhịp nguy hiểm tăng lên. 

Với đột quỵ, vận động gắng sức hoặc thay đổi tư thế đột ngột có thể làm tụt huyết áp, ngã chấn thương hoặc làm nặng thêm tổn thương não. Đặc biệt, việc tin vào mẹo này dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan, chậm gọi cấp cứu, dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Bác sĩ nói gì về clip triệu view “tự cứu khi đau tim sắp quỵ”? - Ảnh 2.

Người đàn ông hướng dẫn hai động tác được cho là có thể 'tự cứu mình khi đau tim sắp quỵ".

"Khái niệm "ho trong cơn đau tim" chỉ được nhắc đến trong bối cảnh rất hẹp, đó là phòng can thiệp tim mạch, khi bệnh nhân đang được theo dõi điện tim liên tục, có bác sĩ hướng dẫn cụ thể để xử trí một số rối loạn nhịp đặc biệt trong vài giây. Điều này không áp dụng cho cộng đồng, không dùng tại nhà, trên đường hay nơi công cộng"- BS Tuấn nhấn mạnh.

Cách xử trí đúng khi nghi ngờ đau tim hoặc đột quỵ là đơn giản nhưng quyết định sống còn:

– Ngừng ngay mọi hoạt động, để người bệnh nằm hoặc ngồi yên

– Gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt

– Nới lỏng quần áo, giữ người bệnh tỉnh táo, không tự ý vận động mạnh hay truyền miệng các mẹo chưa được kiểm chứng

Thông điệp quan trọng cần nhớ: Không có mẹo dân gian nào thay thế được cấp cứu y tế trong đau tim và đột quỵ. Việc lan truyền thông tin sai không chỉ gây hiểu lầm mà còn đe doạ trực tiếp tính mạng người khác.

Hãy kiểm chứng nguồn tin, lắng nghe khuyến cáo từ chuyên gia y tế và đừng chia sẻ những mẹo cứu mạng không đúng sự thật.

Hãy dành vài phút ít ỏi để gọi cấp cứu hoặc gọi người khác hỗ trợ cấp cứu, đừng dùng thời gian đó để ho, vẩy tay hay áp dụng các mẹo dân gian khác.


Tin liên quan

Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

(NLĐO) - Nghiên cứu trên hơn 12.500 phụ nữ Mỹ, được theo dõi trong gần 30 năm, đã xác định một yếu tố nguy cơ mới của đau tim và đột quỵ.

Đột phá xét nghiệm máu giúp ngừa đau tim

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi Đại học Reading (Anh) đã giới thiệu một xét nghiệm đột phá đang trong giai đoạn thử nghiệm, mang tên Điểm TRIPLE.

Ba thức uống chống lại đau tim, đột quỵ ngay cả khi nguy cơ cao

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Ý chỉ ra một hợp chất quen thuộc có thể giúp chống lại các vấn đề về mạch máu và hậu quả kèm theo như đau tim, đột quỵ.

đột quỵ cục máu đông đau tim clip triệu view tự cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo