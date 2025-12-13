Bài giảng danh dự đầu tiên dành cho học giả quốc tế tại Đại học Y Hà Nội

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Bài giảng danh dự dành cho học giả quốc tế, nhằm tri ân GS Kamei Kaeko, nhà khoa học uy tín người Nhật Bản, người đã hơn ba thập kỷ đóng góp cho đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của Việt Nam.

GS Kamei Kaeko, nhà khoa học Nhật Bản đã có Bài giảng danh dự tại Trường Đại học Y Hà Nội

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội thảo KIT - ASEAN 2025 doTrường Đại học Y Hà Nội phối hợp Viện Khoa học Công nghệ Kyoto (KIT) tổ chức, chiều 12-12. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong truyền thống học thuật của nhà trường.

Bài giảng Danh dự là hình thức tôn vinh trang trọng dành cho các nhà khoa học có đóng góp nổi bật cho ngành y Việt Nam. Trước đó, năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu tổ chức Bài giảng danh dự để tri ân GS Phạm Gia Khải (chuyên gia tim mạch đầu ngành, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam).

Việc vinh danh GS Kamei Kaeko đánh dấu lần đầu tiên nhà trường dành danh dự này cho một học giả quốc tế.

Tại sự kiện, PGS-TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết Bài giảng danh dự lần này mang ý nghĩa đặc biệt bởi GS Kamei Kaeko là nhà khoa học nước ngoài có những đóng góp bền bỉ, lâu dài cho đào tạo và nghiên cứu y sinh tại Việt Nam.

Sáng kiến tổ chức Bài giảng danh dự cho GS Kamei Kaeko được đề xuất bởi GS Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, người có nhiều năm học tập, làm việc tại Nhật Bản và am hiểu sâu sắc văn hóa học thuật nước này.

GS Tạ Thành Văn, Điều phối Chương trình hợp tác Trường Đại học Y Hà Nội - KIT, cho biết trong hơn 30 năm qua, GS Kamei Kaeko là cầu nối quan trọng giữa KIT và Việt Nam. Thông qua các chương trình hợp tác, gần 400 sinh viên Việt Nam đã sang KIT học tập, nghiên cứu, trong đó có khoảng 50 nghiên cứu sinh của ĐHYHN.

GS Kamei Kaeko cũng là một trong ba nhà khoa học Nhật Bản được ĐHYHN phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự, cùng với GS Saburo Hara và GS Yamaguchi Misamitsu. Không chỉ đóng vai trò xây dựng chương trình hợp tác, GS Kamei Kaeko còn trực tiếp hướng dẫn, đào tạo nhiều thế hệ nghiên cứu sinh Việt Nam và ASEAN. Nhiều học trò của bà hiện giữ vị trí quan trọng trong nghiên cứu khoa học và quản lý y tế tại các quốc gia trong khu vực.

Sau hội thảo, GS Kamei Kaeko đã trình bày Bài giảng danh dự, chia sẻ hành trình làm khoa học và những ký ức gắn bó với các thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại KIT.

Các cựu họ trò KIT tham dự Bài giảng danh dự của GS Kamei Kaeko

Nói về lý do gắn bó với Việt Nam, GS Kamei Kaeko nhớ lại năm 1992, khi nghiên cứu sinh Việt Nam đầu tiên sang KIT học tập. Sự bền bỉ, ham học hỏi và khát vọng nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc, mở ra hành trình hợp tác lâu dài giữa bà với Việt Nam.

Đến nay, nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam đã đạt thành tích cao, trưởng thành nhanh trong nghiên cứu khoa học. Từ sự tin tưởng đó, bà đã giới thiệu họ tới các giáo sư uy tín khác tại Nhật Bản, mở rộng thêm cơ hội đào tạo tiến sĩ cho Việt Nam.

Dịp này, GS Kamei Kaeko cũng mời ba giáo sư hàng đầu của KIT sang Việt Nam tham dự hội thảo, với kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác và tiếp nhận thêm nghiên cứu sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Viện Khoa học Công nghệ Kyoto là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, công nghệ sinh học - y sinh, công nghệ thông tin và thiết kế công nghiệp. Hơn 30 năm qua, đây là đối tác quan trọng của Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu.