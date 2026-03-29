Tập thể dục đúng cách, một phần cơ thể có thể "hồi xuân"

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y khoa Duke-NUS (Singapore) đã hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Singapore và Đại học Cardiff (Anh) xác định được một công tắc phân tử có thể giúp giải thích một trong những lợi ích lớn nhất của việc tập thể dục khi lớn tuổi: Làm cơ bắp "hồi xuân".



Nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục vẫn có thể làm cơ bắp "trẻ hóa" nếu như được thực hiện thường xuyên, đúng cách - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, suy giảm cơ bắp thường được coi là một phần không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa, nhưng tác động của nó còn vượt xa việc giảm sức mạnh.

Cơ bắp yếu hơn làm tăng nguy cơ té ngã, kéo dài thời gian phục hồi sau khi bệnh hoặc bị thương, làm rối loạn kiểm soát đường huyết vì mô cơ đóng vai trò quan trọng trong việc cơ thể sử dụng glucose.

Cơ bắp có thể được gìn giữ thông qua thể dục, thể thao. Nhưng bấy lâu nay, có quan niệm phổ biến cho rằng ở tuổi trung niên, cao niên, việc cơ bắp yếu đi là điều không thể tránh khỏi và tác dụng của thể dục, thể thao ở lứa tuổi này rất nhỏ.

Nghiên cứu này đã đi sâu vào việc giải thích cơ chế phân tử để xác định xem thể dục thực sự tác động như thế nào đến cơ bắp người lớn tuổi.

Một yếu tố quan trọng trong sức khỏe cơ bắp là con đường tín hiệu mTORC1, kiểm soát quá trình sản xuất protein và duy trì mô. Khi cơ bắp lão hóa, quá trình này trở nên lộn xộn, chỉ lo sinh protein mới mà không dọn dẹp protein hư hại hiệu quả, khiến chúng tích tụ và làm suy yếu cơ.

Các nhà nghiên cứu đã xác định một gene có tên DEAF1 là yếu tố chính gây ra sự rối loạn này. Nó được điều hòa bởi các protein gọi là FOXO. Hoạt động của FOXO giảm dần theo tuổi tác, cho phép DEAF1 tăng mức độ không kiểm soát, làm giảm khả năng tự phục hồi của cơ bắp.

Các thí nghiệm trên động vật cho thấy ở nhiều cá thể, mức độ biểu hiện của DEAF1 có thể được kéo giảm hiệu quả nhờ vào thể dục.

“Tập thể dục báo hiệu cho cơ bắp"làm sạch và thiết lập lại. Việc giảm mức độ biểu hiện DEAF1 giúp cơ bắp ở người lớn tuổi lấy lại sức mạnh và sự cân bằng, gần giống như nhấn nút tua lại" - các tác giả cho biết.

Mặc dù không phải ai cũng nhận được hiệu quả "như nhấn nút tua lại" từ việc tập thể dục, nhưng phát hiện trên đủ khẳng định thể dục vẫn có vai trò rất lớn khi lớn tuổi và có thể khiến cơ bắp một số người giữ được sự khỏe mạnh hơn cả những người ít tuổi hơn một chút nhưng không tập.

Tất nhiên bạn cần lựa chọn bài tập và mức độ tập phù hợp với sức khỏe, tập luyện đúng cách để tránh chấn thương.

Ngoài ra, việc xác định được vai trò của DEAF1 cũng đem lại mục tiêu tiềm năng cho các phương pháp điều trị suy giảm cơ bắp ở người lớn tuổi, điều có thể giúp kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính.